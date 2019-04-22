美国制裁豁免令到期会对中国产生怎样影响？

（德国之声中文网）美国本周一（4月23日）宣布结束为期六个月的豁免令，要求石油买家在5月1日前停止购买伊朗石油，油价由此飙升至近6个月高位。

印度、中国、土耳其、希腊、意大利、日本、韩国和台湾等8个国家和地区享有的6个月豁免期即将到期。据悉，希腊、意大利和台湾已经停止从从伊朗进口石油。中国和土耳其反对美国单方面对伊朗石油出口实施制裁，并警告称这可能会影响地区稳定。

中国的挑战

特朗普政府制裁令旨在扼杀伊朗急需的石油收入，预计将令中国石油公司受损。伊朗是中国第七大原油供应国，占去年石油进口量的近6％。

中国政府反对新的制裁，称这些制裁"将导致中东和国际能源市场的波动"。当此中美贸易谈判正在进行之时，中国的挑衅可能会使问题复杂化。

哥伦比亚大学全球能源政策中心主任、奥巴马总统前能源顾问博尔多夫（Jason Bordoff）接受《纽约时报》采访时说，"伊朗制裁对美中关系构成了巨大挑战。"他说，如果中国从伊朗的石油进口不迅速减少，美国的制裁可能会适用于中国的中央银行--中国人民银行。

对油价的影响有限

在美国做出新的制裁决定之后，国际油价上升约3％，至每桶74美元（66.1欧元），接近6个月以来的高位。

由于伊朗和委内瑞拉的石油供应受限，导致石油供应紧张，今年以来石油价格每桶已经上涨20美元以上。石油输出国组织(OPEC)海湾成员国和以俄罗斯为首的其他主要石油生产国减产也使油价上升。利比亚最近爆发的暴力事件也有可能扰乱市场供应，从而影响油价。但专家表示，美国最新的决定只能对油价产生有限的影响。

"对中期价格影响可能有限，因为中国和印度可能会继续进口少量伊朗原油，并且有足够的剩余产能来弥补不足。"咨询公司欧亚集团（Eurasia Group）分析师罗马（Henry Rome）在一份研究报告中写道。他说，"但是市场波动仍然会很大。伊朗的激烈反应，比如对沙特石油基础设施的网络攻击，也可能影响油价。"

孤立伊朗

美国国务卿蓬佩奥周一表示，最新的制裁决定"旨在让伊朗的石油出口量变为零"。他说，到目前为止，制裁已经让伊朗政府损失100多亿美元的石油销售。

尽管制裁使伊朗经济陷入瘫痪并导致粮食和药品短缺，但它并没有能够迫使德黑兰政府放弃在叙利亚冲突中扮演的军事角色或停止对该地区民兵的支持。