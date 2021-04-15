 美国准备对俄实施新制裁  俄方称已做准备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.04.2021

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时政风云

美国准备对俄实施新制裁  俄方称已做准备

美国媒体报道称，本周四美国将宣布对俄罗斯实施制裁，以报复俄罗斯涉嫌干预美国大选和进行广泛的黑客攻击。俄罗斯政府发言人称，“美国行动的敌意和不可预测性迫使我们对最坏情景做好准备”。

Weltspiegel 15.04.2021 | USA Washington | Präsident Joe Biden zu Truppenabzug Afghanistan

（德国之声中文网）法新社报道指出，最近几个月来美俄两国间的紧张关系一再升级。最近一次导致两国关系再度紧张的事件是俄罗斯在俄乌边境大举集结军队，引起北约方面的警惕。

《华尔街日报》引述消息人士称，拜登总统签署的这一政令将制裁俄罗斯30多个实体，另外还会有包括外交官在内的10多名俄罗斯人遭到美国驱逐。

这是上月因纳瓦尼被毒而制裁7名中高层官员以及十来个政府机构后美国对俄罗斯第二轮惩罚。

该报报道称，这些外交人员之所以成为被制裁对象，是因为俄罗斯方面否认它指使阿富汗民兵杀害美国军事人员的指控。

另外，拜登政府还将发布一项新行政命令，扩大现有的对美国金融机构购买俄罗斯政府债券的禁令。

同时华盛顿方面还打算正式指控俄罗斯情报部门去年12月策划了大规模的网络攻击，影响到SolarWinds Corp生产的软件，使黑客攻入使用其产品的18000个私人和政府网络。

当时遭受攻击的企业也包括微软公司。微软公司总裁表示，SolarWinds攻击的复杂程度和规模达到了前所未有的水平。

俄罗斯方面则否认发动了网络攻击。

上个月拜登曾将普京描述为 杀手，还称普京需要为干预美国大选 付出代价。

上个月拜登曾将普京描述为 "杀手"，还称普京需要为干预美国大选 "付出代价"。

《华尔街日报》报道称，美国还将连同英国、澳大利亚、加拿大和欧盟一起，就俄罗斯占领克里米亚事宜的8个个人和实体实施制裁。

本周二（4月14日）美国总统拜登同俄罗斯总统普京进行了电话通话。通话时，拜登提出了双方举行高峰会晤的建议。会后双方同意“继续维持对话”。不过此前拜登曾将普京描述为 "杀手"，还称普京需要为干预美国大选 "付出代价"。

克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)上周对路透社记者表示： “美国行动的敌意和不可预测性，迫使我们对最坏情景做好准备。”

洪沙/李鱼 （法新社、路透社）

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