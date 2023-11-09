美国共和党初选第三次辩论 谁对华更强势？

（德国之声中文网），5名参加者分别是佛罗里达州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）、新泽西州前州长克里斯蒂（Chris Christie）、前联合国大使黑利（Nikki Haley）、南卡罗来纳州联邦参议员斯科特（Tim Scott）和企业家拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。特朗普任下的副总统彭斯（Mike Pence）则在10月底宣布退选。

第三场电视辩论举行的前一天，民主党刚刚在摇摆州夺得关键选举的胜利。德桑蒂斯及拉马斯瓦米对共和党近期的政治失利表示愤怒，而特朗普任内的联合国特使黑利则敦促美国人在生育权问题上“找到共识”。

在周三的辩论中，以色列对极端伊斯兰恐怖组织哈马斯的战争成为主要话题之一，5名参选人都表现出对美国盟友以色列的无条件支持。

在民调中最接近特朗普的佛罗里达州州长德桑蒂斯表示，他要给以色列总理内塔尼亚胡的信息是： “彻底解决这些屠夫哈马斯，他们是恐怖分子”。

黑利则批评总统拜登敦促以色列考虑人道主义暂停的做法。“我们最不需要做的就是对以色列指手画脚。唯一该做的是支持他们并消灭哈马斯。”

她将战争的责任扩大到支持哈马斯的伊朗，以及与伊朗有经济联系的中国和俄罗斯。

斯科特、克里斯蒂和拉马斯瓦米也呼吁以色列消灭哈马斯。

美国、德国、以色列和其他一些国家将哈马斯认定为恐怖组织。

黑利和德桑蒂斯就中国问题针锋相对

五人中民调支持度最高的德桑蒂斯和黑利就美国对华政策展开激烈争论。两人都指对方在担任州长期间与中国工业界关系密切。

在谈到她在经济上对抗中国的计划时，黑利将矛头对准德桑蒂斯。“我们将中止与中国的所有正式贸易关系，直到他们停止用芬太尼谋杀美国人，罗恩（指德桑蒂斯）还没有说他会这么做。”

德桑蒂斯反击道，黑利“欢迎”中国对她所领导的州进行投资，并提及她在担任南卡罗莱纳州州长期间与中国制造商达成的土地协议。德桑蒂斯称：“她给了他们一块靠近军事基地的土地，给中国大使写了一封‘情书’，说他们是要好的朋友。”

他补充说道，他在任内禁止中国在佛罗里达州购买土地，“我们将孔子学院赶出了我们的大学。我们已经认识到这一威胁，并迅速果断地采取行动。”

是否封禁TikTok再成焦点

辩论会的其中一个环节谈到是否该封禁中国短影音平台TikTok。鉴于TikTok母公司字节跳动与中国的联系，许多共和党人希望在美国禁止TikTok。该应用程序在没有拥有超过1.5亿用户。

新泽西州前州长克里斯蒂表示，若他当上总统，“第一个礼拜就会就会禁止TikTok”。他批评TikTok“污染美国人的心灵”，并指责特朗普未能在任内在美国禁止使用该应用程序。

克里斯蒂说，“脸书不在中国，X也不在中国。他们不允许我们的社群媒体公司的信息自由流向中国人民。我们却敞开大门让他们为所欲为。”

德桑蒂斯也赞同称，中国是美国面临的最大威胁。“他们一直在非常有效地渗透我们社会的不同部分。”

德桑蒂斯指出，TikTok显示出美中的竞争不仅是在军事和经济上，还存在于文化领域。“想要抵御中国需要全方位的行动。是的，军事震慑，是的，经济脱钩，但还有他们在我们文化中的作用。如果我们不去做，如果我们忽视这一点，我们就无法赢得这场战役。”

斯科特也呼吁禁止TikTok。他表示，消除TikTok只是第一步，但问题不仅仅是TikTok。“中国继续监视我们的孩子，而且他们还在购买我们的农田。”

主持人Hugh Hewitt则问拉马斯瓦米，“如果你自己也使用TikTok，要怎么去禁止它？”

拉马斯瓦米没有直接回答问题，而是指对手黑利在上一轮辩论中取笑他刚开通了TikTok账号，但黑利的女儿已经使用TikTok很长一段时间，“所以你应该先管好你的家人”。黑利激动回复：“不要再提到我女儿！”拉马斯瓦米继续发言，黑利生气地说：“你就是个人渣。”

拉马斯瓦米为自己辩护称，使用TikTok是接触年轻选民的方式，但他同时也表示，政府应该更进一步，禁止“任何美国公司将数据转移给中国”。

（综合报道）

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