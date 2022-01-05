美国再度声援立陶宛 法国促欧盟反制中国

（德国之声中文网）因为允许设立台湾代表处，立陶宛遭北京外交降级，经济持续受压，欧盟其它国家的商品也受到影响。美国政治新闻网站"POLITICO"周四（1月6日）报道称，作为新一届欧盟理事会轮值主席国，法国希望欧盟迅速采取措施力挺立陶宛，反制中国。

欧盟委员会上个月初已提出一项新的贸易防御措施--"反胁迫工具（Anti-Coercion Instrument，简称 ACI）"，旨在打击非欧盟国家对任何成员国施加不当压力。这项提案将需要得到欧洲议会和称为理事会的欧盟国家集团的批准，相关审议尚需一段时间。

据"POLITICO"援引一名法国政府高级官员报道称，法国希望在该提案成为法律前就采取反制措施。这名官员强调，因反胁迫法案仍在谈判中，也许可以提前做一些事情支持立陶宛。

这名巴黎官员还向"POLITICO"表示，在其轮值欧盟主席国期间，法国将把防御措施和"自信"放在其贸易议程的首位。他强调："我们将在整个轮值主席国任期内捍卫主权。"

"反胁迫工具"不只针对中国，它在成为法律后将扩充欧盟的一些经济手段，包括筛选外国投资，对从外国补贴中受益的公司进行限制，以及限制来自非开放市场国家的企业参与公共采购等。欧洲委员会介绍，该工具的目的是维护欧盟和成员国做出政策选择和决定的合法权利，防止外国对欧盟或其成员国的主权进行严重干涉。

抗中先锋

东欧波罗的海三小国之一的立陶宛去年5月宣布退出17+1中国-中东欧合作机制，之后又宣布允许台湾当局以"台湾"名义在该国设立"代表处"。大多数台湾在海外的办事处都以"台北"名义开设。

"驻立陶宛台湾代表处"两个月前在维尔纽斯正式挂牌后，立陶宛遭到中国外交降级。随后，与中国做生意或与中国有联系的立陶宛公司反映他们正面临各种贸易限制，立陶宛当地官员称这些行动等于是 "未经宣布的制裁"。

欧美台声援

除了欧盟之外，美国也已多次公开声援立陶宛。美国贸易代表办公室周五发表声明称，美国贸易代表戴琪当天与欧盟执委会副主席东布洛夫斯基（Valdis Dombrovskis）通话，戴琪表达美国强烈支持遭到中国“经济胁迫”的立陶宛和欧盟。

这是戴琪本周第二次表达了美国对立陶宛的支持。本周三，戴琪与立陶宛外长兰茨贝尔吉斯 (Gabrielius Landsbergis)通电话时也表示，美国会在中国经济胁迫立陶宛时给予支持。

美国贸易代表办公室在周五的声明中介绍：“戴琪代表强调必须与欧盟及其成员国合作，通过美欧贸易和技术委员会(TTC)等各种途径解决胁迫性外交和经济行为， ” 戴琪和主管欧盟贸易事务的东布洛夫斯基还讨论了合作解决钢铁和铝的“全球非市场过剩产能”问题，暗指中国过度生产钢铁及铝倾销全球市场。



此前美国国务卿布林肯（Antony Blinken）与正在访美的德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）共同召开记者会指出，北京对这个波罗的海小国施压毫无道理。布林肯表示：中国一直以中国市场威胁欧洲和美国公司停止制造含有立陶宛制造部件的产品，并说："这不仅仅是关于立陶宛，而是关于世界上每个国家都应该能够在不受这种胁迫的情况下决定自己的外交政策。"贝尔博克则强调："作为欧洲人，我们团结站在立陶宛这边。"

与此同时，台湾驻立陶宛代表本周三表示，台湾将设2亿美元中东欧基金，优先投资立陶宛。

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