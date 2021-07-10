美国公布肯尼迪遇刺案更多机密文件

（德国之声中文网）美国政府公布了更多与前总统肯尼迪 (John F. Kennedy) 遇刺事件有关的秘密文件：对外情报机构CIA（中央情报局）和国内情报机构FBI（联邦调查局）的近1500份文件出现在了国家档案馆网站上。

文件多为电报、内部备忘录、记录稿，展示了美国调查人员为侦缉刺客李·哈维·奥斯瓦尔德（ Lee Harvey Oswald ）可能的同谋或授意者所做的努力。

苏联、古巴、意大利黑手党……

此次公布的秘密文件涉及对同苏联秘密机构、非洲共产主义团体和意大利黑手党可能的联系的调查工作，曝光了美国曾如何监视奥斯瓦尔德与之有接触的菲德尔·卡斯特罗的古巴共产主义政权，而推翻后者是肯尼迪的目标。

1963 年 11 月 22 日，乘坐一辆敞篷车的民主党人肯尼迪在得克萨斯州达拉斯被子弹击中身亡，震惊全世界。围绕这位魅力非凡的总统的被谋杀事件，各种阴谋论纷至沓来。

肯尼迪死后的一项官方调查得出结论：作案人奥斯瓦尔德是唯一枪手，而他又在两天后遭夜总会老板杰克·鲁比（ Jack Ruby ）射杀。不过，该结论屡遭质疑。

有人猜测，共产主义支持者奥斯瓦尔德是由古巴或苏联授意谋刺肯尼迪，或者是得到FBI帮助的敌视古巴的组织。也有人认为，肯尼迪总统谋杀案的幕后策划人可能是其政坛对手。

1991年公映的美国导演奥利弗·斯通 (Oliver Stone) 的作品《肯尼迪--作案地达拉斯》(JFK - Tatort Dallas) 也对有关暗杀背景的争论起了推波助澜的作用。

1963年6月的这次演讲中，肯尼迪说了这句成为传奇的话：“我是柏林人”

次年，美国国会批准一项法案，责成行政当局在25年内，即到2017年，除出于国家安全考虑而允许的少数例外，公布关于肯尼迪之死的全部文件，总计500万页。

前总统特朗普任内曾分７次公开了 5.3万多份文件。根据国家档案馆提供的数据，它们约占全部文件的88%。大量涉及国家安全的文件仍被封存。特朗普的继任者拜登也一再推迟秘密文件的公布，以防止“危及国防、外交、情报搜集或警察工作”。

肯尼迪冥诞百年：神话JFK 显赫家族后代 作为富家子弟，约翰•肯尼迪青年时代便尽享优渥人生。其父约瑟夫•肯尼迪（Joseph P. Kennedy）曾在伦敦等地任美国大使。约翰•肯尼迪本人上私立学校，毕业于哈佛。这是他1943年在巴拿马任美国海军军官时拍摄的照片。

肯尼迪冥诞百年：神话JFK 第35任美国总统 军旅生涯结束后，肯尼迪效力于民主党，先后成为国会众议员和参议员。1960年，他竞选总统获胜并于1961年1月20日宣誓就任，成为美国历史上第二年轻的总统。在就职演说中，他呼吁人民：“不要问，你们的国家能为你们做什么，而要问，你们能为你们的国家做什么。”

肯尼迪冥诞百年：神话JFK “我是柏林人” 从德国人的视角看，1963年6月26日是肯尼迪时代的最重要日子。这一天，他在西柏林的舍恩贝格市政厅（Schöneberger Rathaus）前发表演讲，用德语说出后成经典的名句：“我是一名柏林人”（"Ich bin ein Berliner"）。肯尼迪以此表达了他与这座分裂城市的东、西区人们之间的心心相印之情。

肯尼迪冥诞百年：神话JFK 世界最有权势者— 一名花花公子 肯尼迪以其充满朝气的个人魅力迅速征服了众多美国公民。同时，他的执政期也充满危机和冲突—例如针对古巴共产主义卡斯特罗政权的以失败告终的猪湾入侵（Schweinebucht-Invasion）。1962年，世界险些沦入一场核战争。核大战最后得以避免，被认为应归功于肯尼迪。

肯尼迪冥诞百年：神话JFK 杰基（Jackie）优雅称世 与肯尼迪一起，第一夫人杰奎琳•肯尼迪（Jacqueline Kennedy，昵称“Jackie ，杰基”）将优雅和华贵带进了白宫。作为总统夫人的时间不过2年，但她时髦雅致的穿着影响了整整一代人。直到今天，杰基都被视为美国人心中最美丽的“女王”，对以后的第一夫人们均有重大影响。

肯尼迪冥诞百年：神话JFK 处处留情JFK 约翰•肯尼迪被认为沉溺于女色，丑闻多多，其中也包括与应召女郎不乏暧昧关系。他同玛丽莲•梦露（Marilyn Monroe）之间的关系可能是他最著名的婚外情事了。这位当年全球最著名的好莱坞明星和性感偶像征据称也与约翰•肯尼迪的弟弟罗伯特（Robert）有染。1962年，梦露去世，死因迄今未明。

肯尼迪冥诞百年：神话JFK 热爱家庭生活 总统的这帧照片遐迩闻名。那是1962年的一天，无拘无束的他正为玩耍中的女儿卡罗琳（Caroline）和儿子约翰（John）拍手叫好。不过，肯尼迪家族并非总能如此开心。该家族不得不接受一系列命运的打击。约翰•肯尼迪的弟弟罗伯特亦遇刺身亡。还有其他肯尼迪家族成员死于严重事故、吸毒、飞机失事或自杀。约翰•肯尼迪之死直到今天都是首屈一指的事件。

肯尼迪冥诞百年：神话JFK 遇刺 得克萨斯州，达拉斯，1963年11月22日。肯尼迪夫妇做选战之旅，乘敞篷车穿越城区。突然，多枚子弹射来，肯尼迪被击中身亡。全国举丧。这些天让很多人的梦幻破灭，他们曾梦想着这位英俊潇洒的年轻美国总统有能力使这个世界变得更美好。

肯尼迪冥诞百年：神话JFK 永远成谜 肯尼迪遇刺身亡两天后，涉嫌杀手、临时工奥斯瓦尔德（Lee Harvey Oswald）被一个夜总会老板开枪打死。奥斯瓦尔德在肯尼迪遇刺后数小时便被抓。刺杀事件的确切情况未能澄清。直到今天，有关可能的策划人的传言和阴谋论依然层出不穷。

肯尼迪冥诞百年：神话JFK 政治遗产 1963年11月25日，肯尼迪被安葬。肯尼迪时代的影响延续至今。其后的历任美国总统都不得不接受人们将其与肯尼迪对比。倘若不是在就任1036天后即遭刺杀，他的总统任期会有怎样的发展？世界会有怎样的变化？或许，正因为对此不会有答案，肯尼迪的神话才得以延续。



（美联社，法新社）

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