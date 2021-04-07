 美国前副总统彭斯宣布写自传 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.04.2021

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时政风云

美国前副总统彭斯宣布写自传

刚刚卸任不久的美国前副总统彭斯计划在2023年出版两本自传体回忆录。据多家美国媒体报道，出版商将向彭斯支付300万到400万美元的稿费。彭斯也成为了前总统特朗普团队中首名宣布著书立传的成员。

US-Vizepräsident Pence

(德国之声中文网) 彭斯的自传暂时还没有确定标题。他本人在4月7日发表的一份声明中表示，"十分感激能有机会讲述效力于美国人民并担任美国国会议员、印第安纳州长、美国副总统的经历。十分期待与出版商西蒙与舒斯特(Simon & Schuster)杰出团队的合作，和读者分享我从印第安纳州一个小镇来到华盛顿特区的历程。"

彭斯的经纪人透露，此前，多家出版商都竞逐彭斯自传的出版权，开价都打到了7位数。美联社也从西蒙与舒斯特的一家竞争对手处确认了这一数字。CNN电视台更是获悉，西蒙与舒斯特出版社为彭斯支付的稿酬大约在300万到400万美元之间。

出版社方面也在4月7日透露，总共和彭斯签署了两本书的合同，但没有披露更多的细节。

彭斯也成为了总统权力交接后，前总统特朗普麾下第一名公开著书合同的高阶官员。此前，特朗普的白宫顾问康威(Kellyanne Conway)、国务卿蓬佩奥(Mike Pompeo)也曾被媒体报道正在写书。

USA US-Vizepräsident Mike Pence und Donald Trump

彭斯自传，是否会再次激起他与特朗普之间的恩恩怨怨?

彭斯准备角逐美国总统

2017年，奥巴马总统卸任后，也曾撰写回忆录。同样著书立传的还有奥巴马的夫人米切尔、副总统拜登、拜登的妻子吉尔(Jill Biden)、国务卿克里(John Kerry)。不过，对于特朗普，多名出版社高管都对美联社记者表示"兴趣不大"，并且明确指出这和1月6日特朗普支持者冲击国会事件有关。出版商也对特朗普团队其他成员著书立传有所顾虑，担心这会招致读者、雇员、其他作者的抗议。

DW.COM

共和党籍的现任美国副总统彭斯正式拒绝援引宪法修正案立即罢免特朗普总统，理由是，“此举不符合国家利益”。

政权和平移转一向是美国重要的民主传统，但就在参议院要确认选举人团票以接续美国总统交接程序时，特朗普支持者冲入国会大厦，引发国际哗然。

在美国国会大厦爆发暴力冲突隔天，民主党国会领袖呼吁副总统彭斯与特朗普政府成员启动宪法修正案将特朗普免职。同日，路透社报导特朗普在大选後，开始考虑如何赦免自己。

美联社指出，撰写自传的彭斯，很有可能再次招致特朗普及其支持者的不满。就在今年1月6日前后，彭斯因为拒绝应特朗普要求中断在国会确认拜登胜选结果，招致了特朗普的不满，暴力冲击国会山的特朗普支持者甚至打出了"绞死彭斯"的口号。

西蒙与舒斯特出版社方面则表示，彭斯的自传将会有一些"爆料"，但是并未透露是否会涉及1月6日的国会山事件。这家出版社在最近几年出版过多本反对特朗普的书籍，其中包括与特朗普决裂的前国家安全顾问博尔顿(John Bolton)的回忆录、特朗普侄女玛丽(Mary Trump)揭露特朗普陈年丑事的著作。就在几个月前，这家出版社还曾取消了参议员霍利(Josh Hawley)的著书合同，他曾经支持1月6日特朗普支持者在华盛顿特区的游行。不过，这家出版社也曾出版过特朗普支持者的书，特朗普本人也曾是旗下作者。

美联社认为，彭斯的著书计划是他复出政坛计划的一部分。就在4月7日同一天，他创立了一个名为"推动美国自由"(Advancing American Freedom)倡议组织，旨在推动特朗普政权的多项政治遗产，其中包括反堕胎运动等。特朗普的白宫顾问康威、经济顾问库德洛(Larry Kudlow)、美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)都是该倡议组织的顾问。美联社指出，这很可能成为彭斯角逐2024年总统大选的跳板。

文山/张筠青/(美联社、CNN等)

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