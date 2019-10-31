美国内政部下令停飞中国产无人机

（德国之声中文网）中国无人机制造商大疆向路透社证实，美国内政部已下令该部门无人机编队中的中国制造或含有中国造部件的无人机暂停飞行，直到制定出新的无人机使用计划为止。大疆公司对路透社称，除了用于救急或公共安全目的的无人机，其他所有中国制造的无人机都将停飞。中国外交部发言人耿爽批评美国"不要滥用国家安全概念"，呼吁美国应当"为中国企业营造免受歧视的氛围。"

《纽约时报》报道称，美国内政部近年来非常热衷于使用无人机，用于紧急救援、灾害监测或地质勘探等。内政部截至去年年底，共拥有531架无人机，完成了上万次飞行任务，但其中中国造无人机的比例则不得而知。

事实上，美国内政部发出暂时性禁飞令之前，中国产无人机就曾多次引发安全风险方面的讨论。2017年，美国军方出于安全考虑决定停止使用大疆无人机，来自中国的大疆公司是世界上最大的无人机制造商。今年五月，美国国土安全部发出警告，称中国无人机存在将敏感画面和数据传输给第三方的风险。上个月，由民主共和两党组成的一个国会小组提交议案，要求禁止所有联邦机构使用中国制造或组装的无人机。

《纽约时报》报道称，迄今为止，并没有公共证据显示，中国制造的无人机从事间谍活动或在设备中安装了所谓的安全后门。