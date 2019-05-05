美国再度批评朝鲜 平壤要华盛顿改弦更张

（德国之声中文网）美国总统特朗普的安全事务顾问博尔顿（John Bolton）周六（5月25日）指出，联合国的决议禁止朝鲜发射任何弹道武器，因此，该国最近的试射行为毫无疑问是对联合国决议的违反。

博尔顿同时强调，美国坚持其不久前举行的河内峰会上表达的立场，继续为朝鲜领导人金正恩敞开大门。特朗普在今天开始的为期4天访日之行中也将谈及朝鲜问题。

本月初，朝鲜先后两次试射火箭，强化了国际社会对朝美核争议加剧的忧虑。因其核计划和导弹计划， 朝鲜受到国际社会制裁。今年2月在河内举行的旨在解决冲突的特-金会无果而终。

朝鲜批评美国的敌对态度

本周五朝鲜官媒发表的朝鲜外务省一份声明称，只要美方不放弃其现行的讨价还价做法，不拿出新方式来，对话便"永不会重启"。外务省一名发言人指控华盛顿，要求朝鲜单方面裁核，并试图把河内峰会的失败责任完全推给平壤。

朝鲜领导人对河内峰会和此后陷入僵局的朝美谈判的立场并无根本变化。今年4月，金正恩在朝鲜最高人民会议上所作的一次讲话中规定了期限，要求美方必须在今年年底前拿出朝方可以接受的解决建议。

河内特金会无果而终

河内举行的第二次特金会提前中断，原因是双方未能在减少朝鲜核武问题上达成一致。平壤尤其要求取消大部分制裁措施，而美方则坚持其固有立场，即只要与朝鲜核计划有关的风险未排除，就不能放松制裁。

朝鲜外务省再度指控美国推行敌视政策。朝媒援引外务省发言人报道说，只要美方对朝鲜采取不信任和敌对态度，朝方的反应就愈强烈。

一艘在朝鲜注册的商船新近被美国没收，这一事件也使两国关系更趋紧张。美国指控该货轮违反了制裁禁令。平壤多次要求归还该船。

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 谁该走第一步？ 特朗普：“你先来！”、“你走”，金正恩：“还是你先走”。首次特金会上，双方的谈判思路似乎还不是很明晰，给人的印象是临场发挥，见机而动。

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 历史性握手 2018年6月特朗普和金正恩在新加坡的首次会晤被视为历史性的时刻。图为特朗普向钻出防核地堡的金正恩伸出手。朝鲜在峰会上做出弃核承诺。

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 幼稚园吵架 美国总统特朗普2018年1月3日发推特称，"朝鲜领导人金正恩刚刚表示，'核按钮一直都在他桌子上'。在他那个被废弃、严重饥馑的政权能不能有谁告诉他一声，我也有一个核按钮，但比他的大得多、强大得多，而且我的按钮管用！"

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 发型大比拼 两枚长头发的导弹：一个是朝前梳的金发；另一个是往上冲的黑发。只要看上一眼，谁都知道画的是谁。

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 比的不仅是头发 “我的发型很火爆！”vs“我的更火爆！”

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 疯子见面 “你完全失去理智了吗？”两人互相问道。

特朗普和金正恩——漫画家的狂欢 不过是“放屁” 放了一堆核臭屁，周围都变得寸草不生了。 作者: Christoph Hasselbach



凝炼/王凡（德新社、路透社）