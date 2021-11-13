"美国再度前进"：拜登签署万亿美元基建法案

受通胀、失业、疫情的影响，美国总统拜登的民意支持率几个月来连续下降。拜登期望，此次签署这项价值万亿美元的基建法案能够重振美国民众对政府的信心。
（德国之声中文网）美国总统拜登签署了一项涉及广泛内容的法案，将启动对美国老旧的基础设施进行现代化改造。今后几年当中，美国将投资1.2万美元，用于道路、桥梁、港口、铁轨、输水管道、电动车充电设施以及网络宽带的建设。
拜登总统在白宫对来宾发表讲话时表示："我要向美国人民发出的信号是，美国将再次前进。你们的生活将变得更加美好。"
大约10天前，美国国会批准了这项1950年代以来最大规模的投资计划。参众两院的一些共和党人也对这项法案投了赞成票。
鉴于美国社会的严重分裂，民主共和两党能在基建投资问题上取得共识非常难得。拜登表示，该法案获得国会通过，恰恰证明了无论"怀疑论者"怎么说，民主共和两党都能够开展合作，也能够拿出成果。
不过，该法案也曾在拜登的民主党内引起极大争议。民主党内的左派势力一度坚持，只有同时推进大规模社会福利及气候保护法案，他们才会批准基建法案。拜登总统期望，能够在感恩节假期之前，通过这一耗资1.75万亿美元的社会福利及气候保护法案。不过，民主党内的保守势力则对此持反对态度。
疫情造成的高通胀使拜登面临巨大压力，其民调支持率自一路下滑。上周末发布的一项民调显示，只有41%的美国人对对拜登施政情况表示满意。
两周前，弗吉尼亚州长选举中民主党败北，使该党对明年的国会中期选举忧心忡忡。一旦共和党占据上风，民主党将失去在参众两院的多数派地位。
（法新社，德新社）
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