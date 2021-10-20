 美国准驻华大使：中国是「侵略者」 应助台湾自卫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国准驻华大使：中国是「侵略者」 应助台湾自卫

拜登提名的美国准驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）在国会对中国提出了严厉的批评，并表示美国在台湾议题上「不能相信中国」。

USA US-Botschafter in China nominiert Nicholas Burns

美国驻华大使提名人伯恩斯是老牌外交官，1980年代起便进入美国外交圈，曾任国务院第三把交椅。

DW.COM

美中关系紧张之际，美国新驻华大使的身份尤受关注。美国总统拜登正式宣布提名后，人们不禁要问：伯恩斯是谁？他在中国议题上有哪些经验？对华立场如何？

秦刚是中国首位缺乏大使经历，也未曾派驻过美国的驻美大使，赢得习近平的极大信任的他，面对降至低点的中美关系，将如何应对？

有评论认为，拜登挑选伯恩斯（Nick Burns）这类为人随和、派系色彩不明显的人来担任驻华大使，则有助于避免政府内部出现对华上的政策分歧。另有分析说，台湾站在自身利益的立场，不应老是看中美关系“斗”的一面，也要看看其“不破”的一面。

（德国之声中文网）获提名出任美国驻中大使的前国务次卿伯恩斯（Nicholas Burns）周三（10月20日）在美国国会出席人事案听证会。他向议员表示，中国为美国「最危险的竞争对手」，批评其对新疆丶西藏丶香港丶台湾的举措，并指中国是一个「侵略者」，对印度丶日本及南海周遭等国家造成威胁。

他说：「中华人民共和国在新疆的种族灭绝，在西藏的滥权，对香港自治和自由的扼杀以及对台湾的欺凌都是不义的，必须停止。」

现年65岁的伯恩斯是一名职业外交官，他自1980年代进入美国外交圈，在共和党及民主党政府内都曾担任过要职。美国前总统小布希时代，伯恩斯出任主管政治事务的国务次卿、并任美国驻北约大使。他也曾在前总统柯林顿时代担任过美国驻希腊大使及国务院发言人。

随着台湾海峡局势升温，在听证会上伯恩斯也多次被参议员问及台湾议题。他谴责了最近中国战机进入台湾防空识别区的行为，称其「特别令人反感」。他重申华盛顿在台湾问题上坚持目前的「一个中国」政策是正确的，但同时也必须向北京破坏现状的行动表示反对。

伯恩斯以香港为例，他说自己在1997年担任国务院发言人期间，曾伴随时任国务卿欧布莱特（Madeleine Albright）赴香港，见证香港主权移交。

伯恩斯说，他特别记得中国领导人当时与他们会面，对香港人民、世上其他国家做出的承诺，但之后却一一违背。他表示：「我们显然不能相信中国会履行在台湾议题上所做的承诺。」

伯恩斯说，有鉴于中国对台湾的行为与言论，美国国会与行政部门「完全有权深化（美台）安全合作」、扩大对台湾提供武器。他建议，美国应把台湾变成一颗「难敲开的坚果」（a tough nut to crack，意指难以对付）、协助台湾提升不对称防卫战力。

Nicholas Burns

伯恩斯在2008年卸任美國政治事務國務次卿后，在哈佛大学肯尼迪政府学院教授外交与国际政治。图为伯恩斯于2013年参加位于新德里的印度斯坦时报领导人峰会。

「印太联盟是抗衡中国关键」

面对美中竞争，伯恩斯说，在印太地区建立联盟是对抗中国的关键。他赞扬美国总统拜登上个月宣布的与澳大利亚和英国的AUKUS联盟可能是具有「变革性」的策略、并罕见的称赞前总统特朗普及上一任国务卿蓬佩奥（Michael Pompeo）重振了美国与澳大利亚、印度、日本的四方安全对话。

