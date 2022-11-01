美国前总统特朗普推特账号被解封

（德国之声中文网）此前马斯克在推特上搞了一项投票，征求推特用户对解封特朗普账号的意见和看法。投票有两个选项：支持解封特朗普的账号和反对解封。

大约1500万用户参加了马斯克设定的24小时的投票。最终的投票结果显示，51.8%的投票参与者表示支持解封，48.2%的人持反对意见。马斯克在推特上发表推文称：“公众的意见最有分量。”（Vox Populi, Vox Dei）不过根据最新的数据，推特上日活跃用户数量超过2.3亿人。

11月20日，特朗普的个人推特账号被解封。截至发稿，特朗普的账号已经获得了5220万粉丝。但是他的推文仍停留在2021年1月8日发的最后一条：“回复所有问这个问题的人：我不会去参加1月20日的（拜登总统）就职典礼。”

特朗普的推特账号由于2021年国会山骚乱事件期间涉嫌“煽动暴力”遭到永久性禁封，当时他在推特上的粉丝数量超过8800万。此后他出资打造了新的社交平台真实社交（Truth Social）。特朗普曾表示过，即使他的账号被恢复，他也不会重新加入。

马斯克在今年10月底以440亿美元的收购价接管了推特。批评者担心，他可能会大幅限制推特对仇恨信息和虚假新闻传播的打击。

在马斯克接管之前，推特的高管们一直说，特朗普不可能回来。不过，马斯克最近宣称支持特朗普的共和党政治立场，他在几个月前就已经强调，在他看来，不应该对该服务实施永久性封号。他还明确地将特朗普作为一个例子提出。

（德新社、路透社、法新社）

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