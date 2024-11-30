美国再次批准对台出售战机军备

美国国防安全合作局（DSCA）宣布，已批准总额3.85亿美元的对台军售计划，包括F-16战斗机配件、雷达系统及战术通信设备。这一决定需要美国国会的最终批准。

（德国之声中文网）美国国防安全合作署在周五（当地时间）表示，这笔3.85亿美元的对台军售符合美国的“国家、经济和安全利益”，旨在支持台湾军队现代化的持续努力，并令其维持可靠的防御能力。

这批军售包括价值3.2亿美元的F-16战斗机配件和雷达设备，将直接从美国现有的军事库存中交付至台北。此外，价值6500万美元的战术通信系统设备将作为单独交易的一部分出售。

美国国务院批准的这项军售计划目前仍需获得国会的确认。

台湾表达感谢

台湾国防部在周六发表声明，对美国的最新军售表示“感谢”。声明指出，这批设备将帮助“维持空军F-16战斗机的作战能力，并增强我们的防空实力”。台湾同时强调，将继续与美国加强安全伙伴关系。

台湾时任总统蔡英文2021年11月18日登上空军的一架F16参观 图像来源: Johnson Lai/AP Photo/picture alliance

中国的抗议

中国长期以来将台湾视为其领土的一部分，必要时可通过武力实现统一。近年来，中国军方几乎每天在台湾周边空域和海域展示军力，包括派遣战斗机、无人机及军舰巡航。

台湾国防部周六通报，在过去24小时内，侦测到18架中国军机、7艘军舰以及2个气球活动于台湾周边。

美国的地区角色

作为台湾最重要的安全伙伴与武器供应方，美国近年来通过加强在印太地区的联盟来巩固对台湾的支持。美国定期派遣军舰和战机进入台湾海峡及南海区域，此举引发了北京方面持续且强烈的不满。

（法新社）

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