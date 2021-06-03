美国军方无法解释UFO现象：“没有沟通 没有开火”

（德国之声中文网）近年来，目击不明飞行物的报告越来越多，继续使美国当局感到困惑，本周二（5月17日）美国会众院举行的半个多世纪以来的首次“不明飞行现象”（unidentified aerial phenomena ，简称UAP）听证会得出这一结论。
美海军情报局（ONI）副局长布雷（ Scott Bray ）在听证会上说，自2000年代初以来，观察到越来越多没有飞行许可的、不明的飞机或物体。不过海军情报局专设的UAP研究团队没有得到任何证据显示，这些尚无法解释的“飞行现象”来自外星。
“看到什么，就该报告什么”
布雷副局长指出，报告数量增加也与改进了的传感器和无人机等新颖飞行系统等因素有关。他称，军方现在更加鼓励人们报告相关观察结果。他说，“现在，信息很明确：你看到了什么，就该报告什么”。
美国海军情报局副局长布雷：至少有11次险些相撞
众议院反间谍小组委员会主席卡尔森（ Andre Carson ）说：“这些‘不明飞行现象’仍无法解释，这是事实，但它们现实存在，需要调查。”
议员韦尔奇（ Peter Welch ）表示：“无人知道外星生命是否存在。宇宙如此之大。因此，现在就欲明确作结，可谓不自量力。”
“没有碰撞，没有沟通，没有开火”
去年6月，美国情报机构曾提交一份关于UAP的报告。报告承认，对过去20年正式记录的大约140个天体现象无任何解释。布雷副局长透露，现在数字增至约400。
美国军方2020年正式发布了三段不明飞行物的相关视频，并建立了相关工作小组进行调查。
5月17日，布雷在听证会上展示了两段视频。其中一个显示了一“球形物体”飞过一架战斗机驾驶舱的情景。他说，“这个具体物体是什么，我对之没有解释”。第二段视频显示了通过夜视设备观察到的一个三角形漂行物 。他透露，海军也曾报告观察到类似现象。
布雷称这些物体为“无人驾驶航空系统”。在接受议员提问时，他强调，到目前为止，美国战斗机与不明物体之间没有发生过碰撞，未有过沟通，美军从未向UAP开过火，“但至少有11次险些相撞”。
（德新社，路透社）
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