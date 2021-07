美国制裁中联办官员 中方：废纸一张！

(德国之声中文网)美国国务院、财政部、商务部和国土安全部周五(7月16日)联名发出香港商务警示《在香港商务运营的风险与考量》(Risks and Considerations for Businesses Operating in Hong Kong),警告在港企业受到香港法律的约束,包括香港《国安法》。根据该法,已有外国公民被逮捕,其中包括一名美国公民。

美国政府提醒,企业面临着在没有搜查令的情况下遭到电子监控以及被迫向当局交出公司和客户数据的相关风险。这份指导文件指出,个人和企业应该意识到与受制裁个人或实体接触的潜在后果,并警告他们可能因遵守美国和其它国际制裁而面临中国的报复。

该警告还称,企业应考虑在香港保留业务或员工可能带来的商誉、经济和法律风险,并应进行尽职调查。路透社援引拜登政府的一名高级官员报道称:“过去一年,香港的事态发展给跨国公司带来了明显的经营、金融、法律和商誉风险。”这位官员表示:“中国政府和香港实施的政策,破坏了对个人和企业在香港自由地、具有法律确定性地经营来讲至关重要的法律和监管环境。”

“美国坚定地与香港人站在一起”

与此同时,美国财政部当天还宣布将香港中联办七位副主任列入外国资产控制办公室制裁清单之内。受到制裁的七人分别为陈冬、何靖、卢新宁、仇鸿、谭铁牛、杨建平和尹宗华。此前,美方已宣布制裁包括香港特首林郑月娥、中联办主任骆惠宁在内的11名中港官员,称他们“损害香港自治”。被列入制裁名单的人士在美资产将被冻结。

“面对北京过去一年做出的扼杀香港人民民主愿望的决定,我们正在采取行动。今天我们发出一个明确的信息,美国坚定地与香港人站在一起,”美国国务卿布林肯在当天的一份声明中如是表示。

路透社指出,最新的制裁行为是拜登政府让中国政府为香港法制遭到侵蚀承担责任而做的最新努力。美国总统拜登周四在与来访的德国总理默克尔举行记者会回答提问时表示:“香港的情况正在恶化。中国政府并没有履行关于如何处理香港问题的承诺,因此这更多的是对香港可能发生的情况的一种建议。就是这么简单,也这么复杂。”

路透社另援引两位不愿透露姓名的消息人士指出,美国针对香港问题的措施仍可能变化。其中一位人士表示,白宫还在评估一项可能的关于香港移民的行政令,但仍不确定是否会实施。

中方:必将坚决反击

就美国的最新警告和制裁,香港中联办在题为《美国制裁废纸一张 守护香江幸甚至哉》的声明中回应,此次美方炮制所谓“商业警告”,是其在政治上失败后,又企图从经济上干扰香港的发展,真实目的昭然若揭,也让世人看清了美国一些政客内心的孤立与无奈。声明还强调:“美国对我办官员的先后制裁,除了更加激起我们对美国政客的蔑视、更加激发我们为国家利益而战的坚强意志外,毫无其他意义。”

中国外交部驻港公署也在其网站发文表明立场:中方不怕鬼、不惧压、不信邪,美方霸凌制裁注定多行不义必自毙!。该公署发言人在文章中指出“美方有关霸凌行径蛮横之极、无理之极,严重违背国际法和国际关系基本准则,赤裸裸干预香港事务和中国内政,包括香港同胞在内的全体中国人民绝不接受,必将坚决反击。” 文章认为:美方“担心香港营商环境是假,企图破坏香港繁荣稳定、危害中国国家安全、阻挠中国发展是真。美方的卑劣图谋令人不齿,绝不会得逞!”

周六当天,香港特区政府发布新闻公报指出,美国恶意损害香港国际商业枢纽声誉的图谋注定失败。香港特区政府发言人在公告中表示,尽管美国政府过去一年多次试图诬蔑《香港国安法》,但事实是《香港国安法》的实施巩固了香港作为国际金融和商业中心的地位。

港府力挺香港国安法

香港律政司司长郑若骅在律政司网站发表网志捍卫《香港国安法》。他在“回顾和展望《香港国安法》”的文章中强调“香港大有可为就必须要有《香港国安法》保驾护航,深入实施《香港国安法》的工作需由整个社会共同承担。”

中国官方机构回应的同时,官媒也纷纷发表社评控诉美方的最新举动。例如,新华社周六发布国际时评《美制裁大棒不过是“纸老虎”》;《环球时报》的社评标题为《美国狂妄的涉港制裁必遭无情抵制和嘲笑》。

(来源:路透社,香港中联办网站,中国外交部驻港公署网站,香港特区政府网站,新华社等)

© 2021年 德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。