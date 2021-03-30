美国公布新交往准则 深化对台关系

(德国之声中文王)美国国务院周五（4月9日）公布新版对台交往准则。

美国国务院发言人普莱斯(Ned Price)表示：“新版对台交往准则放宽与台湾接触的准则，符合我们的非正式关系。”美国国务院在官方网站上发表的声明稿写道：“这项指导方针强调台湾是一个充满活力的民主国家，是重要的安全和经济伙伴，也是对国际社会的正向力量。”

声明指出，新准则将放宽与台湾的往来，维持双边非官方关系，并提供行政部门明确信息，有效执行基于台湾关系法、美中三公报与六项保证的“一个中国”政策。内容也强调，新准则是基于《台湾保证法》（Taiwan Assurance Act）的规定进行审查后所提出。

另一名美国国务院发言人举例称，新的交往准则意味着，鼓励美方官员在与台湾官员进行工作层级会面时，可以在美国联邦机构内举行，也可以在台湾代表处。

台湾驻美代表萧美琴在推特上对美方的新举措表示欢迎。“期待利用新的机会共同努力，深化关系。”

据台湾中央社报道，新交往准则将允许美国官员能常态性在联邦机构接待台湾官员，也能前往驻美代表处与台湾官员会晤；未来美国官员能进入台北经济文化代表处、双橡园，但不得参加双十国庆等台湾重要节庆活动。位于华盛顿哥伦比亚特区的古典建筑双橡园在1937年至1978年曾作为中华民国驻美大使官邸使用，1979年台美断交后依旧属于台湾产权。

台湾外交部周六发表新闻稿表示，在《台湾关系法》立法42周年之际，此次美国国务院修订的交往准则，显著提升与台湾的交往与互动关系，为台美关系展开新页。新闻稿称：“外交部对美国国务院以实际行动展现对台湾‘坚若磐石’的承诺表示欢迎之意。”

美台关系近日来不断升温。今年一月，在特朗普政府即将卸任前，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）宣布取消美台官员的往来限制，包括允许台湾军方官员穿着军服、在与美国官员会晤时展示台湾国旗。本周五推出的新交往准则则未明确阐述具体细节。

《金融时报》分析，美国的新举措显示，拜登正对中国采取比外界预期的更强硬立场。该报指出，拜登也是第一位邀请台湾驻美代表参加总统就职典礼的美国总统。

白宫：中国军事活动恐破坏台海稳定

美国提出新对台交往原则的时机，正好是中国频繁派遣战机进入台湾防空识别区、亚太地区局势紧绷之际。本周五，台湾国防部通报11架解放军军机飞进台湾西南空域，台湾派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离，并用防空飞弹追监。

美国白宫发言人莎琪（Jen Psaki）周五在例行记者会上对于解放军在台湾海峡活动频繁表示忧虑。“我们看到中国军方增加在台湾海峡的军事活动，情况令人担忧，我们认为这可能破坏稳定。”

北京周四也曾指责美国军舰驶近台湾威胁台海稳定。中国外交部发言人赵立坚在例行记者会上再次强调“台湾是中国领土不可分割的一部分”，“美舰近来多次在台湾海峡大秀肌肉、挑衅搅局，向台独势力发出严重错误信号，威胁台海地区的和平稳定”。

美国印度太平洋司令部司令戴维森（Phillip Davidson）今年三月在一场参议院听证会上表示，中国可能在未来六年内入侵台湾，以取代美国在该地区的影响力。

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