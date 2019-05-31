美国出手相救 加拿大稀土报答?

(德国之声中文网) 美国总统特朗普和加拿大总理特鲁多见面，谈话主题却是中国。

这要回顾到加拿大逮捕华为财务长孟晚舟之后，对中关系陷入尴尬，随后两名加拿大人在去年十二月也被中国拘留。

特朗普在6月20日和特鲁多见面前说，他打算和习近平讨论两个加拿大人被拘留的事情。特鲁多在和特朗普长谈之后，也向媒体证实两人的讨论都围绕在中国上面，也预期特朗普会在日本G20峰会期间和习近平讨论加拿大人的问题。

美国副总统彭斯与加拿大总理特鲁多见面时看起来感情融洽

美国总统特朗普去年在七国集团首脑会议上指责加拿大总理特鲁多「不诚实和软弱」，美加关系陷入低潮。但在上个月底，美国副总统彭斯访问加拿大，破冰意味浓厚。当时彭斯就对外表示，中国当局于12月10日抓获的两名加拿大人，显然是为了报复加拿大逮捕孟晚舟。当时他也预告特朗普将于6月底在日本举行的20国集团会议上与中国国家主席习近平就此进行会谈。

这次，特朗普告诉记者，可以帮助到加拿大的地方他都会尽力而为。他说: 「我会回应特鲁多的请求，我一定会。」

记者询问特鲁多，是否向特朗普明确提出请求，特鲁多巧妙地回避掉问题，只说加拿大知道中美领导人要见面，那么加拿大便期待两名国民被武断且不公正的抓捕的问题能够纳入议程当中。

美国的帮助来得有点迟，迟了大约半年。去年年底加拿大遵照美国的引渡条约抓捕孟晚舟之后不久，两名加拿大人就在中国被抓捕，但是美国迟迟都没有替加拿大抱不平，让被卷入中美纷争的加拿大骑虎难下。

稀土的战略地位

美加关系回暖的关键，很可能是稀土。

稀土是发展高科技的重要材料，比如镭射、军事设备、以及消费性电子产品当中的磁性物品都是稀土做成。因为美国有将近八成的稀土都是从中国进口，中国曾经提出要以稀土当做贸易谈判的筹码。美国因此浮现了开拓其他进口货源的想法。

周四，白宫声明表示，特朗普和特鲁多指示官员共同建立在稀土上的合作计划。

罗法/杨威廉(路透社、美联社)