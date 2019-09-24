 美国制造业指数创10年新低 | 经济纵横 | DW | 02.10.2019

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经济纵横

美国制造业指数创10年新低

在全球市场需求下降和中美贸易战持续的影响，美国制造业指数再敲警钟。虽然不至于造成整体经济衰退，但已经证明贸易战对经济的严重影响。

BdTD Mexiko Trump-Maske (Imago Images/Eyepix Group/C. Tischler)

最新调查中，许多制造业代表将景气不好指向特朗普发起的中美贸易战。他们认为报复性关税损害了企业和市场信心。图为美国工厂制造销售全球的特朗普面具。

(德国之声中文网) 根据周二(10月1日)发布的最新行业调查报告，美国制造业在上个月加剧衰退。供应管理协会（Institute for Supply Management, ISM）制造业指数在9月份下降了1.3点，至47.8％，为2009年6月以来的最低点，并显示出有持续萎缩的情况。

在美国总统特朗普向中国宣布贸易战以来，消费者支出放缓，工厂制成品的销售也出现疲软。现在备受关注的ISM指数意外下跌是美国经济的另一个令人担忧的信号。

这个坏消息立刻反应在华尔街的股市表现。道琼斯工业指数平均下跌了1.3％，纳斯达克指数和标准普尔500指数也下跌约1％。撇开贸易战，特朗普指责央行和美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）通过允许美元保持强势，未能积极降息而损害了工厂产出，使美国出口处于不利地位。

特朗普在推特上说：「正如我所预料的那样，鲍伊和美联储已经允许美元变得如此强势，特别是相对于所有其他货币，以至我们的制造商受到了负面影响。」他还说:「他们是自己最大的敌人，完全没有头绪。可悲！」

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制造业指数是反映制造业综合发展状况，高于50被认为是制造业处于扩张状态，低于50则意味着制造业的萎缩。

经济学家此前预期，该指数将恢复至50％以上。不过真实情况却恰恰相反。制造业指数连两个月萎缩。ISM制造业调查主席菲奥雷（Timothy Fiore）告诉记者，只要市场需求低，该指数就不太可能回升。他说：「显然，没有新订单增加，这个数字就会下降......我认为我们会持续保持在这个位置上。」

菲奥雷说，电脑和电子领域受到的影响很大。他表示:「在过去三年中，该领域一直是经济增长的主要动力之一，现在正处于萎缩状态。」

新制成品的新订单总额来到2012年以来的最低点。总订单中的出口订单比例下降至41％，是自2009年3月以来表现最差的月份。

制造业现在约占美国GDP的十分之一。目前的萎缩状况不至于像过去那样造成整体经济进入衰退。不过经济学家强调，这仍是值得注意的警钟。

在接受调查的18个行业中，只有3个行业，杂货，食品和化学产品有出现些许增长。在杂项类别中，一名受访者表示，增长已显着放缓。连受到特朗普政府的强力保护的金属制成品领域，也有公司表示，第四季度市场放缓程度超乎平常。

夏立民/杨威廉 (法新社、德新社)

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