美国再次威胁从德国撤军

（德国之声中文网）在美国总统特朗普开始其欧洲访问之前，美国再次威胁将从德国部分撤军。美国驻德国大使格雷内尔（Richard Grenell）向德新社表示："如果让美国纳税人继续承担5万驻德美军士兵的费用，他们确实会感觉不公。德国人完全可以将其贸易盈余用于国内用途"。

美国驻波兰大使赞成格雷内尔的立场

此前，美国驻波兰女大使默斯巴赫（Georgette Mosbacher）发推文表示， "波兰实现了北约成员国设定的军费开支占国内生产总值2%的目标，但是德国没有做到。因此，如果将驻德美军调遣波兰，我们将表示欢迎。"今年6月波兰总统杜达（Andrzej Duda）访问华盛顿期间，特朗普就已经威胁德国将把驻德美军调配到波兰。

美国驻德大使格雷内尔到访柏林外交部

格雷内尔对两人的立场都表示赞同。他说： "无论是特朗普总统还是默斯巴赫说的都有道理"。他说。 "很多国家的总统都请求欧洲最大的国民经济体为自己的国防支付费用。这是多国政府多年来的请求。"现在到了美国人和美国总统必须回应的时刻。

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35000名美国士兵驻扎德国

德国是美国在欧洲驻军人数最多的国家，是继日本之后的美军第二大外国基地。美国驻欧和驻非洲部队指挥部位于斯图加特，其最重要的空军基地位于莱茵兰 - 普法尔茨州的拉姆施泰因，位于巴伐利亚州格拉芬沃尔的练兵场是美军在欧洲最大的军事训练场地之一。在德国总共驻扎着35000名美国士兵。此外，还有17000名美国人以及12000名德国人为美军工作。数以万计的工作岗位与美国军队有关联。

斯图加特 - 瓦欣根军欧洲指挥中心的哨兵

有关美国不满德国国防开支过低而将减少德国驻军的传言流传已久。这些传言先是被否认。去年9月格雷内尔甚至还宣布增加1500名驻德美军士兵。但是现在情况似乎发生了变化。德国的军费开支虽然明显增加，已经提高到占国内生产总值的1.36％，但仍远远低于北约2％的目标。

联邦政府希望到2024年达到1.5％，但是中期财务规划并没有显示任何迹象，只表明截至2023年，实现军费开支占国内生产总值的1.24％。

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柏林政府拒绝参加海湾和叙利亚使命

德国明确拒绝参加美国在波斯湾保护商船免遭伊朗袭击的军事使命一事，也令美国大为恼火。除此之外，美国请求德国派遣地面部队前往叙利亚参与打击"伊斯兰国"的斗争也遭拒绝。由于社民党的反对，德国联邦国防军的"旋风式"侦察机是否继续驻扎在约旦，目前还不清楚。

巴伐利亚美军基地的美国狙击手

特朗普定于8月底和9月初的欧洲之行计划也显示出，美国和德国之间的关系陷入了困境。美国总统将于8月24日前往法国海滨度假胜地比亚里茨参加G7峰会，并在那里与联邦总理默克尔会晤。

特朗普不久之后的第2次欧洲之行将再次绕开德国。按照计划，特朗普将从8月31日至9月3日访问丹麦和波兰。在德美两国的争议问题上，特别是德国和俄罗斯之间的备受争议的波罗的海北溪2号天然气管道问题上，这两个国家站在美国一边。此外，波兰政府急切期待具体落实美国驻军事宜。届时特朗普很可能会宣布，将从何地调遣美军到波兰。

李京慧 / 石涛（德新社）