美国公布新一轮对华半导体出口管制 140家中企被列入清单

华盛顿方面12月2日宣布对向包括芯片设备制造商北方华创、拓荆科技和新凯来在内的140家公司出口进行出口管制，此次限制计划还瞄准了出口到中国的先进存储芯片和更多芯片制造工具。

（德国之声中文网）美国周一对中国半导体行业发起了三年来第三轮打击，对向包括芯片设备制造商北方华创在内的140家公司进行出口管制。

美国国家安全顾问杰克·沙利文在一份声明中表示，“美国已采取重要措施，保护我们的技术不被我们的对手用来威胁国家安全”，并补充说华盛顿将继续采取这样的行动。

为打击北京在芯片制造领域的雄心，这一措施还对中国芯片设备制造商拓荆科技（Piotech）和新凯来技术（SiCarrier Technology）等实施了新的出口限制。此次限制计划还瞄准了出口到中国的先进存储芯片和更多芯片制造工具。

拜登政府正在推进进一步打击中国获取半导体产品渠道的计划 图像来源: Wally Santana/AP Photo/picture alliance

此举是拜登政府为阻止中国获取和生产能够推动人工智能军事应用，或以其他方式威胁美国国家安全的芯片能力所采取的最后一批大规模行动之一。

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包括升维旭技术（Swaysure Technology）、芯恩青岛（SiEn Qingdao）、深圳鹏新旭科技（Shenzhen Pensun Technology）等芯片制造商被例如实体清单。这些企业与华为有合作。华为曾因美国制裁遭受打击，如今处于中国先进芯片生产和开发的核心地位。

北京谴责“单边霸凌”

中国商务部批评美国的半导体出口管制措施是“典型的经济胁迫行为和非市场做法”。

“美方说一套做一套，不断泛化国家安全概念，滥用出口管制措施，实施单边霸凌行径。中方对此坚决反对。”

中国商务部发言人进一步表示，“半导体产业高度全球化，美方滥用管制措施严重阻碍各国正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，严重威胁全球产业链供应链稳定。包括美国企业在内的全球半导体业界都受到严重影响。中方将采取必要措施，坚决维护自身正当权益。”

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(路透社、法新社）

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