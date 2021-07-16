美国前驻德大使：德国不习惯采取强硬立场

德国之声：大使先生，默克尔这次访问对美德关系有多重要？

科恩·布鲁姆（John Kornblum）：我认为这次访问非常重要。不说别的，它标志着关系艰难的特朗普时代的终结。但是不仅如此，两国还有很多事情要谈。美国的媒体报道以及提到了一部分，而欧洲和美国都面临着世界运作方式的重大变化。而且非常重要的是，当此之际，我们要相互理解，并竭尽全力协调行动。

德国之声：拜登和默克尔在会晤中首先展示了团结和友谊。在特朗普执政四年后，美国和德国能否恢复牢固的关系？

科恩·布鲁姆：首先，德美关系一直都很牢固，自17世纪以来一直都很牢固，这不是问题。问题是，我们能否进行成功的合作？我们能用这些关系做成事情吗？而在过去的几年里，这种非常密切的关系的成果比过去要少。我认为，我们将面临许多非常困难的问题。其中一个是气候改变问题。关于中国的一切是个问题，还有许多其他问题。我认为，仅仅说我们现在又相互喜欢，一切都会好起来，就显得有些简单了。我们需要为未来制定一个全新的议程，而现在什么都还没有做。

德国之声：当然，一个尚未解决的争端是北溪二号。拜登在会晤后表示，好朋友也会意见相左。为了不损害与德国的关系，他是否在这个问题上做出了明显的让步？

科恩·布鲁姆：是的，正是如此。他已经在相当程度上让步了，他不打算为此和德国对抗。问题是，拜登并不能完全说了算。美国之所以对此问题有如此强烈和负面的反应，与其说是来自白宫，不如说是来自国会。国会与欧洲国家有许多密切联系，如乌克兰，还有波罗的海国家、波兰，以及斯堪的纳维亚国家。我认为，德国还没有真正意识到，这不是一个德美两国的问题，这是一个德国和整个西方的问题。美国国会的反对，不是因为佛罗里达州、德克萨斯州的某个人对俄罗斯天然气非常关心，而是因为国会已经被中欧、东欧以及欧委会非常成功地游说了，这是一个坏主意。

德国总理默克尔与美国总统拜登7月15日在白宫会面

德国之声：如您所知，美国批评德国不仅与俄罗斯做交易，还与中国做交易，并背弃了西方盟友。德国是否有可能卡在大国之间？

科恩·布鲁姆：我不这么认为。德国经常和美国意见不合，但是德国和法国及英国之间也存在分歧，因为德国发现难以用直截了当和毫不留情的方式表达西方的立场。他们总是和这些国家，比如和中国达成妥协。在过去的25年里，我们就德国和俄罗斯进行了同样的讨论。当你细看，会发现德国的立场与西方其他国家没有太大区别。但德国总是要给自己的立场罩上一层非常乐于合作的修辞，这在许多西方人听来是绥靖主义。

德国之声：默克尔的任期将在9月的选举后结束。你预计新总理会对美德关系产生什么影响？

科恩布鲁姆：嗯，我认为有趣的一点是，默克尔肯定会被人怀念，大家都会看着新总理如何填补她留下的空白。我认为，这将是相当困难的。不过事实上，如果你现在环顾世界，所有的大国——如果你想用这个词的话——都在试图和德国搞关系。事实上，德国已经，我过去曾经论证过，事实上德国已经成为世界上第三重要的国家，因为它处于东西南北的供应、通信和防御线的十字路口上。因此，你会发现不仅是美国，还有俄罗斯和中国以及其他许多国家都在试图与德国建立紧密关系。这将是新总理的一个优势，但也将是他或她（不管是谁当选）面临的困难，因为这些国家将对德国有很多期望。而正如我们刚才所说，德国还不习惯在国际问题上采取非常强硬的立场。

