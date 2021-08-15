美国准售车用芯片 华为业务转型见曙光？

（德国之声中文网）路透社8月25日援引消息人士报道称，美国方面已经批准供应商向华为出售用于视频屏幕和传感器等汽车零部件的芯片。

华为是全球最大的电信设备制造商，近年来被美国政府列入"黑名单"，华盛顿对华为网络设备和智能手机业务使用的芯片等零部件实施了贸易限制，导致华为在这些核心业务领域面临"缺芯"困境。

这给华为的业务造成严重影响，今年上半年，华为营业额呈现明显下滑。据华为官方公布的数字，其上半年销售收入同比下滑29.4%；手机等为代表的消费者业务营收下降幅度超40%。

改变商业模式

路透社报道指出，目前华为正在改变其商业模式，将业务转向不太容易受到美国贸易禁令影响的智能汽车领域。汽车芯片通常被认为并不复杂，审批门槛较低。

华为轮值董事长徐直军今年稍早在上海汽车展宣布，与包括北汽集团在内的三家中国国有汽车制造商合作，提供"华为Inside"智能汽车操作系统。

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据中国媒体报道，就"美国批准向华为出售汽车零部件芯片"的新闻，华为向财联社回应称"正在向相关业务部门进行核实确认"。

此外，华为的一位发言人对路透社表示："我们现将自己定位为智能网联汽车的新零部件供应商，我们的目标是帮助汽车OEM(制造商)打造更好的汽车。"

路透社报道也指出，美国商务部发言人表示将继续执行许可政策，"限制华为获取可能损害美国国家安全和外交政策利益的商品、软件或技术"。

最棘手的问题未得到解决

中国媒体"第一财经"也对相关新闻进行了报道。其中指出，可以确定的是，部分涉及到5G关键技术的芯片仍然处于"实体清单"的限制范围，未获得相关许可。报道援引业内人士称，目前华为最棘手的问题是没有拿到5G的许可，所以看到很多5G相关业务受到了影响。

2019年5月开始，华为等中企被当时的特朗普政府列入"实体清单"，要求美国公司在出售美国的技术和知识产权给华为之前，必须先申请政府许可证。2020年又再次加强管制，限制向华为销售使用美国设备在国外制造的芯片。

美国联邦通信委员会（FCC）还在2020年正式宣布华为和中兴通讯这两家中国科技巨头对美国国家安全构成威胁，由此禁止美企利用83亿美元的政府资金从这两家公司购买设备。

美国也以间谍刺探疑虑为由发动盟友抵制华为，将其排除在5G网络之外。华为方面则否认这些指控。

美国制裁华为大事记 “实体清单”事件 2019年5月15日，美国商务部表示，将把华为及70家关联企业列入“实体清单”。今后如果没有美国政府的批准，华为将无法向美国企业购买元器件。华为公司作出回应，表示“如果美国限制华为，不会让美国更安全，也不会使美国更强大”。

美国制裁华为大事记 华为在美国提起诉讼 2019年5月21日，华为在美国提起诉讼，要求驳回美国政府对华为下达的实体名单禁令。同日，美国商务部决定将对华为的实体名单禁令延迟90天，直到8月中旬才会生效，以便华为及其商业伙伴需要时间升级软件以及处理一些合同义务的问题。8月19日，美国再次决定将华为购买美国产品的临时许可延长90天，截止日期约为是11月19日。

美国制裁华为大事记 限制使用安卓系统 2019年5月21日，Google公司在特朗普的要求下首先开始限制安卓系统和相关应用在华为的使用。由于安卓为开源系统，这意味着华为依然可以通过AOSP继续开发，但无法使用最新的安全补丁。同时，华为手机将不能正常使用内置的Google应用商店、Google地图、Gmail等内容，但目前已在使用的设备不受影响。

美国制裁华为大事记 华为“货件被失误转运” 2019年5月28日，华为向路透社记者指控联邦快递将两个从日本送往中国的包裹私自“转送”到了美国，并且意图转送另两个由越南送往其他华为亚洲办公室的包裹前往美国。华为表示包裹内没有“任何技术”，仅是商务文件。当日，美国联邦快递在其官方微博上承认将华为寄往中国的两个包裹送往了美国，表示“货件被失误转运”并且“没有任何外部方面要求联邦快递转运这些货件”。

美国制裁华为大事记 国家安全威胁 2019年6月25日，美国参议院外交委员会将华为列为美国和其盟邦的国家安全威胁。

美国制裁华为大事记 禁止美國政府部门购买华为的设备和服务 2019年8月7日，白宫宣布禁止美國政府部门购买华为的设备和服务。美国总统特朗普再次表示不与华为做生意。其后，中国外交部发言人华春莹表示“对中国特定企业采取歧视性和不公平的做法表示强烈不满和坚决反对”。

美国制裁华为大事记 法官下令取消华为首席律师资格 2019年12月4日，美国纽约东区联邦法院法官下令批准联邦检察官提出的取消詹姆斯·科尔（James M. Cole）在政府诉华为案中担任华为首席律师的资格。 翌日，华为宣布起诉美国联邦通信委员会，认为FCC“有关禁止华为参与联邦补贴资金项目的决定违反美国宪法以及其它法令”。

美国制裁华为大事记 临时许可再次延期 2020年，3月11日，美国宣布将对华为的临时许可再次延期至5月15日。

美国制裁华为大事记 外国半导体公司须获美国政府许可 2020年5月15日，美国商务部延长华为临时许可90天。同日，美国商务部要求使用美国设备和技术的外国半导体公司，须获美国政府许可，才可向华为出口供货。

美国制裁华为大事记 入境签证限制 2020年7月15日，美国国务卿蓬佩奥宣布，将对侵犯人权的中国科技公司的雇员实施入境签证限制，其中包括华为。中国外交部发言人华春莹翌日回应称，“美国关于中国人权的指控是本世纪最大的谎言，美国政府应为此感到羞耻，美国人民应为其拥有这样满嘴谎言的官员而感到难过”。

美国制裁华为大事记 华为38家子公司被列入实体清单 2020年8月17日，美国商务部对华为的制裁将延后90天，并允许中国公司从美国公司购买产品，以便为现有客户提供服务。同一天，美国商务部宣布对华为以及被列入实体清单上的华为在境外的附属机构采取进一步的限制措施，禁止它们获取在美国境内外开发和生产的美国技术和软件。美国商务部产业安全局还决定把另外38家华为关联实体列入实体清单。



（路透社等）

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