同时他也认为，美中竞争将围绕在经济和技术实力上，而不是像冷战时期一样着重于军事能力。

他说，美国要求北京遵守其第一阶段贸易协议的承诺是正确的，并敦促国会通过与中国有关的、旨在提升美国国内关键领域（如半导体）竞争力的相关法条。他补充说，美国若能在经济上与欧盟和日本联合起来，将製造出有效的杠杆来抗衡中国。

伯恩斯认为，中国虽然是一个具有「非凡实力」的国家，但它在政治、经济和人口方面也有弱点。他说：「我认为我们不应该夸大他们的实力，也不应该低估美国的实力。我们需要的是自信心，即美国是一个强大的国家。」

针对新冠疫情起源调查一事，伯恩斯也认为中国应负起责任、做出回应。他说，北京在新冠起源上一直在「搪塞」全世界，「我们不知道这个病毒是如何发起的，有很多种理论，而中国人需要回答这些问题。」

路透社报导，伯恩斯预计将轻松赢得两党参议员的赞誉。参议院外交委员会共和党首席议员里契（Jim Risch）说：「我认为，伯恩斯大使被任命为这一职位是合适的。」

参议院外委会今天召开听证会后，会择日就伯恩斯提名案进行表决，若通过会送交参议院审理，过半数参议员支持即会过关。

（路透社、美联社、法新社、中央社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

links Taiwanese President Tsai Ing-wen attends a news conference to announce the new Presidential Office secretary-general in Taipei, Taiwan April 11, 2018. REUTERS/Tyrone Siu rechts (180421) -- BEIJING, April 21, 2018 (Xinhua) -- Chinese President Xi Jinping, also general secretary of the Communist Party of China Central Committee, chairman of the Central Military Commission, and head of the Central Cyberspace Affairs Commission, speaks at a national conference on the work of cybersecurity and informatization held from April 20 to 21 in Beijing, capital of China. (Xinhua/Li Tao) (mp) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

客座评论：习近平为什么对蔡英文的“两国论”静默 20.10.2021

蔡英文“双十讲话”抛出“坚持中华人民共和国和中华民国互不隶属”的言论后，北京的反应和1999年李登辉提出“特殊两国论”后大为不同。北京的静默是不是山雨欲来前的诡异表现？

boxing match - china against taiwan PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xZerborx Panthermedia19883706

德语媒体：台海冲突和冷战2.0 12.10.2021

瑞士《新苏黎世报》撰文分析了酝酿70多年的台海冲突的背景，以及若爆发战争美国驰援台湾的可能性。《慕尼黑信使报》则指出，中国将美国视为一个失败的霸主，正试图阻挠其崛起。

RECHTS: In this June 17, 2020, photo, Democratic presidential candidate, former Vice President Joe Biden speaks in Darby, Pa. John Bolton's claims that President Donald Trump urged China’s Xi Jinping to help him win reelection is casting a renewed spotlight on a major front in the 2020 presidential campaign: the battle over who has been softer on Beijing. China already loomed large in the contest as Trump and Biden, have traded accusations over corruption, geopolitical pandering and the president’s wild shifts in tone toward the Asia superpower (AP Photo/Matt Slocum) LINKS: Chinese President Xi Jinping delivers his speech during the 20th anniversary of Macau's return to Chinna Ceremony in Macau on Dec. 20, 2019. Macau has celebrated the 20th anniversary of its return to the control of China ovethe past two decades, and demostrated a showcase under the one country, two systems policy. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

拜登：与习近平谈及台湾 双方会遵守相关协议 06.10.2021

两岸局势因中国军机近日频繁「扰台」而更加紧张。拜登在发表此谈话前，华盛顿要求北京停止胁迫台湾，北京则重申反对美国干预。而这次拜登口中的协议是指什么呢?

广告

媒体看中国

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China

德语媒体：拜登的台湾难题

一段时间以来，台海局势变得一触即发。北京方面的文攻武吓不断加码，台湾总统蔡英文也一再强调台湾捍卫自由民主的决心。而对于美国总统拜登来说，台湾也变成了一个非常棘手的难题。  