美国再阻华为　中国外长:不道德

（德国之声中文网） 美国一位高官周一(3月18日)表示，美国官员在华盛顿会谈期间警告巴西使用华为将有国安疑虑，表示中国可能用5G网路技来监视其他国家。

他说：「他们（巴西官员）在这里举行了一系列不同的会议，听取我们的安全和情报事务专家说明，使用这些网路会有什么后果，带来的危险多么直接，以及如何破坏他们国内网路的安全。」

一位匿名的巴西官员表示，巴西不希望介入美中的华为争端。他说，目前华为在巴西没有被禁用的问题。

不过巴西总统博尔索纳罗在去年竞选期间与美国建立了紧密的联系，还在本周一访问了美国中央情报局。周二，他将与美国总统特朗普首次会晤，其中会谈到众多安全、防务和贸易问题，其中也包括5G。博尔索纳罗此次访美，也在努力赢得美国对巴西经济改革的支持，以加入经济合作与发展组织（OECD）。

中国外长抗议

面对美国联手西方国家围堵华为，中国外长王毅严斥，西方国家针对华为的顾虑是「不道德的」。他表示，中国反对出于政治目的，以安全为由，抹黑中国电信设备制造商的企图。他说：「我们认为这种做法是反常的、不道德的，不会得到支持。」

夏立民/罗法（路透社等）