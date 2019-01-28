美国制裁委内瑞拉石油公司

(德国之声中文网)週一，美国宣布开启对委内瑞拉石油公司 (PDVSA)的制裁，以进一步向该国总统马杜罗施压。

几天前，美国宣布承认马杜罗的反对者，也就是国会领袖瓜伊多(Juan Guaido)为委内瑞拉的临时总统。

美国财政部长姆努钦 (Steven Mnuchin)说，之所以会制裁委内瑞拉石油公司，是为了避免马杜罗继续从公司榨取利益。除非公司的所有权被转移给瓜伊多的临时政府，或是另一个民选出来的政权，否则制裁不会停止。

姆努钦特别指出，委内瑞拉石油公司在美国设立的子公司雪铁戈石油公司 (Citgo)，只要把获利都存入美国账户，就可以继续营业。

美国国安顾问博尔顿 (John Bolton)与姆努钦的看法一致，说这项制裁旨在打击贪污，而这也是马杜罗得以掌权的原因。「我们过去揭發了马杜罗的贪腐，今天这个制裁是为了确保他们无法再继续骗取委内瑞拉人民的财产。」

「我们也呼吁委内瑞拉的军队和安全力量接受一个和平、民主以及合乎宪法的政权转移。」

博尔顿说，委内瑞拉的政权转移在「某种程度上」已经开始。他提到，委内瑞拉派驻美国的大使上週末已经和马杜罗断绝关系。

临时总统瓜伊多已经获得美国等共20个国家的承认

与此同时，临时总统瓜伊多宣布他已经接管了委内瑞拉的外国资金，以免马杜罗在被逼到绝境时，强行支用那些款项为自己救急。

瓜伊多在社群网络的声明中写道，为了要「让经历过黑暗时期的产业复活」，他会开始为委内瑞拉石油公司以及雪铁戈安排新的董事会。

他也恳求立法委员要采取必要行动，尽可能确保资金的流向透明可掌握。

罗法/夏立民 (美联社、路透社、德新社)