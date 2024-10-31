美国公布涉俄制裁新名单 中国印度公司榜上有名

美国周三宣布将制裁超过400个实体和个人，指控其为俄罗斯规避国际制裁提供方便，或为俄罗斯军工产业供应物资。制裁涉及国家有中国、印度、土耳其、瑞士等。

（德国之声中文网）美国政府周三（10月30日）宣布，美国将制裁数百个为俄罗斯逃避制裁提供便利的所谓的 "第三方支持者"。

制裁名单上共有400个实体和个人，其中的120个受到美国国务院制裁、274个受到财政部，40个受到商务部制裁。制裁对象所在国家包括中国、印度、马来西亚、泰国、土耳其、瑞士和阿联酋等。

美国国务院周四发布的一份声明称，其制裁对象包括多个第三国的实体、数名俄罗斯国防部高级官员和一些国防公司以及支持俄罗斯未来能源生产和出口的相关方。

"我们对一些设在中华人民共和国的出口军民两用产品的公司实行制裁，这些产品填补了俄罗斯军工基础设施的关键性空白。"被制裁的中国实体，包括为俄罗斯实体开发、生产和供应制造设备的实体。 这些企业是对俄罗斯军工基地至关重要的生产商和出口商。

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三部联手出击

此次被制裁的中国实体包括星汉智能科技股份有限公司（XH Smart Tech（China） Co.,Ltd）和北京动力源科技股份有限公司(Beijing Dynamic Power Co., Ltd）等等。

美国财政部的制裁则针对支持俄罗斯战争机器的第三国"制裁规避网络"，以及俄罗斯国内为该国军工基础设施提供关键投入的进口商和生产商。

美国商务部的制裁旨在制止将敏感物项转移到俄罗斯的做法。商务部进一步禁止向俄罗斯和白俄罗斯出口前体化学品，以阻止俄罗斯在乌克兰战场上使用镇暴剂（riot control agent）和其他化学品。商务部还收紧了对包括中国、英国和阿拉伯联合酋长国在内的另外 49个外国实体的现有限制，"以解决它们代表俄罗斯采购高度优先级美国产微电子和其他物品的问题"。

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中国"遥遥领先"

一位国务院官员本周对路透社表示，自入侵乌克兰的战争开始以来，输往俄罗斯的超过70%的高度优先商品（CHPL items）来自中国，总值超过220亿美元。这是第二大供应商土耳其的13倍以上。

国务院的声明称："我们将继续使用一切可用的手段来摧毁俄罗斯军事工业基础设施的支持网络，无论它们在哪里运作。"

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自俄罗斯于2022年2月全面入侵乌克兰以来，美国一直试图通过一系列单边和与他国协调的行动在经济上孤立莫斯科。但莫斯科也一直在寻找各种迂回途径规避制裁，并得到了多个国家政府和私营公司的协助。

美国及其盟友已对俄罗斯实施了数千项制裁，但预计2024年俄罗斯的国内生产总值(GDP)仍将增长3.5%至4%。

（法新社、德新社）

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