美国军方谴责冲击国会事件

美军高级将领通常都避免卷入政治事务。但是，一星期前的暴力冲击国会事件，让美国军方打破了惯例。参谋长联席会议发布了一份共同声明，对事件予以强烈谴责。
(德国之声中文网)美军参联会主席米利(Mark Milley)在共同声明中写道："言论自由以及集会示威权利并没有给予任何人以暴力、暴乱、反叛的权利。"这份由全部8名参联会成员共同发表的文件还指出，上星期出现在国会大厦内部的场面"明显违背了法治原则"，"作为军人，我们必须是这个国家价值观与理念的表率。"参联会还强调，一切反抗宪法程序的行为都不仅仅"违背我们的传统、价值观、誓言，也违背了法律"。
共同声明还写道，美国军队将维护宪法；"1月20日，拜登将宣誓就任美国总统，从而也成为美军的最高指挥官，这是符合宪法、也是经由各联邦州以及法院、国会正式确认的。"
1月4日，也就是暴力冲击国会事件之前两天，所有10名依然在世的前任美国国防部长共同在《华盛顿邮报》撰文，呼吁特朗普总统尊重大选结果，还就军方介入大选结果争议发出了警告。10名前防长认为，这样的行为会让美国陷入"危险、违法、违宪的境地"，而"权力的和平交接则是我们民主体系的标志"。这10名前防长分别在老布什、克林顿、小布什、奥巴马手下任职，也包括曾经在特朗普手下任职后又被迫离职的马蒂斯(James Mattis)和埃斯珀(Mark Esper)。
文山/苗子/(德新社、美联社等)
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不论是闯入众议长办公室的老大爷，还是将国会演讲桌劫走并上网拍卖的大叔，许多参与冲击国会山的暴力示威者如今都遭到了美国联邦调查局的追捕。美国警方还开出了5万美元悬赏，寻找埋设炸弹的嫌疑人。