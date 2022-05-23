 美国共和党保守派向自由派“宣战” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.08.2022

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时政风云

美国共和党保守派向自由派“宣战”

共和党强硬的保守派在保守派政治行动会议（CPAC）上表现出了必胜的决心。特朗普等右翼明星发表演讲，其中夹杂着战争言辞。

CPAC-Konferenz in Texas | Donald Trump

前总统特朗普在保守派政治行动会议（CPAC）上

（德国之声中文网）达拉斯郊区的酒店外，阴凉处气温也超过了40摄氏度。而空调大开的酒店会议厅里却冷飕飕的，萨拉·佩林这样的政治明星正在保守派政治行动会议（CPAC）上，拿气候变化开玩笑。

保守派政治行动会议已有近50年历史，它既像家庭聚会，又像政治家的一场秀。其中一个大厅里有纪念品出售，既有免费或者便宜的帽子、衬衫和水杯，也有价格在300美金以上，镶着水钻的手枪形状手提包或印着特朗普签名的手包。

到处都是蓝、红、白三色。女人们穿着美国国旗颜色的连衣裙或裤装，男子戴着爱国领带和帽子，脚蹬蓝红白三色靴。

USA I CPAC Konferenz in Dallas in Texas

保守派政治行动会议上兜售的纪念品：镶着水钻的手枪形状手提包

特朗普的名字无处不在

离中期选举三个月之际，在这里，比国旗的颜色出现更多的只有唐纳德·特朗普这个名字。保守派政治行动会议结束时的一项民意调查显示，甚至有69%的右翼党员希望他成为下一届总统候选人。届时,特朗普肯定会成为2024年保守派候选人的王牌。

一年前，情况还大不相同。那是在调查1月6日冲击国会大厦事件之前。特朗普直接参与其中的证据甚至没有让保守党中的保守派感到吃惊。根据最近的民意调查，大约56%的党员仍将特朗普视为他们的领跑人，

USA I CPAC Konferenz in Dallas in Texas

保守派政治行动会议的特朗普纸板人

新老议题

乍一看，不仅特朗普处于主导地位，其它议题也和过去一样，比如税法和拥有枪支的权利。迈克尔·曼努埃尔（Michael Manuel）代表小企业的利益，他说："我们是经济的脊梁，目前的情况正在让我们受苦。"

来自德克萨斯州的唐娜·卡特（Donna Carter）说，她想自主创业："在乌瓦尔德的校园枪击案后，我想创办一个非营利组织，为农村地区的防弹盾牌提供资金。"

而"美国妈妈"和类似团体的展台上则摆放着反对堕胎权的宣传册。

反对LGBT权益也是一大主题。这是一个共和党可以得分的领域，在弗吉尼亚州的州长选举中得到了证明。格伦·杨金（Glenn Youngkin ）巧妙地利用家长权利问题来反对学校发的教育材料，从而最终赢得选举。

除此之外，本届保守派政治行动会议有两个议题是新的:国际右翼的联系和团结，以及不加掩饰的战争言论。

匈牙利总理欧尔班在会议开始时发言也很适合这一气氛。几天前，他与特朗普见了面，握了手。特朗普称他为朋友，说他比谁都更了解世界。当欧尔班谈到非法移民时，人们一次次报以掌声。当他说家庭应该由父母亲组成时，人们还起立鼓掌。

欧尔班说，西方正在与自己开战，所有的全球主义支持者都应该下地狱，人们必须展开斗争，夺回布鲁塞尔和华盛顿的权力。政治明星特德·克鲁兹（Ted Cruz）和马乔里·格林也在会议上发表了类似的声明。人们不再试图以理服人，而是谈战斗、战争和胜利。

USA I CPAC Konferenz in Dallas in Texas

特朗普的粉丝们

特朗普没有宣布参选

然后，他就来了：唐纳德·特朗普。酒店大堂内外据说有几千人为他欢呼。那些希望他在这里宣布再次参选的人有些失望。他只是说"可能要再做一次"。尽管如此，粉丝们仍然为他欢呼，当他声称胜利被别人偷走时，当他侮辱现任总统时，当他高呼"你们永远不要停止战斗，我也不会"时。尽管他压低声音，侵略性却始终存在。

这次会议非常清楚地表明，保守党右翼对寻求政治妥协不再有任何兴趣。敌人已经被认定，那就是自由主义的美国，包括个人自决及公平参与的所有权利。

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