美国军舰红海误击己方战机

美国军方表示，一架F/A-18超级大黄蜂战机在红海上空被己方战舰“误击”后坠毁，所幸两名飞行员成功逃生。这是近来美国和欧洲联合力量在该地区打击胡塞武装行动中最严重的“友军误击”事件。

（德国之声中文网）美国中央司令部（CENTCOM）周六晚间宣布，一架F/A-18超级大黄蜂战斗机在从航空母舰“哈里·杜鲁门”号(USS Harry S. Truman)起飞后，被己方导弹巡洋舰“葛底斯堡”号(USS Gettysburg)“误击”后坠毁。这架飞机属于弗吉尼亚州大洋娜海军航空站第11攻击战斗机中队“红色裂缝者”。

美军声明指出，事故发生在周六上午，飞机起飞后不久即被巡洋舰发射的导弹击中。两名飞行员紧急弹射逃生，其中一人受轻伤。

美国海军哈里·S·杜鲁门号航母战斗群上周进入红海地区（资料图片） 图像来源: U.S.Army/ZUMA Press Wire Service/picture alliance

事故调查已展开

目前尚不清楚“葛底斯堡”号如何将己方战机误认为敌机或导弹。由于战斗群中的舰艇通过雷达和无线电通信保持联系，此类失误极为罕见。CENTCOM表示，已启动全面调查，以查明事故原因。

事故发生时，美国军方正对也门首都萨那附近的胡塞武装目标展开空袭。此前，胡塞武装曾向以色列商业中心特拉维夫发射导弹，导致多人受伤。美军还击落了胡塞武装发射的多架无人机和反舰巡航导弹。

红海局势持续紧张

过去一年中，红海地区军事活动显著增加。胡塞武装以支持巴勒斯坦为由，持续袭击商船，自2023年10月加沙战争爆发以来，已攻击约100艘商船，并击沉两艘，造成四名船员死亡。胡塞武装还多次向以色列发射导弹和无人机，招致以色列空袭报复。

美国和欧洲自去年底派遣舰队巡逻红海，以确保航运安全。今年初，美国“艾森豪威尔”号航母战斗群曾经历二战以来最激烈的作战行动。

（法新社，美联社，德新社，路透社）

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