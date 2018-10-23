美国制裁朝鲜高官 瞄准金正恩左膀右臂

（德国之声中文网）美国宣布对朝鲜政府领导层的三名成员实施制裁，理由是他们侵犯人权。美国财政部长姆努钦在华盛顿就此陈述理由称，这三人具体实施了政府规定的严酷的言论审查，以监控和压制本国民众。

受到制裁的三人中包括被视为金正恩左膀右臂的崔龙海，他现任朝鲜劳动党组织指导部部长。另外两人是朝鲜国家安全部部长郑景泽（音）和劳动党宣传鼓动部部长朴光浩。

没有效果的制裁

这三名受制裁的朝鲜人在美国境内的帐户及其它资产将被冻结，美国公民和企业禁止与其进行任何形式的交易。由于朝鲜与外界少有联系，上述制裁措施可能难以产生实际效果，但具有很高的象征意义。

美国国务院发言人表示，在朝鲜发生的侵犯人权行为仍属于"世界上最严重的"。他列举了朝鲜一系列违法人权的做法，包括酷刑、不经法庭审理即执行死刑、强制劳动、强制堕胎、强奸等。

在推动朝鲜去核化的进程中，美国总统特朗普迄今为止对朝鲜的人权记录并未予以太多关注。特朗普与朝鲜领导人金正恩今年6月首次在新加坡举行峰会，并计划2019年初举行第二次会晤。但已经进行了数月的筹备工作一再陷于停滞。

叶宣/石涛（法新社、德新社）