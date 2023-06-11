美国再制裁涉伊朗中企 北京批无理打压

（德国之声中文网）中国商务部周一（6月12日）发布声明，反对美国以所谓涉及伊朗为由，将部分中国企业和个人列入“特别指定国民清单”实施制裁。

商务部新闻发言人表示，美方做法缺乏事实依据，缺少正当程序，损害中国企业和个人的合法权益。美方应停止对中国企业和个人的无理打压。这位发言人称，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和个人的合法权益。

上周，美国财政部对中国大陆、香港和伊朗的六家实体和七名个人实施制裁，理由是他们涉嫌帮助伊朗获得研制弹道导弹的零件与技术。

被制裁的公司包括北京闪亮之夜科技发展有限公司（Beijing Shiny Nights Technology Development Co., Ltd）、青岛中融通贸易发展有限公司（Qingdao Zhongrongtong Trade Development）、香港Ke.Do国际贸易公司 （Hong Kong Ke.Do International Trade Co.)、香港Lingoe加工工程公司（Lingoe Process Engineering Limited） 以及浙江轻机实业有限公司（Zhejiang Qingji Ind. Co.）。

美国财政部称，这些中国公司向已受到制裁的伊朗政府机构和密切参与建造导弹的私营公司运送了用于生产核燃料的离心机、具有潜在军事用途的有色金属、电子器件和陀螺仪。华盛顿担心伊朗计划发展核武器，并将其装载到弹道导弹上，威胁以色列和其他国家。

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美国财政部外国资产控制办公室还对伊朗驻北京的武官达乌德·达姆加尼(Davoud Damghani)进行制裁，称该武官协调了包括伊朗国防和武装部队后勤部的子公司在内的伊朗最终用户从中国进行的军事相关采购。

制裁措施禁止美国公司和个人以及在美国设有分支机构的跨国银行等企业与被列入黑名单的公司进行交易。

制裁名单越来越长

美国财政部今年3月宣布将五家中国公司和一人列入制裁名单，称其涉及向伊朗无人机制造商提供部件。五家中国公司分别为：杭州富阳Koto机械有限公司，及其在香港挂名的公司Raven国际贸易有限公司；桂林阿尔法橡塑科技有限公司；深圳卡斯波罗科技有限公司，S&C Trade PTY Co., Ltd。

美国财政部表示，这些总部位在中国的公司“向伊朗航空制造工业公司（HESA）销售、运输数以千计的航空组件，包括可用于无人机的部件”，并称这些公司与俄罗斯对乌克兰的攻击、伊朗袭击海湾地区的油轮存在间接关系，因为在事件中，俄伊双方皆使用了由HESA所制造的Shahed-136型无人机，且该伊朗公司由伊朗国防部间接控制。

此外，《华尔街日报》今年2月曾报道，美国当局在考虑对向伊朗安全部队出售产品的中国监控设备公司实施制裁。当时锁定的目标是总部位于天津市的电子设备制造商天地伟业技术有限公司（Tiandy Technologies）。报道称， 天地伟业将产品出售给伊朗的伊斯兰革命卫队。

天地伟业于去年12月就已被美国商务部列入贸易黑名单，原因是这家公司利用脸部识别技术协助中国政府迫害新疆地区少数民族维吾尔人，并向伊朗的安全部门、警察和军队出售监控设备。



（路透社、法新社、美联社）

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