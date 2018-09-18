美国制裁中共中央军委装备發展部

(德国之声中文网) 美国国务院週四(9/20)表示，中国国防部最近收购俄罗斯苏霍伊Su-35战斗机和S-400地对空导弹系统。因此，将对中共中央军委装备發展部及其部长李尚福施加金融制裁， 冻结了他们在美国司法管辖区的资产、阻止外汇交易，限制他们透过美国金融体系进入全球金融市场。

有关官员表示，中国是第三个因为与俄罗斯打交道而受到《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）惩罚的国家。这也表示特朗普政府在对抗莫斯科上不惜牺牲与其他国家的关係。

中共中央军委装备發展部及其部长李尚福过去一年向俄罗斯主要军火出口商国防出口公司(Rosoboronexport)购买喷射机和导弹。这家军火商因为支持叙利亚的阿萨德政权被列在CAATSA黑名单中。

另外33名俄罗斯情报和军事有关人员也再次被列入制裁黑名单，其中包括俄罗斯总参谋部情报总局格鲁乌的官员，还有圣彼得堡网路研究机构假资讯组织有关的人员。其中28人还因美国大选干预案被美国特检官穆勒起诉。

美国国务院表示将大力实施CAATSA，敦促所有国家限制与俄罗斯国防和情报部门的关係。国务院说：「这两个部门都与全球的恶意行动有关」。

美国也正在考虑对其他购买俄罗斯战斗机和导弹国家採取类似行动，像是美国盟友土耳其目前正在与莫斯科讨论S400的交易案。

一位资深官员表示，「CAATSA并不打算打击第三方国家的经济，而是希望造成俄罗斯的压力，遏制恶意行为。」

另一位不愿具名的高官说：「这些制裁的最终目标是俄罗斯。在这种情况下，CAATSA的制裁并不是为了破坏任何特定国家的防御能力。目的是为了让俄罗斯为其恶意活动付出代价。」

《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）

《以制裁反击美国敌人法案》（CAATSA）在2017年通过。是特朗普政府以经济和政治制裁对抗俄罗斯、伊朗和朝鲜的工具。这项法案允许美国政府对被列入CAATSA黑名单的公司和个人採取行动。

美国国务院表示，就俄罗斯而言，CAATSA起源于其对乌克兰的侵略、克里米亚的吞併、网络骇客和攻击、2016年选举干预以及其他恶意活动。

夏立民/罗法 (法新社、美联社)