美国军方谴责冲击国会事件

(德国之声中文网)美军参联会主席米利(Mark Milley)在共同声明中写道："言论自由以及集会示威权利并没有给予任何人以暴力、暴乱、反叛的权利。"这份由全部8名参联会成员共同发表的文件还指出，上星期出现在国会大厦内部的场面"明显违背了法治原则"，"作为军人，我们必须是这个国家价值观与理念的表率。"参联会还强调，一切反抗宪法程序的行为都不仅仅"违背我们的传统、价值观、誓言，也违背了法律"。

共同声明还写道，美国军队将维护宪法；"1月20日，拜登将宣誓就任美国总统，从而也成为美军的最高指挥官，这是符合宪法、也是经由各联邦州以及法院、国会正式确认的。"

1月11日在国会大厦门前的国民警卫队士兵

1月4日，也就是暴力冲击国会事件之前两天，所有10名依然在世的前任美国国防部长共同在《华盛顿邮报》撰文，呼吁特朗普总统尊重大选结果，还就军方介入大选结果争议发出了警告。10名前防长认为，这样的行为会让美国陷入"危险、违法、违宪的境地"，而"权力的和平交接则是我们民主体系的标志"。这10名前防长分别在老布什、克林顿、小布什、奥巴马手下任职，也包括曾经在特朗普手下任职后又被迫离职的马蒂斯(James Mattis)和埃斯珀(Mark Esper)。

文山/苗子/(德新社、美联社等)

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