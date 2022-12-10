美国制裁西藏官员及两家中国渔业公司

（德国之声中文网）为纪念国际反腐败日和国际人权日，美国财政部周五（12月9日）宣布针对中国、俄罗斯、伊朗、缅甸等9个国家的40多个侵犯人权的实体和个人实施制裁，其中包括两名在西藏「严重侵犯人权」的中国官员。

2016年至2021年担任西藏自治区党委书记的吴英杰及2018年起任西藏公安厅厅长张洪波被指控实施酷刑、杀害囚犯并强迫节育。美国财政部在官网公告称， 美国封冻结了两人在美国的所有资产。

公告指出，吴英杰在西藏实行「维稳」政策，包括「法外处决、身体虐待、任意逮捕、大规模拘留等严重侵犯人权行为」。「吴英杰在任期间的其他侵犯行为还包括强制节育、强制堕胎、限制宗教和政治自由及虐囚。」

张洪波则被指通过在西藏各地开设拘留所，参与实施酷刑和杀害囚犯等行为。

尽管紧绷的美中关系在拜登和习近平上月于巴厘岛会晤，双方同意加强对话后有所缓和，但美国还是宣布实施制裁。美国国务卿布林肯在一份声明中表示：「我们的行动旨在进一步干扰和阻止中国对西藏自治区的宗教少数群体成员的任意拘留和虐待。」

法新社指出，自中国1951年对西藏进行所谓的「和平解放」以来，中国一直对这个主要信奉佛教的地区进行铁腕统治。西藏精神领袖达赖喇嘛于1959年流亡印度。

近年来，国际社会的关注焦点主要集中在西藏以北的新疆地区。美国称中国在新疆对维吾尔人和穆斯林少数族群实施种族灭绝。

两家中国渔业公司涉嫌侵犯人权遭制裁

在周五的一系列制裁措施中，美国还宣布制裁在纳斯达克上市的平潭海洋实业有限公司（PME），指该公司与侵犯人权及中国非法远洋捕捞有关联。这是美国首次对纳斯达克上市公司进行制裁。

美国财政部对中国公民、大连远洋渔业董事长李振宇(Li Zhenyu)和平潭远洋创始人卓新荣(Zhuo Xinrong)以及他们所控制的10个实体实施制裁。两家公司直接或间接拥有的实体被禁止上市。美国的制裁措施也针对与上述实体有关联的悬挂中国国旗的157艘渔船。

财政部公告称，大连远洋渔业作为32艘渔船所有者和管理者，船队曾从事非法猎捕鲨鱼及鱼翅。该公司旗下渔船「隆兴629」的24名船员于2019年2月出海，13个月没有入港，平均每日工作18小时，靠过期食品和褐色的淡化海水为生，有5人死亡，其中3人的遗体被抛入大海。此外，美国财政部还表示，船员返回岸上后被诊断营养不良，而且只得到承诺工资的一小部分。船员事后描述，该公司以欺骗性的手法招聘，没收其身份证件，工作期间他们曾受到惩罚及虐待。

公告指出，平潭海洋企业的船员的工作条件恶劣，而且遭遇「身体暴力和强迫劳动」。该公司船只还涉嫌在印尼、东帝汶和厄瓜多尔进行侵犯人权行为，从事「非法、瞒报及不受规范的」渔业行为（IUU）及非法活动。

美国财政部副部长尼尔森（Brian Nelson）在声明中表示：「财政部谴责被制裁者的行为，这些行为往往包括侵犯人权、破坏基本的劳工和环境标准，损害印太平阳当地居民的经济前景。」

「作出这些认定，显示我们对非法捕鱼问题的重视程度，以及表明我们追究侵犯人权者的决心。」

美国总统拜登六月签署了一份旨在打击非法捕鱼的国家安全备忘录，这是美国承诺帮助各国打击包括中国在内的捕鱼船队违规行为的一环。

路透社指出，全球多国对中国的捕鱼做法表示不满，认为中国渔船经常越界进入其他国家的专属经济区（EEZ），造成环境破坏和经济损失。人权活动人士表示，由于国际管辖范围内执法不力，非法捕鱼可能与其他非法活动联系在一起，如人口贩运和强迫劳动。

中国称自己是负责任的捕鱼国，在打击非法捕鱼问题上一直与国际合作，依照双边协议在相关专属经济区捕捞。

中国驻华盛顿大使馆谴责美国「对其他国家指手画脚，以人权为借口实施单边制裁」。使馆发言人刘鹏宇表示：「美国没有资格对其他国家实施无端制裁或充当世界警察。」

（路透社、法新社）

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