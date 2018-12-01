美国前总统老布什去世 与中国渊源颇深

（德国之声中文网）老布什（George H.W. Bush）的家人通过推特向外界发布消息，他已在美国中部时间周五(11月30日)晚22点10分去世，享年94岁。他的儿子、同样担任过美国总统的小布什(George W. Bush)发表声明说，老布什"是作为子女所能拥有的最好的父亲"，全家"都对他的一生充满感激"。

共和党人老布什在1981年至1989年间在里根总统麾下任副总统，随后他成功当选总统。但是在1992年大选中，他谋求连任失利，于1993年1月卸任。他的儿子小布什则在2001年至2009年间担任了两届美国总统。

"六四"后悄悄支持北京

老布什的总统任期内，国际局势发生了剧烈动荡。1989年春天，中国北京等大城市爆发了学生抗议运动，最终演变成了政府派兵镇压的"六四"惨案。当年6月20日，老布什宣布了一系列对华制裁措施，主要包括冻结通过世界银行和其它国际财政机构对中国的贷款；冻结美中双方高层官员的会面；冻结双方的军事交流。不过，就在一天后，老布什向北京方面发送密电，并于十天后派遣其国家安全顾问斯考克罗夫特将军(Brent Scowcroft)以总统特使身份秘密访华，与实际执掌中国最高权力的邓小平会面，表达美国希望与中国继续保持接触的愿望，并获邓小平首肯。美国前国务卿基辛格(Henry Kissinger)在多年后著书透露，老布什政府当时在暗示国际社会应当帮助中共政权继续维持统治。

除了中国的"六四"事件，老布什在总统任期内还经历了东欧剧变、两德统一、苏联解体。1989年11月，柏林墙倒塌，东西德边界突然宣告开放。不过，当时英国、法国政府并不十分乐见德国重新统一，而老布什则毫不犹豫地表示支持东西德合并，他对西德总理科尔(Helmut Kohl)提出的唯一条件就是统一后的德国必须依然是北约成员国。老布什迅速安排了与苏联领导人戈尔巴乔夫的会晤，拉拢后者一道说服英法两国尊重德国人的统一愿望。

他任内最重要的事件则是以美军为首的多国部队经由联合国授权向入侵科威特的伊拉克发动了海湾战争，并获得了压倒性的胜利。

历史学家对老布什的外交成就评价颇高，但是他并没有将其转化为连任资本。1992年的总统大选中，他败于民主党人克林顿(Bill Clinton)。后者在选战中，针对美国国内当时糟糕的经济局势，提出了一系列改革建议，获取了大量民众支持。他对老布什的一句嘲讽，也成为了美国政坛的经典言论："关键是经济，你个蠢蛋！"而谋求连任的老布什，此时还在向公众宣传自己促成苏东剧变、打赢海湾战争等外交、军事成就。

曾任驻华使节

除了担任总统期间与北京的诸多互动，老布什此前也与中国有着不少渊源。他在70年代美中关系刚刚缓和、但仍未正式建交时，曾经担任美国驻北京联络处主任，是代表美国在中华人民共和国利益的最高使节。任内，他与不少中国高层政治人物建立了密切的私交。从驻华使节职位上卸任后，老布什还担任过中央情报局局长。

值得一提的是，二战期间，老布什自愿报名参军，成为了海军航母舰载机飞行员，在太平洋战场执行了上百次任务。他曾经在1944年9月2日的一次战斗中遭日军炮火击落，跳伞逃生，在海面漂浮了数小时后被一艘美军潜艇救起。而当天同一编队内其他被击落的飞行员，则无一生还。为了纪念这一经历，老布什后来经常以跳伞的方式庆祝自己的生日。他最后一次跳伞是在2014年90周岁生日时。