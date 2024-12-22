美国军舰红海误击己方战机

冲突也门
美国军舰红海误击己方战机2024年12月22日
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（德国之声中文网）美国中央司令部（CENTCOM）周六晚间宣布，一架F/A-18超级大黄蜂战斗机在从航空母舰“哈里·杜鲁门”号(USS Harry S. Truman)起飞后，被己方导弹巡洋舰“葛底斯堡”号(USS Gettysburg)“误击”后坠毁。这架飞机属于弗吉尼亚州大洋娜海军航空站第11攻击战斗机中队“红色裂缝者”。
美军声明指出，事故发生在周六上午，飞机起飞后不久即被巡洋舰发射的导弹击中。两名飞行员紧急弹射逃生，其中一人受轻伤。
事故调查已展开
目前尚不清楚“葛底斯堡”号如何将己方战机误认为敌机或导弹。由于战斗群中的舰艇通过雷达和无线电通信保持联系，此类失误极为罕见。CENTCOM表示，已启动全面调查，以查明事故原因。
事故发生时，美国军方正对也门首都萨那附近的胡塞武装目标展开空袭。此前，胡塞武装曾向以色列商业中心特拉维夫发射导弹，导致多人受伤。美军还击落了胡塞武装发射的多架无人机和反舰巡航导弹。
红海局势持续紧张
过去一年中，红海地区军事活动显著增加。胡塞武装以支持巴勒斯坦为由，持续袭击商船，自2023年10月加沙战争爆发以来，已攻击约100艘商船，并击沉两艘，造成四名船员死亡。胡塞武装还多次向以色列发射导弹和无人机，招致以色列空袭报复。
美国和欧洲自去年底派遣舰队巡逻红海，以确保航运安全。今年初，美国“艾森豪威尔”号航母战斗群曾经历二战以来最激烈的作战行动。
（法新社，美联社，德新社，路透社）
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