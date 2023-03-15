 美国公司驻华办事处五名员工被捕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2023

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新闻广角

美国公司驻华办事处五名员工被捕

美国经济审核公司Mintz集团宣称，该公司北京办事处有五名员工遭到警方逮捕。Mintz公司主要从事欺诈、腐败和工作场所不当行为的调查。

Symbolbild Flaggen China USA

（德国之声中文网）Mintz集团周五向法新社证实，中国当局逮捕了该公司北京办事处的五名中国籍员工，并停止北京办事处的运作。专门从事所谓尽职调查的Mintz 公司表示，"已经聘请律师同当局谈判，并对我们的员工及其家人提供支持。"当一家企业意图购买另一家企业时，通常会聘请所谓尽职公司对并购对象展开调查。总部设在美国的Mintz公司，在世界各地设有18个办事处，主要从事就欺诈、腐败和工作场所不当行为的指控以及公司背景展开调查。

法新社记者前往这家公司的北京办事处发现，公司内显然空无一人，玻璃门也上了锁。Mintz公司表示，他们此前并没有收到任何有关司法程序的正式通知。该公司恳请当局释放被捕员工，并表示愿意同有关当局开展合作，"以便澄清引发此次行动的一切误会。"

2017年，该公司亚洲部负责人菲利普斯（ Randal Phillips）曾表示，对于美中贸易中存在的结构性失衡问题，美方应予以关注。网络上公布的美国政府文件显示，2018年，菲利普斯曾在美国国会一个委员会上就中国拓展国际影响力的努力发表过演说。

Mintz官网上的菲利普斯个人资料显示，他本人曾为美国中央情报局工作了28年，离职前曾担任中央情报局驻中国最高代表。

过去一段时间以来，中美关系不断趋于紧张。今年二月，一个来自中国的疑似间谍气球飞跃美国领空，最终被华盛顿下令击落，这一事件在中美两国间引发了激烈的争执

（法新社）

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