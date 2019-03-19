 美国再阻华为　中国外长:不道德 | 科技环境 | DW | 19.03.2019

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科技环境

美国再阻华为　中国外长:不道德

美国特朗普政府以安全为由强力阻止盟国使用中国华为5G技术。虽然已有纽、澳，日等国家加入禁用，但也有英、德、印度等国仍未表示支持。华为5G风暴持续延烧。

Symbolbild Huawei (picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens)

美国不断围堵华为，要求盟友选边站。

DW.COM

德国《明镜》周刊报道称，德国联邦情报局（BND）警告联邦政府不要使用中国华为的5G移动通信技术。但柏林政府并未因此改变原有立场。 (15.03.2019)

华为创办人任正非表示，加拿大警方应美国政府司法互助要求逮捕华为首席财务官孟晚舟这一事件，不应该损害公司同加拿大的关系。此间中加关系已经被媒体形容为陷入“冰期”。 (15.03.2019)

美国周一警告德国，5G网路若使用「不受信任的供应商」将带来风险，试图以可能影响双方情报分享向德国施压。如今，因5G而限制情报分享的规模可能扩及北大西洋公约联盟。 (14.03.2019)

（德国之声中文网）　美国一位高官周一(3月18日)表示，美国官员在华盛顿会谈期间警告巴西使用华为将有国安疑虑，表示中国可能用5G网路技来监视其他国家。

他说：「他们（巴西官员）在这里举行了一系列不同的会议，听取我们的安全和情报事务专家说明，使用这些网路会有什么后果，带来的危险多么直接，以及如何破坏他们国内网路的安全。」

一位匿名的巴西官员表示，巴西不希望介入美中的华为争端。他说，目前华为在巴西没有被禁用的问题。

不过巴西总统博尔索纳罗在去年竞选期间与美国建立了紧密的联系，还在本周一访问了美国中央情报局。周二，他将与美国总统特朗普首次会晤，其中会谈到众多安全、防务和贸易问题，其中也包括5G。博尔索纳罗此次访美，也在努力赢得美国对巴西经济改革的支持，以加入经济合作与发展组织（OECD）。

Belgien, Brüssel: chinesische Außenminister Wang Yi und Jean-Claude Juncker (Reuters/Y. Herman)

中国外长王毅与欧盟专责外交事务的莫盖里尼会晤后表明，要为中资企业提供公平及公正的竞争环境。图为王毅与欧盟执委会主席容克18日在布鲁塞尔的热情互动。

中国外长抗议

面对美国联手西方国家围堵华为，中国外长王毅严斥，西方国家针对华为的顾虑是「不道德的」。他表示，中国反对出于政治目的，以安全为由，抹黑中国电信设备制造商的企图。他说：「我们认为这种做法是反常的、不道德的，不会得到支持。」

夏立民/罗法（路透社等）

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Prof. Dr. Christoph M. Schmidt (Sven Lorenz)

专访：“国际贸易不是零和游戏”

执政一周年的大联合政府干得怎么样？德国应当制定主要针对中国的工业政策吗？在华为问题上，德国如何站队？张丹红就德国面临的挑战采访了埃森莱布尼茨经济研究所所长、德国经济五贤人之一的克里斯托弗·施密特教授（Christoph Schmidt）。  

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