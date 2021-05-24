美国出手防堵中国在中美洲”有害活动”

(德国之声中文网)美国副总统贺锦丽〈哈里斯〉就任后首度出访，在危地马拉宣布创造就业与跨国追缉贪腐与人口走私的难民潮根源。国务卿布林肯提前与中美洲外长会晤，提醒注意中国的”有害活动”，宣示美国巩固在中美洲影响力的决心。



拉丁美洲犯罪与谋杀率最高的”中美洲北三角”洪都拉斯、萨尔瓦多和危地马拉3国，除毒枭与犯罪团伙的威胁外，去年底的两个强烈飓风和新冠疫情，导致大量移民为生存齐奔美国边境的人道危机。





除拜登总统稍早宣布4年内给予北三角国家40亿美元援助外，贺锦丽7日结束访问时还加码妇女创业、微小企业、农业及住房等近亿美元项目。美国检察官和执法专家的反腐败工作组及人口走私贩卖特别工作组将介入调查和起诉在美国、危地马拉和中美洲相关的腐败案件，直指受特权庇护的罪犯。



6月1日，国务卿布林肯首度出访拉丁美洲，在哥斯达黎加邀集”中美洲整合体”(SICA)成员国外长会晤。这是特朗普执政时3个中美洲与加勒比国家在14个月内与台湾断交倒向中国后的首次。布林肯呼吁中美洲领导人解决腐败、贫困和贩毒。在承诺与中美洲紧密合作的同时，提醒与会者注意中国的”有害活动”。



美国公布贪腐清单



布林肯出访2周前，国务院发布北三角国家政治人物涉贪17人名单，其中危地马拉与洪都拉斯各6名，萨尔瓦多5名。美国同时宣布援助将不经由各国政府执行，避免被政客侵吞。



萨尔瓦多总统纳吉‧布克勒(Najib Bukele)的两位部级亲信被列入该清单后，拒见拜登北三角特使里卡多·祖尼加(Ricardo Zuniga)，更回绝美国”国际开发署”(USAID)的传统援助。



布克勒大肆宣传中国给予5亿美元无偿慷慨援助与疫苗，甚至呼吁在美侨民杯葛贺锦丽在加州选区的众议员接班人诺玛‧托雷斯(Norma Torres)。布克勒并提交国会考虑将虚拟货币Bitcoin列入与美元相同的法定货币，为美国可能的经济制裁预作准备。



布林肯拒绝撤销对尼加拉瓜总统丹尼尔‧奥尔特加(Daniel Ortega)子女亲属及亲信等27人的经济制裁后，3天内2位在野阵营总统候选人相继被捕。对抗继续升高，可能促使尼加拉瓜与中国恢复80年代中断的外交关系，增加与美国抗衡的筹码。



萨尔瓦多牵线下，任期仅剩半年的洪都拉斯总统胡安奥兰多‧埃尔南德斯（Juan Orlando Hernández）证实，考虑按照中国建议设立商务办事处换取疫苗，甚至全面建交。



中美洲进一步向中国倾斜的势头日渐明显，美国要求各国表态也在预料之中。





各国对中国疫苗表态





美国智库”大西洋理事会”([Atlantic Council](https://www.atlanticcouncil.org/))统计，5月底为止中国已向拉丁美洲和加勒比地区提供了超过1.65亿剂新冠疫苗。白宫3日宣布援赠全球的8,000万剂新冠疫苗中，拉丁美洲将获得首批2500万剂中的600万剂。不过美国援助全球的疫苗只占中国提供拉丁美洲疫苗的48.5%。



中美洲最早与北京建交的哥斯达黎加，卡洛斯·阿尔瓦拉多(Carlos Alvarado)总统回应布林肯，澄清采购中国国药疫苗的计画不涉及政治，重申与美国的紧密关系。



台湾在中美洲最大的建交国危地马拉，贾麦岱(Alejandro Giammattei)总统宣称不寻求中国疫苗，中国疫苗有效性低，也不会与中国建立外交关系。贺锦丽副总统访问结束时赠送50万剂新冠疫苗，协助缓解疫情。



上周巴拿马以不再需要为由，撤销了采购科兴疫苗的计画。



主动向台湾建交国推广中国疫苗的萨尔瓦多，2月以来收到15万剂中国政府援赠以及自购的100万剂科兴疫苗。该国取得总疫苗数135万剂中，85%为中国制造。



特朗普4年任内”美国优先”政策影响与中美洲的互动，中国毫不迟疑的利用投资经建项目换取外交地盘。



2013年6月尼加拉瓜国会授权北京投资者修建”尼加拉瓜大运河”工程，2015年初动工后，忧虑新运河影响巴拿马运河收益的胡安卡洛斯‧巴雷拉(Juan Carlos Vaela)总统展开与北京的秘密谈判，2017年6月宣布建交。



2018年5月，加勒比的多米尼加（多明尼加）加入巴拿马的行列。3个月后，萨尔瓦多宣布因”巨大好处”与”非凡的机会”而投入北京怀抱。时任美国国会众议院外交委员会主席艾略特·恩格尔（Elliot Engel）提醒特朗普，中国正迅速填补美国留下的真空。



美国驻巴拿马与萨尔瓦多大使至今仍未填补空缺，实质降至临时代办级别，显现美国在中美洲外交影响力萎缩的危机。

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