美国再出手 对镇压新疆官员实施签证限制

(德国之声中文网) 美国周二 (11月8日)对拘留或侵害穆斯林少数民族的中国官员实施签证限制，但是美国国务院并没有透露受签证限制影响的中国官员数量与姓名。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）说，最新签证限制与稍早美国商务部针对新疆人权实施的政策是一体的。前一天，美国商务部宣布将海康威视等28家公司与政府单位列出出口管制实体名单。

这项最新的措施再次激怒了北京。中国驻华盛顿大使馆谴责，此举是干涉中国内政的「虚假借口」。使馆在推特上说：「新疆事务纯粹是中国的内政，不容任何外国干涉。我们敦促美国立即改正错误，停止干涉中国的内政。」

美扩大贸易黑名单

美国商务部周一(10月7日)宣布，美方已经将28个中国的公共维安部门与企业放上「黑名单」。清单上的主要企业包括国际知名监视器大厂海康威视，以及中国人工智慧(AI)先驱商汤科技、曠視科技、科大訊飛。

新浪网报导，海康威视在8日表示强烈反对，表示「这个决定没有事实根据」，还呼吁美国要重新进行审视，将海康威视移出实体清单。

最新被美国商务部列入「实体清单」的机构包括: 新疆维吾尔自治区公安厅、19个从属于政府的机构，以及8个私人盈利企业。这些企业包括浙江大华技术股份有限公司、厦门美亚柏科信息有限公司、溢鑫科创科技有限公司等。

美方表示，这次列出实体清单的目的，主要是以贸易手段反制中国政府打压新疆维吾尔穆斯林以及其他穆斯林少数民族。美国商务部在声明中指出，实体清单中的企业都是「涉嫌卷入中国针对新疆维吾尔自治区的行动当中，违反与侵害新疆维吾尔穆斯林以及其他以穆斯林为主的少数民族的人权。」清单中的组织对美国的国家安全或是外交利益构成威胁。

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美国企业若要供应商品给实体清单上的企业，需要申请特别许可，而政府有权拒绝核发许可。

北京：暴露美方阻挠中国稳定发展的险恶用心

对于美方的做法，中方予以批评，但表示中美贸易谈判仍将按原计划进行。

中国外交部发言人耿爽在周二的例行记者会上称，“新疆不存在美国所称的所谓的人权问题，有关指责是美国为干涉中国内政蓄意制造的借口”。” 耿爽还表示，美国将中国实体列入管制清单、实施出口限制的行径“严重违反了国际关系基本准则……，只能进一步暴露其干扰新疆反恐努力、阻挠中国稳定发展的险恶用心”。

延续八月的临时规定

8月7日，美国颁布临时规定，禁止联邦政府购买华为等5家中企的电讯设备。除了华为，其他被禁公司包括中兴、海能达，海康威视和大华科技。

这项临时规定禁止任何美国联邦机构及其承包商向这些公司购买电信或技术设备「作为任何系统的重要或必要组件」，即使只使用一部分的关键技术也不行。此外也禁止延长或续约。

当时总共有大约100家中國企业列入「实体清单」。

海康威视的正式名称是杭州海康威视数位技术股份有限公司，市值420亿美元，主要控股方是央企中国电子科技集团。根据路透社八月的报导，海康威视每年有大约70亿美金(500亿人民币)的营收，其中有超过30%的收入来源来自于海外。

华为至今始终否认受到中国政府或军方、情报机构的操作，也对美国政府提起诉讼。

监控录像研究公司IPVM的创办人汉诺威治(John Honovich)说，海康威视和大华的供应商包括英特尔(Intel)、辉达(Nvidia Corp)、安霸公司(Ambarella Inc)、威腾电子(Western Digital)与希捷科技(Seagate Technology)。汉诺威治认为，将海康威视与大华加入实体清单，将会严重冲击它们的业务。然而消息一出，安霸公司的股价率先下跌12%。

“再教育营”与“新疆模式” 严密安保 几年前，新疆暴力袭击事件频发，中国当局因此强化各类安保措施，旨在遏制极端势力、分裂势力。大约在2014年~2016年间，新疆各地开始小规模修建“教育培训中心”，对少数重点人员以及宗教人士进行“集中封闭式培训”。图为新疆双河市的街头巡逻武警。

“再教育营”与“新疆模式” 迅速扩大 2016年起，新疆的安保程度大幅提高，当局对民众的权利也进一步限制，包括收缴护照、禁止蓄须，并建立遍布街巷的高科技监控系统。同时，“教育培训中心”也迅速扩建，不再只是针对少数“重点人士”。而各地政府也不再在公开文档中分析、赞扬“教育培训中心”的“成果”。

“再教育营”与“新疆模式” 铁腕治理 新疆的高压政策，被认为与2016年上任的中共新疆自治区党委书记陈全国有着密切联系。美国一些国会议员已经呼吁对陈全国进行制裁。中国官方则在2018年修订法律，将新疆的“教育培训中心”合法化，并称之为“防患于未然”的“积极维护人权的探索”，“为国际社会反恐做贡献”。

“再教育营”与“新疆模式” 封闭营区 这是一幅由PlanetLabs发布的卫星照片，显示新疆阿图什市工业园的一处疑似再教育营，图上标注出了嘹望塔、宿营区、医院、营区围墙等建筑。一些外国学者通过比对卫星图，得出了再教育营正在迅速扩大、增多的结论。

“再教育营”与“新疆模式” 建筑工地 路透社记者的这幅照片，拍摄于2018年9月的新疆达坂城。按照官方的说法，这里正在修建的是“语言技能培训中心”。而照片中可以清晰地看到高墙、了望塔等设施。

“再教育营”与“新疆模式” 廉价劳工 新疆的“再教育营”还被怀疑强迫拘押人员从事廉价劳动，一些周边企业因此从中牟利。中国官方对此予以否认，而一些西方企业面对压力，已经宣布停止从一些新疆企业处采购商品。图为达坂城一处仍然在修建中的“语言技能培训中心”。

“再教育营”与“新疆模式” 寻亲请愿 许多被拘押者在海外的亲友，也通过公开“寻亲”的方式，引起国际媒体对新疆“再教育营”的关注。许多被关押的新疆哈萨克族人，都在邻国哈萨克斯坦有亲属。图为今年1月位于阿拉木图的“寻亲请愿”活动。

“再教育营”与“新疆模式” 流亡维吾尔组织批评压制 流亡维族人组织“维吾尔人运动”3月14日在美国首都华盛顿开始举办“揭露中国集中营”摄影展，展示中国当局对新疆维族的压制。组织负责人阿巴斯(Rushan Abbas，图中绿衣女子)表示，“再教育营”可能已经关押过100万~300万人。



罗法/夏立民 (美联社、路透社、德新社)