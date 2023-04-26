 美国前国安顾问博尔顿呼吁深化对台关系 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.04.2023

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美国前国安顾问博尔顿呼吁深化对台关系

美国白宫前国家安全顾问博尔顿在台北举行的一场支持台湾独立的活动上说，美台双方必须就如何应对北京可能采取的行动制定应急计划。台湾民主将是明年美国总统大选的一个重要议题。

Taiwan Taipeh | Rede von Ex-US-Sicherheitsberater John Bolton zur langfristigen Friedenssicherung

（德国之声中文网）正在台湾进行访问的美国前国家安全顾问博尔顿（John Bolton）周六（4月29日）在一场活动中呼吁美台之间进行更深入的互动。台湾正受到来自中国的越来越严重的军事威胁。

博尔顿是2024年美国大选共和党潜在总统候选人。周六博尔顿在台北出席台湾人大会、台湾国家联盟主办的活动，他在发言时表示，双方的国家安全团队必须就如何应对北京可能采取的行动制定应急计划，并警告说等到发生攻击恐怕为时已晚。

“而且我们必须告诉中国和俄罗斯，如果他们对台湾采取行动，后果是什么”，博尔顿说，“不仅仅是立即回应，而是从长远来看，如果中国真的对台湾采取军事行动或试图对其进行封锁，基本上要把中国从国际经济体系中驱逐出去。”

博尔顿说：“我们必须告诉中国和俄罗斯，如果他们对台湾采取行动，后果将是什么。 不仅仅是立即的回应，而且从长远来看，如果中国确实对台湾采取军事行动或试图对其进行封锁，则基本上将中国从国际经济体系中剔除。”

美国前总统特朗普的鹰派国家安全顾问博尔顿周三开始为期一周的台湾之行。这次访问反映了在华盛顿和北京之间的紧张局势加剧的情况下，台湾民主是明年美国总统大选的一个重要议题。

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尽管双方没有正式外交关系，美国仍然是台湾关系最密切的军事和政治盟友。美国法律要求华盛顿将对该岛的所有威胁视为“严重关切”的问题，但对于是否会派遣军队协助保卫台湾仍模棱两可。

博尔顿表示，美国对台军售积压订单估计高达190亿美元，需要予以解决。

周五，台湾国防部表示，截至当日6时，24小时内侦获中国军机38 架次，其中逾越海峡中线及其延伸线进入西南、东南及东北空域19架次，军舰共6艘，持续在台湾海峡周边活动。 这是自 4 月 5 日台湾总统蔡英文与美国众议院议长麦卡锡会晤之后中国对台军演以来的最大规模飞行展示。中方反对台湾与其他国家政府在官方层面进行任何往来。

周五晚些时候，中国人民解放军也对美国海军P-8A反潜巡逻机穿航台湾海峡提出抗议，称这是美国“公开炒作”的“挑衅行径”。但美国第七舰队表示，周四的飞行符合国际法，“表明了美国对自由开放的印太地区的承诺”。

博尔顿定于下周一（5月1日）参加由台湾人公共事务协会（FAPA）组织的40周年庆祝晚会。该协会是一个总部位于华盛顿特区的支持台独的组织。据该协会网站，台湾总统蔡英文、副总统赖清德也将出席此次活动。

（美联社）

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