 美国制裁14名中国高官 皆属人大副国级 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.12.2020

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时政风云

美国制裁14名中国高官 皆属人大副国级

美国宣布对打压香港的中国官员实施制裁，但传闻中也会被制裁的栗战书并没有在名单上。专家认为，这代表美国不愿意把紧张局势过度升级。

Peking 13. Nationaler Volkskongress Xi Jinping

美国宣布制裁的14名中国高官，全部都是全国人大常务委员会副委员长

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美国众议院在当地时间12月7日下午表决通过《香港人民自由和选择法》。若生效，在美港人可依此法申请临时保护，受政治迫害港人也可以向美国申请难民身份。

香港特首林郑月娥在接受港媒采访时表示，因为受到美国政府制裁，要停用银行账户，她都使用现金购物，政府支薪也用现金，因此家中有小金库。她还表示，“因为维护国家安全而受制裁是荣幸”。

虽然现在美国总统特朗普将在1月20日卸任，但他在继续在任期最后向北京施压。根据最新消息，当地时间12月7日，美国将宣布针对中共官员最新制裁行动。

这次绕过香港法律程序DQ在任立法会议员，开了港府直接以行政程序颁布DQ令的先例。港府和北京都强调「爱国者治港」，民主派议员就宣布总辞抗议，表示和4名被DQ人士「齊上齊落」。随着反对派离开议会，香港立法会恐沦橡皮图章。

(德国之声中文网) 美国财政部周一(12月7日)宣布制裁14名中国官员，指他们涉及参与取消4名香港民主派立法会议员的资格。

这些被制裁的14名中国官员包括：蔡达峰、曹建明、陈竺、白玛赤林、丁仲礼、郝明金、艾力更·依明巴海、吉炳轩、沈跃跃、万鄂湘、王晨、王东明、武维华、张春贤。

上述14人都是本届全国人民代表大会常务委员会副委员长。美国这项制裁将禁止他们本人与家属入境美国。这14人在美国的资产也会遭到冻结。

中国人大常委委员会上月发布决议，对香港立法会议员的资格添加规定，港府随即取消4名民主派立法会议员的资格。香港其他民主派立法会议员随后宣布总辞。

美国国务卿蓬佩奥说，美国要求北京为其「持续不断侵害香港民主进程」负起责任。他说: 「这些行为再次显示北京完全无视在联合国注册的《中英联合声明》下的国际承诺。」蓬佩奥在声明中再次呼吁北京遵守国际承诺，注意到世界各国谴责它的声音。

先前传闻道，美国制裁名单中包含全国人大常务委员长栗战书，但是美国政府实际公开名单时，栗战书却不在名单上。栗战书在中央政治局排名第三，被形容为中国国家主席习近平的左右手。

中国观察家、新闻信(Sinocism)的创办人利明璋(Bill Bishop)在推特上表示，这显示美国不想让紧张局势过度升级。

Außenministerium Sprecherin Hua Chunying China

华春莹在回应记者时反指美国也曾因违反议会规则、持有双重国籍取消议员资格

路透社在美国政府之前就抢先批露制裁消息。对此，中国外交部发言人华春莹在12月7日的例行记者会上表示， 「如果报道是属实的话，也可以想见中方的立场。」她再次强调了中国坚决反对和强烈谴责美国干预中国内政的一贯立场，并称若美国一意孤行，中国将采取坚决反制措施捍卫国家主权安全利益。

她又提到公职人玩宣誓效忠国家是国际惯例：「在美国，国会议员必须效忠美国宪法；在英国，任何人拒绝效忠女王，将无法就任议员。作为中华人民共和国香港特别行政区公职人员、立法会的一员，当然必须要真诚地拥护《中华人民共和国香港特别行政区基本法》，效忠中华人民共和国香港特别行政区。」

她更针对美国举例: 「据我了解，美国国会和英国下议院历史上分别有20多名和50多名议员，因为违反议会规则、持双重国籍或者叛国而被取消资格。美国等个别国家在这一问题上对中国的无端指责，充分暴露了他们的双重标准。我们再次敦促他们认识其错误，立即停止干涉香港事务。」

就在上周，美国为了表达对中国在新疆、西藏、台湾、南海等地活动的不满，宣布对中国官员实施签证限制。美国也对香港行政长官林郑月娥及多名香港高官实施制裁。虽然林郑月娥试图淡化制裁对她的影响，但她在一次访问中承认，她被美国财政部制裁后无法再继续使用银行账户，大量现钞都放在家里

张慈/邹宗翰 (法新社、美联社、路透社)

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香港民主派總辭 「監犯議員」何去何從？

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