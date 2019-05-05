美国再度批评朝鲜 平壤要华盛顿改弦更张

美国总统特朗普安全事务顾问博尔顿认为，朝鲜新近的火箭试射触犯了联合国相关决议。与此同时，平壤抬高了对华盛顿谈判方式的抨击声调。
（德国之声中文网）美国总统特朗普的安全事务顾问博尔顿（John Bolton）周六（5月25日）指出，联合国的决议禁止朝鲜发射任何弹道武器，因此，该国最近的试射行为毫无疑问是对联合国决议的违反。
博尔顿同时强调，美国坚持其不久前举行的河内峰会上表达的立场，继续为朝鲜领导人金正恩敞开大门。特朗普在今天开始的为期4天访日之行中也将谈及朝鲜问题。
本月初，朝鲜先后两次试射火箭，强化了国际社会对朝美核争议加剧的忧虑。因其核计划和导弹计划， 朝鲜受到国际社会制裁。今年2月在河内举行的旨在解决冲突的特-金会无果而终。
朝鲜批评美国的敌对态度
本周五朝鲜官媒发表的朝鲜外务省一份声明称，只要美方不放弃其现行的讨价还价做法，不拿出新方式来，对话便"永不会重启"。外务省一名发言人指控华盛顿，要求朝鲜单方面裁核，并试图把河内峰会的失败责任完全推给平壤。
朝鲜领导人对河内峰会和此后陷入僵局的朝美谈判的立场并无根本变化。今年4月，金正恩在朝鲜最高人民会议上所作的一次讲话中规定了期限，要求美方必须在今年年底前拿出朝方可以接受的解决建议。
河内举行的第二次特金会提前中断，原因是双方未能在减少朝鲜核武问题上达成一致。平壤尤其要求取消大部分制裁措施，而美方则坚持其固有立场，即只要与朝鲜核计划有关的风险未排除，就不能放松制裁。
朝鲜外务省再度指控美国推行敌视政策。朝媒援引外务省发言人报道说，只要美方对朝鲜采取不信任和敌对态度，朝方的反应就愈强烈。
一艘在朝鲜注册的商船新近被美国没收，这一事件也使两国关系更趋紧张。美国指控该货轮违反了制裁禁令。平壤多次要求归还该船。
凝炼/王凡（德新社、路透社）
韩国军方表示，朝鲜疑似在一周内第二度发射短程导弹，且这次发射了两枚。韩国官方表示这是非常令人担忧的举动。 此外，美国在同一天宣布他们扣押了一艘朝鲜货轮，称该货轮因非法运送出口煤炭跟进口重型机械而违反了国际制裁。 (10.05.2019)