美国再度收紧签证政策 非移民工作签将减三成

（德国之声中文网）美国国土安全部和劳工部制定的新规则将进一步收紧所谓H1-B项目签证的发放，工作签证发放范围被大大缩小，雇主雇佣外籍员工时的工资标准则被大幅提高。

国土安全部代理副部长肯·库奇内利（Ken Cucchinelli)表示，签证新规将使大约三分之一过去几年提出H-1B签证的申请者遭到拒绝，此外，对H-1B签证持有人所开放的工作种类也将大大缩减。

今年六月，特朗普总统发出暂停发放H1-B签证的命令，该命令截至今年年底有效。周二发布的新规定体现了特朗普政府限制合法和非法移民的努力。相较于2016年的总统大选，今年的大选中，移民问题并不是选战的核心，但对特朗普的基础选民来说，限制移民仍是一个重要议题。

劳工部副部长帕德里克·皮泽拉（Patrick Pizzella）强调，雇主若要聘请外籍员工就须支付更高的工资。他表示这样做是为了帮助疫情冲击后的就业市场尽快恢复活力。皮泽拉说："随着经济复苏，目前有数百万美国人正在寻找工作。因此必须立即采取措施，以保护美国工人的利益不受外籍廉价劳工的影响。"

H1B签证项目是当年乔治·布什总统时期开启的，目的是缓解美国专业技术工人的短缺。当时美国技术领域发展迅猛，以至于就业市场上出现了专业人才的缺口。一些企业要求美国政府继续实施这一签证项目，以弥补国内就业市场上专业人才的不足。

这项签证政策的支持者认为，H1B签证填报了特殊人才的缺口，它并非一定会剥夺美国人的就业岗位，相反，这些外籍技术人才甚至会增进经济活力，从而产生更多的就业机会。康奈尔大学移民法问题专家耶尔罗尔教授（Steve Yale-Loehr)表示："政府提升外聘员工的工资标准，可能会对初创企业和小企业造成极大冲击，因为这些企业没有能力满足这些新标准。""他们有可能会决定将企业迁往境外，而这样一来，对美国工人的伤害会更大。"

库奇内利和皮泽拉都表示，有些企业滥用H1B签证，以外籍廉价劳动力挤走美国雇员。皮泽拉强调："原本收入良好的美国中产阶级的工作岗位被挤走，而以外国劳工取而代之，有些行业甚至出现了总体工资水平的下滑，这是一个错误的信号。"

政府新规定里对所谓的"场外"企业做出了严格的限制。这类企业雇佣大量H1B签证持有者，然后再将这些员工转聘给其他企业，并从中赚取中介费。这就为欺诈和其他犯罪行为提供了极大的空间。

库奇内利表示，今后还将加强对H1B签证发放过程的监控，并会增加对相关工作岗位的抽查。

美国每年可以签发最多85000个H-1B工作签，主要面向计算机程序员、会计师、建筑师和数据库管理员等技术工人，签证有效期为三年，可以续期。据估计，美国约有50万名H-1B签证持有者，其中大多来自中国和印度。





© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。