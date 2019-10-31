美国内政部下令停飞中国产无人机

（德国之声中文网）中国无人机制造商大疆向路透社证实，美国内政部已下令该部门无人机编队中的中国制造或含有中国造部件的无人机暂停飞行，直到制定出新的无人机使用计划为止。大疆公司对路透社称，除了用于救急或公共安全目的的无人机，其他所有中国制造的无人机都将停飞。中国外交部发言人耿爽批评美国"不要滥用国家安全概念"，呼吁美国应当"为中国企业营造免受歧视的氛围。"
《纽约时报》报道称，美国内政部近年来非常热衷于使用无人机，用于紧急救援、灾害监测或地质勘探等。内政部截至去年年底，共拥有531架无人机，完成了上万次飞行任务，但其中中国造无人机的比例则不得而知。
2017年美国加州森林大火中，大疆无人机曾被投入灭火行动。
事实上，美国内政部发出暂时性禁飞令之前，中国产无人机就曾多次引发安全风险方面的讨论。2017年，美国军方出于安全考虑决定停止使用大疆无人机，来自中国的大疆公司是世界上最大的无人机制造商。今年五月，美国国土安全部发出警告，称中国无人机存在将敏感画面和数据传输给第三方的风险。上个月，由民主共和两党组成的一个国会小组提交议案，要求禁止所有联邦机构使用中国制造或组装的无人机。
《纽约时报》报道称，迄今为止，并没有公共证据显示，中国制造的无人机从事间谍活动或在设备中安装了所谓的安全后门。
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无人机“玩大了”
战略合作
10月18日，中国的无人机厂商亿航与欧洲通讯服务商沃达丰宣布，将在欧洲的城市空中交通生态系统领域展开战略合作。亿航在欧洲地区运营的无人航空器都将配置沃达丰的SIM卡，使用沃达丰的5G网络。
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无人机“玩大了”
从无人到载人
亿航2014年在广州成立时，主营业务还是消费级四轴无人机。最近几年，这家中国企业大举进军方兴未艾的无人驾驶空中出租车市场。在欧洲，亿航计划打造四轴无人机送快递、六轴无人机运送乘客的新型城市空中交通生态体系。
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无人机“玩大了”
无人快递
在中国，亿航和DHL在东莞市的一条无人机送货线路已经获得了监管部门的批准。德国邮政集团下属的快递公司DHL获得了亿航专门打造的送货无人机，能以64公里的时速携带5.5公斤的货物飞行18分钟。据称，相比传统快递，这样能节省80%的运营成本。
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无人机“玩大了”
载客飞机
2016年，在拉斯维加斯国际消费类电子展上，亿航展示了自动载人低空飞行器。不过，当时业内人士对这款产品并不看好，认为其只是一台没有经过实践检验的样机，在现有法规框架下不太可能获得各国监管部门的许可。
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无人机“玩大了”
试飞欧洲
到了2018年，亿航与奥地利航空航天集团FACC展开合作，由后者这家老牌专业厂商负责组装新一代亿航载人自动飞行器。今年4月，在奥地利交通部长的见证下，时速130公里、续航40公里的“空中出租车”在维也纳成功试飞，计划在2020年进入量产阶段。
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无人机“玩大了”
通讯功能
不论是无人机送货，还是无人机载客，大容量高速通讯都是必不可少的功能。通讯服务业巨头沃达丰将为亿航提供高性能的5G移动通信网络，让地面指挥系统能够准确引导无人机，无人机之间也能相互通信、自主协调飞行路线。对于沃达丰而言，这也是一个利润丰厚的市场：2050年前，全球对载客无人机的需求高达10万架。值得一提的是，沃达丰在欧洲多国的5G网络已经投入试运营，其中大约1/3的设备由华为提供。
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无人机“玩大了”
空中的士
载客无人机市场，如今已经吸引了许多行业巨头涌入。造了半个世纪“空中巴士”的欧洲空客集团，今年5月在德国成功试飞了“空中的士”CityAirbus。相比只能载两人的亿航产品，CityAirbus可以搭载4名乘客。
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无人机“玩大了”
波音产品
空客的老对手波音也不甘示弱，今年同样试飞了最新研制的PAV“空中出租车”，其携带的高性能电池可以实现80公里的续航里程。波音还和德国豪华轿车厂商保时捷展开合作，打造面向高端市场的空中出租车。
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无人机“玩大了”
18桨的士
德国厂商Volocopter打造的“空中的士”，十分具有未来感，18副螺旋桨也给人以足够的安全感。这款飞行器也已经完成了试飞，今年9月还获得了中国汽车厂商吉利的投资。
作者: 文山