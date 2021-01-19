美国准内阁出席任命听证会 展现抗中立场

(德国之声中文网) 周二(1月19日)，美国参议院为拜登提名的关键内阁成员举行任命听证会，多名候任内阁展现出抗中立场。

拜登提名的国务卿人选布林肯(Antony Blinken) 在参议院任命听证会上表示，他认为特朗普对中国采取强硬态度是正确的，尽管他并不同意特朗普的所有做法。布林肯也同意蓬配奥称中国迫害维吾尔人之举为种族灭绝的声明。

被问到他在上任30天内会如何回应时，布林肯说他会首先确认美国没有从新疆进口强迫劳工制造的产品，也会确认美方没有出口技术与工具让对方加强打压。

1月初，布林肯也曾在香港警方拘捕50多名泛民主派人士时，强调拜登将与港人共同对抗北京对民主的打压。

19日，布林肯表示美国应该在香港民主遭践踏时更早挺身而出，尽管未必能解决问题，但他希望美国能接收来自香港、逃离镇压的人，以捍卫他们的民主权利。

至于对台湾的关系，布林肯表示，美国将会确保台湾有自我防卫的能力，他也希望台湾在世界上扮演更重要的角色。他说，有些国际组织不要求以国家名义参加，台湾应当成为其会员；至于要求以国家名义参加的国际组织，「台湾也应该要有其他方式可以参与」。

他说，在习近平的带领下，中国已经不再「韬光养晦」，并且「显然更坚定地表明中方意图成为一个建立常规、建立标准世界强权，并且将这种模式推行给其他国家与人民。」

因此布林肯认为: 「不光是对我们的人民，对世界各地的人也一样，(美国)有义务展现出我们所抱持的视角、所追求的政策、所采取的做法事实上都是更有效率的，并以此确保我们的模式被当今世界采用。」

海恩斯是美国史上第一位女性国家情报总监

海恩斯: 不容政治介入

拜登提名的国家情报总监(DNI)－海恩斯(Avril Haines)在听证会上表现出对抗中国的强硬立场。

她在两党参议员的夹攻下，表示将会把投注更多资源给中国相关事务列为优先事项: 「我们对中国的政策需要演进，也需要符合我们现在看到的现实，也就是中国变的格外坚定又强势。」

特朗普的国家情报总监常被指责将情报机构的发现政治化，海恩斯强调: 「国家情报总监不应在强权面前回避说出事实－尤其当这么做可能很不方便或困难的时后。」她说: 「国家情报总监必须坚持，一旦触及到情报，就没有政治介入的空间－完全没有。」

特朗普在任期间，常批评国家情报总监这个职位，抱持怀疑态度、否定其工作内容，甚至批评这个职位是意图破坏总统职权的一种深埋在国家制度中的阴谋。特朗普麾下的国家情报总监是他的忠实盟友莱特克利夫(John Ratcliffe)，过去曾任共和党德州议员、也曾在有争议的众议院情报委员会任职，但除此之外并无相关经验。

拜登提名的海恩斯，曾在奥巴马时期担任中央情报局副局长和副国家安全顾问，被广泛形容为专业人士、无党派人士。她的公开形象也没有争议。若她成功上任，将是美国首位女性国家情报总监。

海恩斯的任命听证会周二下午以闭门方式讨论机密议题。

耶伦称拜登政府将运用所有可行工具应对中国不公平和非法的行为

耶伦: 中国削弱美国企业

同日，美国参议院财政委员会为拜登提名的财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)举行任命听证会。在回答参议院问题时，耶伦称中国为「我们最重要的策略競爭對手」。她指控中国用非法补贴、倾销、知识产权窃盗、低于市价的价格、树立对美进口壁垒等手段，「削弱美国企业」。

距离拜登上任倒数最后一天，耶伦誓言密切关注中国盗窃贸易机密以及非法取得关键技术等威胁到国家安全的手段。

然而，与特朗普的孤立主义不同的是，耶伦强调要与美国盟友合作对抗中国的挑战。拜登过渡政府呼吁立即通过耶伦的提名案，称耶伦「展现了她是一名勇敢、有经验的领导人，是让我们的经济恢复荣景所需要的财政部掌舵者。」

张慈/杨威廉 (路透社、法新社)

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