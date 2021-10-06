 美国军队秘密驻台湾逾一年  训练海陆士兵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.10.2021

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时政风云

美国军队秘密驻台湾逾一年  训练海陆士兵

美国官员证实美军在台湾驻军，并训练台湾地队的小型部队，白宫和五角大楼官员拒绝就美国军队部署发表评论。

Taiwan: Flaggenüberführung vor dem Nationalfeiertag

（德国之声）台海情势紧张之际，《华尔街日报》周四（7日）独家披露约有20多名美国军在台湾训练地面和海上部队已超过一年，法新社随後引述美国国防部官员说法，证实了该报导。台湾国防部则拒绝对该报道发表评论。

《华尔街日报》引述不具名的美国官员称，美国特种作战部队和一支海军陆战队特遣队一直在台湾秘密训练当地的军队，并称这是加强台湾防御工作的一部份，因对中国可能发动侵略的担忧持续增加。

这些官员说，美国海军陆战队针对台湾地面小型部队进行训练，海军则针对小艇训练，时间已长达一年。报导称，由於北京过去一年来的军事集结和最近对台湾的威胁行动，美国特种作战司令部表明五角大楼对台湾的战术能力感到担忧。

报导称，白宫和五角大楼官员拒绝就美国军队部署发表评论。美国官员向《华尔街日报》表示，这次部署是轮流进行的，这意味美国军人会按不同的时间表服役。

美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）日前与中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪会谈后，接受英媒BBC专访，他被问及美国是否准备采取军事行动来保卫台湾时表示「我们现在就要采取行动，努力防止这一天的到来」。

中国外交部曾在一份声明中说，它敦促美国遵守先前的协议并停止对台湾的军事援助。并称：「中国将采取一切必要的措施来保护其主权和领土的完整。」

美国国防部发言人苏普尔（ John Supple）表示，一般来说，美国对台湾军队的支持是根据其国防需求来衡量的，他在一份声明中称：「中国加大了恐吓和施压台湾的力度，包括增加在台湾附近进行的军事活动，我们认为这是在破坏稳定，增加误判的风险。」同时，他也敦促北京「履行其对和平解决两岸分歧的承诺」。

台湾总统蔡英文周五（8日）在一场演讲活动上表示，台湾不寻求军事对抗，希望与「邻居」在和平、稳定、可预测且互惠的原则下共存。

环时：若美驻兵将攻台

《华尔街日报》披露美军驻台消息後，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进在微博上质疑「为何只是24人？为何偷偷摸摸的？」，并称应该派240人去，大方穿美军制服并公布驻地，「看解放军会不会发动空袭，定点清除那些美军入侵者」。

今年8月，美国共和党参议员科尔宁（John Cornyn）在推特上称，美国在台湾驻军三万人，随後又删除推文。当时《环球时报》称，如果确有3万美军驻台，中国会立即发动解放台湾战争。

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China

台湾国防部长邱国正表示，中国大陆现在就有能力犯台，而到2025年将具备"全面犯台"能力。他称现在的两岸情势可谓40年来最严峻的时刻。

《环球时报》的社论称，「如果确有3万美国军队、哪怕是数量少于这个数字的美国军队在台湾驻扎，也是突破了底线的超级严重事态」，并强调「美在台驻军是碰都不能碰的底线」。

中国国台办7月15日也曾经表示，坚决反对台美之间任何形式的军事勾连，坚决维护主权安全，国台办称：「我们敦促美方在台湾问题上恪守中美三个联合公报规定，停止任何挑衅。」

《华尔街日报》指出，中国很可能将美军驻台湾违反在美方过去协议中所做出的承诺。美国1979年和中国建交的协议中，同意与台湾断交，终止一项防务协议，并从该岛撤军。美国后来表示，将减少对台湾军售。

美官员：台湾应「聪明」投资国防

《华尔街日报》报道指出，近年来，美国向台湾出售了数十亿美元的军事设备，但现任和前任官员都认为，台湾必须开始对其国防进行更多「聪明」的投资。

斯坦福大学保守的胡佛研究所（Hoover Institution）访问学者马特·波廷格（Matt Pottinger）表示，2015年左右，台湾严重忽视国防，购买太多昂贵的设备，这些设备会在冲突的第一时间就被摧毁，并认为台湾应该购买便宜但致命的系统，像是反舰导弹、智能水雷和训练有素的部队。

今年5月，国防部特种作战助理部长的克里斯托弗·迈尔（Christopher Maier）上任前在听证会告诉参议院军事委员会，美国应该大力考虑进行这样的部队部署，以帮助台湾加强其能力。迈尔在特朗普执政时期是在任职国防部，当时他并未透露美军特种作战部队已经派驻台湾。

China JH-7A Bomber

自10月1日起，共计近150架中国战机进入台湾西南防空识别区。(资料照片)

据美国官员称，虽然美军部署的某些方面可能属於机密，但有鉴于美中紧张关系，这样的行动也被认为具有政治敏感性。

事实上，早在2019年4月，美国驻台协会（AIT）就曾经证实，美国从2005起派驻AIT的美国政府人员中就有现役军人，包括陆、海、空军与陆战队，但当时并未提及是否训练台湾士兵。

美台紧密关系

报导并称，特朗普政府期间，放松了美国官员与台湾政府接触的限制，此举当时受到了台湾官员的赞扬。拜登政府延续了一些友台举措，今年4月层派出一个美国代表团到台北访问。

《华尔街日报》称，特朗普离任前，特朗普政府解密了美国印太战略框架，这份10页的文件，有关台湾的内容称，中国将采取「越来越强硬的步骤迫使台湾统一」，并建议美国「使台湾能够发展有效的非对称防御战略和能力，这将有助于确保台湾的安全、不受胁迫及复原力，也能按照自己的方式与中国接触」。

该战略还要求应该要有个「富战斗力的」美国军事存在，以防止中国在包括台湾在内的地区占有主导地位，这份战略框架尚未被拜登政府的新战略取代，在技术上也未执行。不过，拜登政府官员承认，两届政府在对中政策上，存在延续的地方。

（华尔街日报、法新社）

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