美国凖贸易代表戴琪: 中国是对手也是伙伴

(德国之声中文网) 拜登提名的贸易代表戴琪 (Katherine Tai) 即将在周四(2月25日)出席美国参议院金融委员会的提名确认听证会。她在预先曝光的书面证词中表示，她将优先重整美国供应链，要求中国履行承诺，以及推动新的美墨加贸易协定。

根据戴琪预先准备的书面证词，她认为中国「同时是对手也是贸易伙伴」，也是在美国处理全球重要议题时，需要与之合作的重要持份者。她说: 「我们一定要记得如何一边走路、一边嚼口香糖、一边下西洋棋。」

她认为，关键是美国在对付中国时使用的策略要既有战略性又有连贯性，美国也要协助本国企业与中国「国家主导型」经济模式竞争。

她还强调拜登团队追求长远贸易政策的决心，将把重心摆在工人与受薪阶级，支持美国的發明并加强美国在国际上的竞争力。

戴琪表示，她将把实施与执行美国与墨西哥和加拿大签订的美墨加贸易协定视为优先要务。她曾在2019年协助这项协议重新协商，加强劳工与环境方面的标准。她认为该协定在「重塑我们处理贸易的作法」上有指标性意义，其成功非常关键。

此外，她在书面证词中表示，她将优先与美国盟友重建关係，重新加入国际组织，以更好的应对气候变迁、新冠疫情、全球经济下滑等共同威胁，同时进行投资，让美国经济更具韧性。

美国作为世界最大经济体、世界最大进口国以及仅次于中国的世界第二大出口国，贸易代表的任命案受到高度关注。戴琪是众议院岁入委员会的首席贸易律师，中文流利。美国在中国和欧盟的贸易伙伴、劳工团体、立法官员们都等着戴琪上任后马上向她展开遊说。许多盟国也等着要求美国撤除前总统特朗普对钢、铝、飞机、酒等商品加徵的关税。

戴琪毕业於耶鲁大学与哈佛大学，是位能说流利中文的台裔美国人。她曾在广州的一间大学教过两年英文。此外，在2011年至2014年间，戴琪曾在美国贸易代表办公室负责中国贸易执法的相关工作，是负责在世界贸易组织对中国贸易违规案件提出诉讼的律师。

翻譯: 張慈

責編: 邹宗翰

來源: 路透社

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