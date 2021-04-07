美国前副总统彭斯宣布写自传

(德国之声中文网) 彭斯的自传暂时还没有确定标题。他本人在4月7日发表的一份声明中表示，"十分感激能有机会讲述效力于美国人民并担任美国国会议员、印第安纳州长、美国副总统的经历。十分期待与出版商西蒙与舒斯特(Simon & Schuster)杰出团队的合作，和读者分享我从印第安纳州一个小镇来到华盛顿特区的历程。"

彭斯的经纪人透露，此前，多家出版商都竞逐彭斯自传的出版权，开价都打到了7位数。美联社也从西蒙与舒斯特的一家竞争对手处确认了这一数字。CNN电视台更是获悉，西蒙与舒斯特出版社为彭斯支付的稿酬大约在300万到400万美元之间。

出版社方面也在4月7日透露，总共和彭斯签署了两本书的合同，但没有披露更多的细节。

彭斯也成为了总统权力交接后，前总统特朗普麾下第一名公开著书合同的高阶官员。此前，特朗普的白宫顾问康威(Kellyanne Conway)、国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)也曾被媒体报道正在写书。

彭斯准备角逐美国总统

2017年，奥巴马总统卸任后，也曾撰写回忆录。同样著书立传的还有奥巴马的夫人米切尔、副总统拜登、拜登的妻子吉尔(Jill Biden)、国务卿克里(John Kerry)。不过，对于特朗普，多名出版社高管都对美联社记者表示"兴趣不大"，并且明确指出这和1月6日特朗普支持者冲击国会事件有关。出版商也对特朗普团队其他成员著书立传有所顾虑，担心这会招致读者、雇员、其他作者的抗议。

美联社指出，撰写自传的彭斯，很有可能再次招致特朗普及其支持者的不满。就在今年1月6日前后，彭斯因为拒绝应特朗普要求中断在国会确认拜登胜选结果，招致了特朗普的不满，暴力冲击国会山的特朗普支持者甚至打出了"绞死彭斯"的口号。

西蒙与舒斯特出版社方面则表示，彭斯的自传将会有一些"爆料"，但是并未透露是否会涉及1月6日的国会山事件。这家出版社在最近几年出版过多本反对特朗普的书籍，其中包括与特朗普决裂的前国家安全顾问博尔顿(John Bolton)的回忆录、特朗普侄女玛丽(Mary Trump)揭露特朗普陈年丑事的著作。就在几个月前，这家出版社还曾取消了参议员霍利(Josh Hawley)的著书合同，他曾经支持1月6日特朗普支持者在华盛顿特区的游行。不过，这家出版社也曾出版过特朗普支持者的书，特朗普本人也曾是旗下作者。

美联社认为，彭斯的著书计划是他复出政坛计划的一部分。就在4月7日同一天，他创立了一个名为"推动美国自由"(Advancing American Freedom)倡议组织，旨在推动特朗普政权的多项政治遗产，其中包括反堕胎运动等。特朗普的白宫顾问康威、经济顾问库德洛(Larry Kudlow)、美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)都是该倡议组织的顾问。美联社指出，这很可能成为彭斯角逐2024年总统大选的跳板。

文山/张筠青/(美联社、CNN等)

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