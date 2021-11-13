"美国再度前进"：拜登签署万亿美元基建法案

（德国之声中文网）美国总统拜登签署了一项涉及广泛内容的法案，将启动对美国老旧的基础设施进行现代化改造。今后几年当中，美国将投资1.2万美元，用于道路、桥梁、港口、铁轨、输水管道、电动车充电设施以及网络宽带的建设。

拜登总统在白宫对来宾发表讲话时表示："我要向美国人民发出的信号是，美国将再次前进。你们的生活将变得更加美好。"

罕见的共识

大约10天前，美国国会批准了这项1950年代以来最大规模的投资计划。参众两院的一些共和党人也对这项法案投了赞成票。

鉴于美国社会的严重分裂，民主共和两党能在基建投资问题上取得共识非常难得。拜登表示，该法案获得国会通过，恰恰证明了无论"怀疑论者"怎么说，民主共和两党都能够开展合作，也能够拿出成果。

不过，该法案也曾在拜登的民主党内引起极大争议。民主党内的左派势力一度坚持，只有同时推进大规模社会福利及气候保护法案，他们才会批准基建法案。拜登总统期望，能够在感恩节假期之前，通过这一耗资1.75万亿美元的社会福利及气候保护法案。不过，民主党内的保守势力则对此持反对态度。

民调支持率跌入谷底

疫情造成的高通胀使拜登面临巨大压力，其民调支持率自一路下滑。上周末发布的一项民调显示，只有41%的美国人对对拜登施政情况表示满意。

两周前，弗吉尼亚州长选举中民主党败北，使该党对明年的国会中期选举忧心忡忡。一旦共和党占据上风，民主党将失去在参众两院的多数派地位。

（法新社，德新社）

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