美国制裁铺天盖地 华为子公司断「头」求生

(德国之声中文网) 华为被美国列入黑名单之后，华为在美国的子公司Futurewei Technologies Inc试图与华为断开关系，以逃避制裁。一名Futurewei雇员匿名指出，公司已经禁止华为雇员进出他们的办公室，也让员工转移到新的IT系统，并禁止他们使用华为的名称或商标。然而华为仍会继续持有Futurewei。

Futurewei是华为在美国设置的研发机构，在矽谷和西雅图、芝加哥、达拉斯有上百名员工。根据美国专利与商标局的资料，Futurewei在电信、5G网络、影像和相机科技等领域申请过超过2100项专利。Futurewei员工表示，目前为止，Futurewei的业务都很难和华为区隔开来。Futurewei没有自己的商标，甚至没有自己的网站。而Futurewei的员工也大多把自己当做是华为的雇员。华为与Futurewei都有在美国大学合作进行或是赞助研究计划。

去年，美国国会的26个议员写信给美国教育部长戴弗斯，警告华为与至少50间美国大学有合作计划，可能会形成莫大国安威胁。他们担忧华为利用与大学的合作关系，进入人工智慧、电子通信、机器人等关键领域窃取技术，让中国的公司有机会赢过美国企业。

其中一位连署的印第安纳州的共和党议员班克斯(Jim Banks)说，任何把华为与Futurewei分开对待的措施都没办法真正解决问题: 「Futurewei 就是华为。」现在，班克斯正在草拟一项国防授权法的修正案，限制联邦拨款给和隐含国安疑虑的企业有合作关系的大学。

赞助计划遍布知名大学

某些学校例如加州大学伯克利分校(UC Berkeley)，便在中止所有与华为有关的研究计划之后，仍然保留与Futurewei的合作。

伯克利虽然不再接受Futurewei的赞助，但是他们仍然允许Futurewei的员工在某些特定的情况下参与研讨会。现在，只有美国公民或是拥有永久居留权的Futurewei员工，才能在签署保密条款的前提下，与伯克利的师生进行合作。

加州大学伯克利分校是加州大学系统中排名最前的名校

除了伯克利之外，与华为或Futurewei 合作的大学还有史丹佛、普林斯顿、哥伦比亚大学、麻省理工学院、密西根大学、德州大学奥斯汀分校。

伯克利的研究计划主任凯兹(Dan Mogoluf. Katz)表示，伯克利在过去两年从华为与Futurewei两间机构所收受的资金接近800万美金。他说，如果加州大学的校长办公室同意，便会考虑暂停收受Futurewei的资金。管辖十所公共学校的加州大学校长办公室曾发声明表示，他们希望在考虑到安全问题的同时，为国际学生维持「开放的学术环境」。

史丹佛计算机科学教授奥斯特贺(John Ousterhout)说，他的研究室每年从Futurewei拿到50万美元的资金，而在被告知要中止合作计划的当下，正在洽谈将资金提高到200万美金。刚失去经费来源的芝加哥大学的教授安德鲁(Andrew Chien)说，计算机科学界应该要「长大」，认清自己的工作中所隐藏的安全风险。「计算机科学如此重要，也如此危险。我们已经不能再忽视这点。」

今年一月，美国司法部指控华为和一名高管涉嫌在伊朗的商业活动中误导银行和美国。检察官还指控该公司窃取了美国T-Mobile公司的机器人技术。针对这两项指控，华为均予以否认。

五月，特朗普宣布将华为列入黑名单，限制美国企业与华为的贸易往来。

罗法/夏立民 (路透社)