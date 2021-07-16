美国前驻德大使：德国不习惯采取强硬立场

美国前驻德大使布卢姆在接受DW新闻主持人Michael Okwu 采访时表示，尽管德美关系在特朗普时代经历较多困难，但是两国一直关系牢固。他在受访中展望两国关系，谈到了气候变化、中国、北溪二号等问题。
德国之声：大使先生，默克尔这次访问对美德关系有多重要？
科恩·布鲁姆（John Kornblum）：我认为这次访问非常重要。不说别的，它标志着关系艰难的特朗普时代的终结。但是不仅如此，两国还有很多事情要谈。美国的媒体报道以及提到了一部分，而欧洲和美国都面临着世界运作方式的重大变化。而且非常重要的是，当此之际，我们要相互理解，并竭尽全力协调行动。
德国之声：拜登和默克尔在会晤中首先展示了团结和友谊。在特朗普执政四年后，美国和德国能否恢复牢固的关系？
科恩·布鲁姆：首先，德美关系一直都很牢固，自17世纪以来一直都很牢固，这不是问题。问题是，我们能否进行成功的合作？我们能用这些关系做成事情吗？而在过去的几年里，这种非常密切的关系的成果比过去要少。我认为，我们将面临许多非常困难的问题。其中一个是气候改变问题。关于中国的一切是个问题，还有许多其他问题。我认为，仅仅说我们现在又相互喜欢，一切都会好起来，就显得有些简单了。我们需要为未来制定一个全新的议程，而现在什么都还没有做。
德国之声：当然，一个尚未解决的争端是北溪二号。拜登在会晤后表示，好朋友也会意见相左。为了不损害与德国的关系，他是否在这个问题上做出了明显的让步？
科恩·布鲁姆：是的，正是如此。他已经在相当程度上让步了，他不打算为此和德国对抗。问题是，拜登并不能完全说了算。美国之所以对此问题有如此强烈和负面的反应，与其说是来自白宫，不如说是来自国会。国会与欧洲国家有许多密切联系，如乌克兰，还有波罗的海国家、波兰，以及斯堪的纳维亚国家。我认为，德国还没有真正意识到，这不是一个德美两国的问题，这是一个德国和整个西方的问题。美国国会的反对，不是因为佛罗里达州、德克萨斯州的某个人对俄罗斯天然气非常关心，而是因为国会已经被中欧、东欧以及欧委会非常成功地游说了，这是一个坏主意。
德国之声：如您所知，美国批评德国不仅与俄罗斯做交易，还与中国做交易，并背弃了西方盟友。德国是否有可能卡在大国之间？
科恩·布鲁姆：我不这么认为。德国经常和美国意见不合，但是德国和法国及英国之间也存在分歧，因为德国发现难以用直截了当和毫不留情的方式表达西方的立场。他们总是和这些国家，比如和中国达成妥协。在过去的25年里，我们就德国和俄罗斯进行了同样的讨论。当你细看，会发现德国的立场与西方其他国家没有太大区别。但德国总是要给自己的立场罩上一层非常乐于合作的修辞，这在许多西方人听来是绥靖主义。
德国之声：默克尔的任期将在9月的选举后结束。你预计新总理会对美德关系产生什么影响？
科恩布鲁姆：嗯，我认为有趣的一点是，默克尔肯定会被人怀念，大家都会看着新总理如何填补她留下的空白。我认为，这将是相当困难的。不过事实上，如果你现在环顾世界，所有的大国——如果你想用这个词的话——都在试图和德国搞关系。事实上，德国已经，我过去曾经论证过，事实上德国已经成为世界上第三重要的国家，因为它处于东西南北的供应、通信和防御线的十字路口上。因此，你会发现不仅是美国，还有俄罗斯和中国以及其他许多国家都在试图与德国建立紧密关系。这将是新总理的一个优势，但也将是他或她（不管是谁当选）面临的困难，因为这些国家将对德国有很多期望。而正如我们刚才所说，德国还不习惯在国际问题上采取非常强硬的立场。
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