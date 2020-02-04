美国公民在武汉不治 德国准备二度撤侨

（德国之声中文网）据美国驻北京大使馆周六通告，有一名60岁的美国公民感染新冠病毒，因病情严重于2月6日在武汉不治而亡。大使馆发言人向死者家属表示慰问，但也强调为了保护隐私，不透露有关死者的更多信息。这也是自疫情爆发以来，首位因新冠病毒感染而不治身亡的非中国籍公民。

另据日本外务省表示，有一位疑似感染新冠病毒的日本公民也在武汉病逝。据悉这是一位60多岁的男性，生前肺部有严重感染炎症，但未能最终确诊。

截至北京时间2月8日下午，根据中国官方发布的统计数据，全国感染新冠病毒的确诊病例已经攀升至34662例，比前一天增加了3千多例，境内累计死亡人数达到723，还有2万7千多疑似病例，同时治愈人数也增加至2170人。

目前境外感染人数最多的国家是日本，累计确诊感染新冠病毒患者已有89人。据日本厚生劳动省周六通报，在之前被隔离观察的"钻石公主号"邮轮上人员中，确诊病例已经从3例激增到64例，其中有一人病情危重。船上的大约3700人将被隔离观察至2月19日。

此外新加坡和泰国的确诊人数也超过30人。德国的确诊病例有14例。据德国媒体报道，周五晚上又有一名女性在巴伐利亚被确诊，她的丈夫此前已经被确诊感染新冠病毒。在巴伐利亚州确诊的12例新冠病毒病例全部都是汽车零部件制造商Webasto的员工和家属。

德国：撤侨行动第二波

本周末德国政府计划再接回一批滞留在武汉地区的本国公民。据外交部透露，这些人员当中有的在上周六的撤侨行动之后才报的名，有些是当时出于种种原因未能及时赶到机场登机。这次德国将和英国联合包租一架飞机，将这些德国人及家属接回德国。预计被接回的德国人有大约20人左右，而同乘包机的英国公民数量相对更多。德国《明镜周刊》报道称，这次接回的德国人将在柏林的一家医院接受隔离观察。

在上周六德国出动军机从武汉接回了大约120名德国公民及家属，在他们当中目前有两人被确诊感染新冠病毒。其他人目前仍在隔离观察。

香港特别行政区政府周六也采取措施，要求所有从中国大陆入境香港的人员，必须在入境之后先隔离观察两个星期，从内地返港的香港居民也必须在入境后在家隔离14天才可出门。被要求隔离的人员将佩戴电子监控手环，以监督他们是否遵守了隔离要求。凡被发现违反隔离规定者，可能会面临罚款和六个月的拘留处罚。

在中国大陆，湖北省仍然是疫情最为严重的区域。武汉市确诊病例已经超过13600例。由于医疗资源不足，一段时间以来存在部分病患无法及时得到确诊和隔离治疗的问题。中国工程院院士钟南山2月7日接受媒体采访时表示，目前疫情"并未达到拐点，关键仍要做好早发现、早隔离"。他指出，新增病例是最关键的指标。

据中国官方媒体报道，在短时间内打造的雷神山医院已经准备就绪，周六开始收治首批患者。该院将开设32个病区，有1500张床位。医院借鉴2003年非典疫情时期"小汤山医院"模式，只设住院不设门诊。在各医院被确诊的新冠肺炎患者将被送到这里接受救治。

本周一，更早完工的火神山医院已经开始了新冠病毒患者救治工作。火神山医院从开工到建成以及完成设备装配，仅用了八天时间。

世卫组织总干事谭德塞周五在日内瓦表示，世界范围内抗击新冠病毒的口罩和其它防护设备即将用尽，"世界正面临个人防护装备的长期短缺"。

雨涵（综合报道）