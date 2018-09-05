 美国制裁中俄科技企业 指控暗助朝鲜 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.09.2018

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时政风云

美国制裁中俄科技企业 指控暗助朝鲜

为了加快朝鲜去核脚步，美国一方面打开对话大门，却同时再次祭出制裁令，「一手硬一手软」的策略会奏效吗？

Nordkorea Militärparade zum 70. Jahrestag der Staatsgründung (picture-alliance/AP Photo/N. H. Guan)

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六月新加坡峰会后，美朝在去核问题上一度陷入僵局。如今金正恩喊出「安可」，这次会迎来真正的曙光吗？一直作为中间人的文在寅则呼吁他们要「大胆」。 (11.09.2018)

朝鲜国庆阅兵焦点之一是陷入僵局的半岛去核进程。金正恩接见中方特使栗战书时重申会履行新加坡峰会共识，但同时向美国喊话。这次中朝两国的微妙互动，也再度引起热议。 (10.09.2018)

最近，一部根据真人真事改编的谍战片《北风》在韩国热映。故事主人公是一名代号“黑金星”的前韩国情报员，90年代伪装成商人赴朝鲜搜集核武情报，金正日曾会晤过他。 (06.09.2018)

(德国之声中文网) 美国财政部週四 (9/13) 宣布制裁两家朝鲜操控的科技公司﹕中国延边银星网络科技公司及其位于俄罗斯的姊姊公司Volasys Silver Star。中国银星的朝鲜籍行政总裁Jong Song Hwa也在黑名单上。当局该企业违反禁令向朝鲜提供资金。

美国财长姆努钦指，朝鲜科技人员在海外以企业作为掩饰，制裁是为了阻止朝鲜从这些海外人员获取非法收入，也旨在推动金正恩政府加快去核的脚步。

姆努钦强调﹕「在朝鲜完成终极且可验证的去核目标之前，美国将会继续全面执行制裁令。」

在制裁令下，美国公司和个人不能与有关公司做生意。他说﹕「财政部再一次警告全球科技行业、企业和个人，须确保他们在处理科技项目的时候，不会在不知情下聘用朝鲜员工。」

Symbolbild Atombombe (picture-alliance/dpaEPK/KCNA)

美方指被制裁的公司有份监管导弹项目。图为朝鲜在2015年阅兵展示的洲际导弹。

涉助朝鲜生产军备

这次被制裁的两家公司被指跟朝鲜武器发展计划有关，当中中国延边银星网络科技公司和朝鲜官方的弹药工业部门有关联，负责监管弹道导弹项目。

姆努钦指，截至今年年中，该中国公司已经赚了数以百万美元，而以俄罗斯为基地的公司收入也有数十万美元，两者实际都由朝鲜人控制。

华府指，朝鲜向海外销售一系列含有军事元素的科技产品和服务，包括网页、应用程式、保安软件和生物认证软件。当局认为科技公司不只是朝鲜政府的收入来源，也被利用作恐吓和盗窃用途。就在上週，美国联邦检察官高调起诉了一名朝鲜骇客，指控他策划全球多起网络攻击事件。

美俄争持不下

Russischer UN-Botschafter Vasily Nebenzya (AFP/Getty Images/K. Betancur)

俄罗斯驻联合国大使奈班齐亚 (Vassily Nebenzia)

而在联合国上，美国大使黑利 (Nikki Haley) 指，俄罗斯对联合国监视对朝制裁令的专家施压，要求他们修改有关报告。她称这是专家工作的一个「污点」，美方对此感到失望，并要求委员会发布原始报告。

该报告指俄罗斯利用海路大规模偷运石油到朝鲜，违反联合国的制裁令。美联社上月初披露报告的摘要，内容提及朝鲜并未停止其核计划，并透过海路偷运媒炭。

俄罗斯驻联合国大使Vassily Nebenzia上月底表示，俄方要求延迟发表报告，因为他们不同意部分内容。因为两国争持不下，专家的监察报告一再延期。

美国也一直指责俄罗斯违反联合国制裁令，私自与朝鲜进行交易及批出工作签证。

特朗普政府在准备与金正恩召开第二次峰会的同时，也在对朝制裁方面展示强硬态度。而在同一天，美国政府宣布批准向盟友韩国出售价值26亿美元的军备，包括6架P8A反潜巡逻机与64枚爱国者防空导弹，防御朝鲜潜艇发射的导弹攻击。

李芊/夏立民 (美联社等)

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