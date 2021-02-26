美国前联合国大使吁抵制北京冬奥

（德国之声中文网）美国前联合国大使海利（Nikki Haley）周日（2月28日）表示，美国应抵制2022年北京冬奥，成为最新一位发声的共和党人。

她是前总统特朗普的亲密盟友，也是2024年美国总统大选的熱門人選之一。

海利在推特上写道：「我们必须抵制2022年在中国举行的冬奥会。这对我们的运动员来说是个重大损失，但必须与正在中国发生的种族灭绝相权衡，赋予中国权力将导致更恐怖的未来。」

白宫发言人莎琪（Jen Psaki）2月25日曾表示，拜登政府尚未决定是否抵制北京冬奥，但会再徵询美国奥委会指示。

北京冬奥定于明年2月4日开幕，距离延後一年的东京奥运仅6个月。全球谴责北京在新疆大规模关押维吾尔人丶打压香港民主人权丶对台湾施压等之声浪与日俱增。

共和党高层连番发声

美国众议院国安委员会共和党首席议员卡特科（John Katko）上周致函总统拜登，呼吁抵制北京冬奥。

该信函刊於众议院网站上，信中强调中国侵犯人权行为，与美国及其盟国的价值观背道而驰，「参加在公然进行种族灭绝的国家举行的奥运会，不仅破坏了共享的价值，也给对寻求自由和公平社会者的承诺蒙上阴影」。

2月3日，7名美国共和党议员提交决议，促请国际奥委会重新考虑2022年冬奥的主办地，让奥运能够「由一个承认并尊重人权的国家主办」。

同日，由世界维吾尔代表大会等180个人权团体组成的联盟，也发表联合公开信，呼吁各国领袖抵制2022年北京冬奥，「确保奥运不会被用来助长中国政府骇人的侵犯人权及镇压异议人士行径」。

除了美国，加拿大也有抵制北京冬奥的呼声。加拿大国会2月24日以266票赞成丶0票反对通过决议，宣布中国在新疆对维吾尔族人实施种族灭绝，动议要求杜鲁多政府抵制北京冬奥。杜鲁多此前表示，国际奥委会与加拿大奥委会正密切关注中国人权问题，但他没有提到抵制。

国际奥委会在2月初给法新社的声明则指，对於人权团体提出的疑虑，「一直都在向中国政府和当局提出交涉」。

中国外交部早前驳斥有关疑虑，称「将体育运动政治化有违奥林匹克宪章精神」，损害的是各国运动员的利益。

李澄欣／杨威廉 （法新社丶路透社）

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