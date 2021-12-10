美国制裁新疆官员 商汤科技列黑名单

（德国之声中文网）美国财政部在周五国际人权日（12月10日）公布新制裁，将中国、缅甸、朝鲜、孟加拉等国涉及侵犯人权的15名个人和10个实体列入制裁名单。另外美国还对中国人脸识别技术公司商汤科技（SenseTime）实施投资限制，原因是该公司技术的恶性使用造成了人权侵犯。

加拿大和英国也加入美国的行列，对缅甸的人权侵犯行为祭出制裁。拜登领导下的新政府则首次针对朝鲜实施新制裁，同时锁定缅甸的军事实体。

美国副财长阿德耶莫（Wally Adeyemo）在声明中表示：“我们今日的行动，特别是与英国和加拿大合作的行动，传达了一个信息，即全世界的民主国家将对那些滥用国家权力施加痛苦和压迫者采取行动。”

此次被美方制裁的个人包括2018年至2021年担任新疆维吾尔自治区人民政府主席的雪克来提·扎克尔，以及2008年以来一直担任新疆维吾尔自治区副主席、现任代主席的艾尔肯·吐尼亚孜。两人在任职期间，超过100万维吾尔人和其他以穆斯林为主的少数民族成员在新疆遭到关押。声明指出，中国当局利用拘押和数据控制的监控，在新疆建立一个“警察国家”。

朝鲜人民军参谋总长李永吉、朝鲜国营动画公司SEK以及与该公司有关联和个人和企业也在制裁名单上。美国指控SEK剥削朝鲜劳工赚取外汇，并规避此前的制裁。

此外，四名缅甸地区政府首长也受到美国制裁。他们被指在军方二月发动政变后，参与对示威民众的残酷镇压。

中国商汤科技的人脸识别技术可用于视频监控系统中

商汤科技上市前被列黑名单

中国人工智能巨头商汤科技则被列入“中国军工复合企业”清单。美国在声明中称，商汤科技开发的人脸识别项目可以辨识目标来自哪个民族，尤其是识别维吾尔族人。在申请专利时，商汤科技特别强调其技术能识别蓄须、戴墨镜和蒙面的维族人。

如此一来，美国的投资禁令将适用于被列入黑名单的商汤科技。该公司原计划通过首次公开发行（IPO）发售15亿股股票，预定本月17日在香港挂牌上市。路透社引述两名知情者表示，商汤科技周五与香港交易所讨论起7.67亿美元IPO计划的命运。

商汤科技周六在声明中对美国的决定和相关指控表示强烈反对，并称指控“毫无根据”，反映了对该公司根本性的误解。

声明写道：“商汤是领先的人工智能软件公司，致力于发展可持续、负责任并合乎伦理的人工智能技术与应用。我们在各个方面严格遵守相关国家和地区的法律、法规。”

中国驻美国大使馆谴责美国的制裁行动是“对中国内政的严重干涉”，“严重违反国际关系基本准则”。使馆发言人刘鹏宇表示，这将对中美关系造成严重损害，并敦促美方撤销决定。

中国批美“把民主工具化”

美国财政部选择宣布制裁的时机，不仅是国际人权日，也是美国举办民主峰会的最后一日。

中国外交部发言人在美国举办民主峰会后发表谈话，批评美国民主峰会是“以意识形态划线，把民主工具化、武器化，假民主之名行反民主之实，煽动分裂对抗，转移国内矛盾，维护美国世界独霸地位，破坏以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序”。

中国外交部还称，美国长期以来将自己的政治制度和价值理念强加于人，“‘民主’早已成为美国干涉别国的‘大规模杀伤性武器’”。

拜登在选战时便承诺召开民主峰会，并将推动民主价值作为外交政策核心。中国和俄罗斯此前皆强力批评美国总统拜登所筹办的民主峰会，并形容美国民主“腐败”与“失败”。中俄此次并没有受邀与会，北约成员国土耳其和欧盟成员国匈牙利皆不在受邀之列。台湾受到邀请则惹恼了中国。

此次的民主峰会于周四和周五以虚拟形式举办。明年的第二届会议将以实体形式进行。

（路透社、法新社等）

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