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默克尔与美国总统们的这些年 再次和谐起来 这是默克尔与拜登在2009年11月的照片，这位德国总理看上去心情大好。当时，默克尔刚刚在美国国会发表了讲话，而时任美国副总统拜登几句话就把默克尔逗笑了。时隔十多年，默克尔与拜登再次在白宫会面，想必依旧和谐，应该比她和特朗普相处容易不少。

默克尔与美国总统们的这些年 一脸冷漠 这是2019年底北约峰会间隙默克尔与特朗普会面时的图片，两人看起来关系不太好。无论是伊朗问题，还是贸易问题或者北约，默克尔与特朗普在许多问题上的看法相距甚远。两人不仅无法认同对方的政治主张，外界认为两人的私人关系也很紧张。美国CNN曾引述消息人士称，特朗普曾在与乌克兰总统通话时，称默克尔“笨”，受俄罗斯的摆布。

默克尔与美国总统们的这些年 这里到底谁说得算？” “这是2018年6月加拿大的G7峰会上。当时这张照片引发全世界的讨论。默克尔是在试图向特朗普解释世界问题吗？还是她在问，谁是西方世界的真正领袖？坐着的特朗普，是这里唯一说得算的人吗？

默克尔与美国总统们的这些年 我们要不要握握手？ 2017年3月，默克尔首次在白宫椭圆形办公室会晤特朗普、与新闻界见面时客气地问了这一句。岂料，主人毫无反应，且有意瞥向另一边。事后，他说，他根本就没听见默克尔这一问。

默克尔与美国总统们的这些年 亲密无间 看得出来，这位女总理和美国总统奥巴马在他任内最后一次在柏林访问时亲切互动。这是2016年11月，特朗普当选新一届总统后数天，奥巴马似乎有意要将捍卫西方民主的责任转交给默克尔。美国媒体竞相讥嘲道，她现在是自由世界的女首领了。

默克尔与美国总统们的这些年 最高奖章 2011年6月，白宫，身着晚礼服的默克尔从奥巴马手中接受自由勋章——美国的最高文职勋章。她因对欧洲政治所作的努力而获此殊荣。观察家们指出，这一颁奖亦是德美关系良好之证明。

默克尔与美国总统们的这些年 在友人那里作客 2015年6月，在巴伐利亚的阿尔卑斯山麓举行的G7峰会上，奥巴马和默克尔之间几乎可称友谊的关系已微露端倪。这位联邦总理能确信，将得到美国在气候保护问题上的支持。然则，随着特朗普当政，情形大变。

默克尔与美国总统们的这些年 把手给我，小姑娘 乔治·沃克·布什总统首晤默克尔后便对她充满好感，她对自由的热爱给他留下深刻印象。他在媒体上解释说，这种热爱与默克尔的前东德经历有关。2006年7月，在圣彼得堡G8峰会上，他从后面为默克尔轻轻按摩；惊讶之余，这位女总理不禁高举双臂。布什总统显然是出于好意这么做的。

默克尔与美国总统们的这些年 在家乡烧烤 2006年7月，在默克尔选区的一次烧烤餐会上，笑容可掬的乔治·沃克·布什将一块烤乳猪肉放入默克尔的餐盘里。默克尔邀请他访问自己位于梅前州（Mecklenburg-Vorpommern）的选区。

默克尔与美国总统们的这些年 来得克萨斯找我 2007年11月，默克尔带着丈夫约阿希姆·绍尔（Joachim Sauer）去了得克萨斯州的克罗福特（ Crawford）农庄，看望奥巴马的前任乔治·沃克·布什。他带俩人看了一处小峡谷。在政治上，那时已经涉及了一个在特朗普当政后又引发争议的议题：伊朗局势。

默克尔与美国总统们的这些年 也和比尔·克林顿两手相牵 2017年7月，在赫尔穆特·科尔的葬礼上，前美国总统比尔·克林顿为这位故去的德国老总理发表了充满幽默而又伤感的悼词。他说，“我爱过他”。回到座位上去时，显然十分动情，他不由自主地握住了默克尔的手。 作者: Peter Hille, Andrea Grunau



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