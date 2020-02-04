 美国公民在武汉不治 德国准备二度撤侨 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2020

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时政风云

美国公民在武汉不治 德国准备二度撤侨

一名60岁的美国公民在武汉不治身亡，成为首例因感染新冠肺炎而病逝的非中国公民。与此同时德国政府准备和英国联合包机，从武汉接回第二批滞留人员。面对武汉地区病患人数激增，短期内建成的雷神山医院周六开启救治工作。

China Wuhan Krankenhaus mit Corona-Patient (picture-alliance/AP/Chinatopix)

资料照片：武汉一家医院里推着病患的医护人员

（德国之声中文网）据美国驻北京大使馆周六通告，有一名60岁的美国公民感染新冠病毒，因病情严重于2月6日在武汉不治而亡。大使馆发言人向死者家属表示慰问，但也强调为了保护隐私，不透露有关死者的更多信息。这也是自疫情爆发以来，首位因新冠病毒感染而不治身亡的非中国籍公民。

另据日本外务省表示，有一位疑似感染新冠病毒的日本公民也在武汉病逝。据悉这是一位60多岁的男性，生前肺部有严重感染炎症，但未能最终确诊。

截至北京时间2月8日下午，根据中国官方发布的统计数据，全国感染新冠病毒的确诊病例已经攀升至34662例，比前一天增加了3千多例，境内累计死亡人数达到723，还有2万7千多疑似病例，同时治愈人数也增加至2170人。

目前境外感染人数最多的国家是日本，累计确诊感染新冠病毒患者已有89人。据日本厚生劳动省周六通报，在之前被隔离观察的"钻石公主号"邮轮上人员中，确诊病例已经从3例激增到64例，其中有一人病情危重。船上的大约3700人将被隔离观察至2月19日。

Japan Yokohama Kreuzfahrtschiff Princess Diamond mit Corona-Kranken (Imago Images/Kyodo)

医疗人员在“钻石公主号”停泊的横滨港准备就绪

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新型冠状病毒疫情迅速蔓延，本就有限的医疗资源更行紧缺。疾控专家指出，针对这种病毒尚没有特效药，更是放大了恐慌情绪。许多中国民众试图通过灰市、走私来获取“克力芝”等艾滋病药，希望这些药物或会有效。也有人尝试中医疗法。 (07.02.2020)

严重疫情牵动着人们的心，设法助一臂之力成为许多人的共识。但救援又谈何容易呢！ (07.02.2020)

新冠病毒目前在中国大陆造成的死亡病例不断增加。香港政府周五（2月7日）保证香港的主要食品和日用品正常供应。尽管如此，人心惶惶的香港民众已开始在超市狂购米面、肉类和卫生纸。 (07.02.2020)

德国外交部2月6日透露，目前仍有部分德国公民滞留在武汉地区。目前，德国正在与英国当局沟通，共同组织一架包机撤出两国侨民。 (07.02.2020)

此外新加坡和泰国的确诊人数也超过30人。德国的确诊病例有14例。据德国媒体报道，周五晚上又有一名女性在巴伐利亚被确诊，她的丈夫此前已经被确诊感染新冠病毒。在巴伐利亚州确诊的12例新冠病毒病例全部都是汽车零部件制造商Webasto的员工和家属。

德国：撤侨行动第二波

本周末德国政府计划再接回一批滞留在武汉地区的本国公民。据外交部透露，这些人员当中有的在上周六的撤侨行动之后才报的名，有些是当时出于种种原因未能及时赶到机场登机。这次德国将和英国联合包租一架飞机，将这些德国人及家属接回德国。预计被接回的德国人有大约20人左右，而同乘包机的英国公民数量相对更多。德国《明镜周刊》报道称，这次接回的德国人将在柏林的一家医院接受隔离观察。

在上周六德国出动军机从武汉接回了大约120名德国公民及家属，在他们当中目前有两人被确诊感染新冠病毒。其他人目前仍在隔离观察。

香港特别行政区政府周六也采取措施，要求所有从中国大陆入境香港的人员，必须在入境之后先隔离观察两个星期，从内地返港的香港居民也必须在入境后在家隔离14天才可出门。被要求隔离的人员将佩戴电子监控手环，以监督他们是否遵守了隔离要求。凡被发现违反隔离规定者，可能会面临罚款和六个月的拘留处罚。

China Wuhan provisorisches Krankenhaus für Coronavirus-Patienten (picture-alliance/AP/Chinatopix)

武汉：由会展中心临时改造的医院

在中国大陆，湖北省仍然是疫情最为严重的区域。武汉市确诊病例已经超过13600例。由于医疗资源不足，一段时间以来存在部分病患无法及时得到确诊和隔离治疗的问题。中国工程院院士钟南山2月7日接受媒体采访时表示，目前疫情"并未达到拐点，关键仍要做好早发现、早隔离"。他指出，新增病例是最关键的指标。

据中国官方媒体报道，在短时间内打造的雷神山医院已经准备就绪，周六开始收治首批患者。该院将开设32个病区，有1500张床位。医院借鉴2003年非典疫情时期"小汤山医院"模式，只设住院不设门诊。在各医院被确诊的新冠肺炎患者将被送到这里接受救治。

本周一，更早完工的火神山医院已经开始了新冠病毒患者救治工作。火神山医院从开工到建成以及完成设备装配，仅用了八天时间。

世卫组织总干事谭德塞周五在日内瓦表示，世界范围内抗击新冠病毒的口罩和其它防护设备即将用尽，"世界正面临个人防护装备的长期短缺"。

雨涵（综合报道）

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8天蓋火神山醫院

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