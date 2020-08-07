美国制裁香港官员 港府抨击“双重标准及伪善”

（德国之声中文网）美国财政部周五发表声明，宣布制裁以香港行政长官林郑月娥为首的11名香港及中国涉港官员，理由是这批官员破坏香港自治权，并限制香港公民的言论或集会自由。声明称，制裁是依据总统行政命令，以及《香港人权与民主法》和《香港自治法》两部设港法案制订。美国财政部下属的外国资产管制办公室（OFAC）在发布的制裁名单上还列出了被制裁官员的出生日期、住址、身份证号码或护照号。

美国国务卿蓬佩奥周五在声明中表示："中国共产党清楚表明，香港永远不会再次享有北京承诺香港人民和英国的50年高度自治。特朗普总统已清楚表示，因此美国将视香港为'一国一治'，并对击垮香港人民自由的人士采取行动。"

美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin)表示："美国与香港人民站在同一阵线，我们会善用各种手段及权力对付损害香港自治者。"



香港政府周六发表英文声明回击，抨击美国制裁香港高官的行为"卑鄙无耻"。这份与北京惯用措辞相似的声明指责美国"所谓的制裁"是"双重标准及伪善"，并形容美国在声明中揭露高层官员信息的行为"应受到谴责"。港府声明还写道，香港政府"将全力支持中央政府采取反制措施"。

《香港人权与民主法》起草人、美国参议员卢比奥（Marco Rubio）表示，被制裁官员"精心策划侵蚀香港自治权，同时带头进行打压运动，违反香港保护普世人权价值的承诺。"



根据美国的相关规定，被制裁者在美国的资产会遭到冻结，与其有生意往来的美国公民也会受到严格限制。

香港商务及经济发展局局长邱腾华表示，香港保障国家安全乃天经地义，而外国企业在港运营也要稳定和合理环境，美国如单方面采取不合理行动，最终会影响美国企业。

骆惠宁：“搞'制裁'不是白费劲吗?”

香港中联办周六则对"所谓制裁"表示"坚决反对和强烈谴责"，并称"绝不会畏惧任何蛮横霸道"。中联办主任骆惠宁表示："被美国列入制裁名单，恰说明我为国家、为香港做了我应该做的事情。我在国外没有一分钱资产，搞'制裁'不是白费劲吗?当然，我也可以向特朗普先生寄去100美元，以供其冻结之用。"



中联办在声明中写道："中方已多次阐明严正立场，香港事务是中国内政，其它国家无权干涉。此次美方搞所谓制裁，是继通过所谓'香港自治法案'之后，又一次对香港事务的粗暴干预，充分暴露其破坏'一国两制'、遏制中国发展的险恶用心。"中联办发言人还强调，"中国政府维护国家主权、安全、发展利益的决心坚定不移，贯彻'一国两制'方针的决心坚定不移，反对任何外部势力干涉香港事务的决心坚定不移"。





林郑月娥上月在一场新闻发布会上就曾经表示，她在外国没有资产，也不向往前往美国，如果特朗普政府对她实施制裁，她只会"一笑置之，嗤之以鼻"。



除了林月娥外，同样在制裁名单上榜上有名的还有律政司司长郑若骅，保安局长李家超、政制及内地事务局局长曾国卫、警务处处长邓炳强以及警务处前任处长卢伟聪、香港国安委首任秘书长陈国基（兼任特首办主任）。被制裁的中国涉港官员则包括港澳办主任夏宝龙、副主任张晓明、中联办主任兼国家安全事务顾问骆惠宁和新设立的中央驻港国安公署首任署长郑雁雄。



美国此次的制裁是对北京在六月底通过涉港国安法，以及港府将立法院选举推迟一年做出的回应。今年6月30日，中国颁布港版国安法，理由是打击"分裂国家、颠覆国家政权、从事恐怖活动，以及勾结外国等严重危害国家安全的罪行"。但西方国家普遍将该法的颁布视为北京侵犯香港自治权利，打击民主运动和言论自由的新一轮行动。

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