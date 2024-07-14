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美国前总统特朗普遇刺右耳受伤 各国领导人谴责暴力

2024年7月14日

美国前总统朗普7月13日在宾夕法尼亚州的政治集会上耳朵中弹。联邦调查局证实，这起枪击事件被视为一次暗杀企图。美国特勤局通报，枪手已被击毙，集会观众中1人死亡2人受重伤。

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特朗普7月13日在竞选集会上遇刺，离开现场前仍举起拳头呼吁"fight"
特朗普7月13日在竞选集会上遇刺，离开现场前仍举起拳头呼吁"fight"图像来源: Brendan McDermid/REUTERS

（德国之声中文网）当地时间7月13日下午，美国前总统特朗普在宾夕法尼亚州竞选集会上遭遇枪击。一段现场录像显示，戴着红色棒球帽的特朗普正在集会上演讲，突然，几声枪声响起，特朗普捂了一下右耳，随后蹲下，从画面中消失。数名特勤局特工迅速冲上演讲台。人群中响起尖叫声。片刻之后，特朗普被特工簇拥着站起来，脸上沾着鲜血。在被护送离开集会现场前，特朗普举起右臂，握拳呼喊"Fight"。而后，他被护送至一辆等候的车辆中离开。

特朗普随后在在自创社交媒体平台"真相社交"(Truth Social)上发帖感谢美国特勤局，并向在集会上遇难者的家人以及另一名受重伤者的家人表示哀悼。特朗普写道："这种行为竟然发生在我们国家，真是难以置信。目前还不清楚枪手的情况，他已经死亡。我被子弹击中，子弹穿过我的右耳上部。我立刻意识到出了问题，因为我听到了嗖嗖的声音和枪声，我立刻感觉到子弹穿过了皮肤。流了大量的血，所以我意识到发生了什么。上帝保佑美国！"

美国特勤局13日通报说，一名枪手向特朗普集会演讲台开数枪，该枪手已被击毙，集会观众中1人死亡2人受重伤，事件正在调查中。

美国前总统特朗普遇袭的宾夕法尼亚州竞选集会现场
美国前总统特朗普遇袭的宾夕法尼亚州竞选集会现场图像来源: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

宾夕法尼亚州警察和美国联邦调查局在美东时间13日晚上11:45举行联合新闻发布会，证实枪击事件被视为针前总统特朗普的暗杀企图，并通报作案嫌疑人为一名20岁左右、来自宾夕法尼亚州的男子。之后不久，联邦调查局又发布声明称，试图杀死特朗普的男子是20岁的托马斯·马修·克鲁克斯（Thomas Matthew Crooks）。此人来自宾夕法尼亚州小镇伯特利公园，距暗杀未遂地点巴特勒约70公里。声明还表示，联邦调查局仍在持续展开调查，并呼吁掌握可能有助于该调查信息的人士，在线提交照片或视频。

美国联邦调查局特工凯文·罗杰克（Kevin Rojek）在新闻会上证实，特朗普在集会上遭枪击受伤的事件被视为一次暗杀企图。
美国联邦调查局特工凯文·罗杰克（Kevin Rojek）在新闻会上证实，特朗普在集会上遭枪击受伤的事件被视为一次暗杀企图。图像来源: Brendan McDermid/REUTERS

各国领导人纷纷谴责袭击

拜登总统拜登发表声明表示，他和夫人感谢特勤局将特朗普送达安全地点，"美国没有政治暴力的容身之地"，"我们必须团结起来，作为一个国家对此予以谴责"。据白宫官员发布的消息，拜登已与特朗普进行了通话。

德国总理肖尔茨在声明中谴责"对美国总统候选人唐纳德·特朗普的袭击是卑鄙的"，并祝特朗普早日康复。肖尔茨还写道："我也与那些在袭击中受到影响的人们同在。这种暴力行为威胁着民主。"

中国外交部发言人在回应特朗普遭遇枪击的问题时说，"中方关注特朗普前总统遭遇枪击事件，习近平主席已向特朗普前总统表达慰问。"

德国外交部长贝尔博克在X（原推特）上写道，她对特朗普遇刺的消息深感震惊，这标志着美国民主的"黑暗时刻"。"无论出于何种原因，暴力都绝不能成为政治冲突的手段。"

联合国秘书长古特雷斯、欧委会主席冯德莱恩、意大利总理梅洛尼、法国总统马克龙、乌克兰总统泽连斯基等也发表声明，谴责这起暗杀事件。

特朗普竞选团队和共和党全国委员会发表声明称特朗普目前状态"很好"，特朗普"期待在密尔沃基与大家一起参加提名他竞选美国第47任总统的大会。"

历史上有多达9名美国总统曾遭暗杀，其中4人丧生。

（综合报道）

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