 美国再度收紧签证政策 非移民工作签将减三成 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国再度收紧签证政策 非移民工作签将减三成

特朗普政府周二宣布，将严格限制非移民工作签证的发放。一名政府官员表示，采取这一步骤，是为了避免在疫情期间就业岗位的进一步流失。

Symbolbild I US-Visum (picture-alliance/C. Ohde)

特朗普政府努力限制合法移民

（德国之声中文网）美国国土安全部和劳工部制定的新规则将进一步收紧所谓H1-B项目签证的发放，工作签证发放范围被大大缩小，雇主雇佣外籍员工时的工资标准则被大幅提高。

国土安全部代理副部长肯·库奇内利（Ken Cucchinelli)表示，签证新规将使大约三分之一过去几年提出H-1B签证的申请者遭到拒绝，此外，对H-1B签证持有人所开放的工作种类也将大大缩减。

今年六月，特朗普总统发出暂停发放H1-B签证的命令，该命令截至今年年底有效。周二发布的新规定体现了特朗普政府限制合法和非法移民的努力。相较于2016年的总统大选，今年的大选中，移民问题并不是选战的核心，但对特朗普的基础选民来说，限制移民仍是一个重要议题。

劳工部副部长帕德里克·皮泽拉（Patrick Pizzella）强调，雇主若要聘请外籍员工就须支付更高的工资。他表示这样做是为了帮助疫情冲击后的就业市场尽快恢复活力。皮泽拉说："随着经济复苏，目前有数百万美国人正在寻找工作。因此必须立即采取措施，以保护美国工人的利益不受外籍廉价劳工的影响。"

USA Kalifornien - Fremont - Computer Manufacturing (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Richards)

DW.COM

因特朗普总统阻挠签证，在美德企亟需的专业人员无法入境。然而，限制德国等外国人才的签证，真的能把就业岗位留给美国人吗？

美国针对国际学生的签证新规引发挞伐，哈佛大学和麻省理工学院(MIT)准备和联邦政府对簿公堂之际，美国相关单位决定取消这项规定。但是学生和留学顾问都表示，今年赴美留学的许多挑战仍未消解。

特朗普签订行政命令，称因美国经济受到疫情影响，将停发多项工作签证以保障美国人的就业机会。此政策将影响中国与印度人才的赴美求职之路，也因此遭到科技大厂的批评。

H1B签证项目是当年乔治·布什总统时期开启的，目的是缓解美国专业技术工人的短缺。当时美国技术领域发展迅猛，以至于就业市场上出现了专业人才的缺口。一些企业要求美国政府继续实施这一签证项目，以弥补国内就业市场上专业人才的不足。

这项签证政策的支持者认为，H1B签证填报了特殊人才的缺口，它并非一定会剥夺美国人的就业岗位，相反，这些外籍技术人才甚至会增进经济活力，从而产生更多的就业机会。康奈尔大学移民法问题专家耶尔罗尔教授（Steve Yale-Loehr)表示："政府提升外聘员工的工资标准，可能会对初创企业和小企业造成极大冲击，因为这些企业没有能力满足这些新标准。""他们有可能会决定将企业迁往境外，而这样一来，对美国工人的伤害会更大。"

库奇内利和皮泽拉都表示，有些企业滥用H1B签证，以外籍廉价劳动力挤走美国雇员。皮泽拉强调："原本收入良好的美国中产阶级的工作岗位被挤走，而以外国劳工取而代之，有些行业甚至出现了总体工资水平的下滑，这是一个错误的信号。"

政府新规定里对所谓的"场外"企业做出了严格的限制。这类企业雇佣大量H1B签证持有者，然后再将这些员工转聘给其他企业，并从中赚取中介费。这就为欺诈和其他犯罪行为提供了极大的空间。

库奇内利表示，今后还将加强对H1B签证发放过程的监控，并会增加对相关工作岗位的抽查。

美国每年可以签发最多85000个H-1B工作签，主要面向计算机程序员、会计师、建筑师和数据库管理员等技术工人，签证有效期为三年，可以续期。据估计，美国约有50万名H-1B签证持有者，其中大多来自中国和印度。
 


© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

相关内容

Hongkong Victoria Harbour | Aussichtsplattform

香港人移民谈何容易 15.08.2020

港区国安法通过后，越来越多香港人考虑移民海外。但他们面临很多障碍，其中之一就是许多人的经济条件不允许他们这样做。

Symbolbild ausländische Fachkräfte in Deutschland

技术人才新天地 德国专业人才移民法出台 06.07.2019

德国第一部较为全面的旨在吸引专业人才的移民法终于将在明年开始实施。今后德国不仅向高等学历人才开放就业市场，技术专才也将有机会移民。

Hongkong Proteste mit britischem Pass

放宽香港人移民 英国、澳大利亚为何仍犹豫? 13.07.2020

澳大利亚和英国近期都宣布放宽对香港人的签证及移民政策，但是都没有保证香港人今后能够自动获得永久居留权。澳大利亚移民部长指出，存在“安全忧虑”；而英国智库则担心移民潮会对本国民生构成冲击。

广告

评论分析

Xi Jinping (Getty Images/Afp/Ed Jones)

客座评论：“习核心”为何不安？

本月将举行的中共五中全会一大议题是审议《中央委员会工作条例》，根据此前政治局会议的报道，条例要载入维护以习近平为核心的党中央权威和集中统一领导的内容，一些政治分析人士认为这是习近平要搞终身制的最新表现，只要条例在，习的核心地位就永保不变。  