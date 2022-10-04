美国全面加码限制芯片对华出口 台湾表示会配合

（德国之声中文网）10月7日，拜登政府公布了一系列新的出口限制措施，其中涉及半导体领域。新规禁止将使用美国设备制造的先进芯片销售给中国。路透社指出，此举再次扩大了在遏制中国技术和军事领域发展方面的努力。

其中的一些规定将即刻生效。这些规定内容上与今年早些时候华盛顿向几家美国顶级半导体制造设备供应商科磊（KLA Corp）、泛林集团（Lam Research Corp）以及应用材料公司（Applied Materials Inc）发出的信函类似。相关信函要求这些半导体设备制造商停止向中国独资的逻辑芯片制造工厂供货。

路透社指出，这一系列措施将标志着美国自上世纪90年代以来对华技术输送方面的最大政策转变。如果这些措施行之有效，那么将会迫使美国和其它外国公司切断对一些中国大型芯片制造商和芯片设计公司的支持，从而阻碍中国芯片制造业的发展。

“这将会使中国（在芯片领域的发展）倒退数年”，华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的技术与数据安全专家路易斯（Jim Lewis）表示，“中国不会放弃芯片制造……但是这确实会减缓他们的步伐。”

“与盟国的协商正在进行中”

美国政府高级官员表示，美方目前尚未从其它盟国那里得到任何有关实施类似措施的承诺，与这些国家的讨论还在进行之中。“我们认识到，如果其它国家不加入我们的行列，我们的单边控制措施将会随着时间流逝而失去效力”，一位官员说，“而且如果外国竞争者不接受类似措施的管控，我们将承担损害美国科技领先地位的风险。”

延伸阅读：客座评论：中美芯片争锋，未来花落谁家？

根据拜登政府周五的通知，扩大后的限制措施适用于中国的科大讯飞(IFLYTEK)、大华技术(Dahua Technology)和旷视科技(Megvii Technology)。这些公司在2019年被华盛顿纳入所谓的“实体清单”，被指控协助北京打压维吾尔少数民族。

周五公布的措施还包括禁止为中国超级计算机系统提供多种芯片。根据该规定，所谓超级计算机系统是指占地6400平方英尺（约合595平方米），运算能力超过100千万亿次的系统。两名业界人士对路透社表示，按照这样的定义，相关措施还有可能打击中国科技巨头的一些商业性数据中心。

美国公共政策企业研究院（American Enterprise Institute for Public Policy Research）的国防政策专家塞耶尔斯（Eric Sayers）认为，此举反映出拜登政府的新举措是着眼于遏制中国的进步，而非简单地寻求公平竞争。

“规则所涉及的范围和潜在的影响力是惊人的，但是魔鬼当然是隐藏在（实施过程的）细节中”，塞耶尔斯强调。

业界反应

美国最新举措给全球经济界带来了震动，半导体制造设备供应商的股票应声下跌。美国半导体行业协会（SIA）回应称，正在对新规进行研究，并且呼吁美国“以具有针对性的方式实施规则，并且与国际伙伴进行合作，以促进公平竞争”。

周五更早时候，美国政府已经将长江存储（YMTC）和另外30家中国企业列入了美国政府“未经核实”的企业名单。根据新规定，如果一国政府阻止美国政府官员对企业进行实地考察，以确定该企业是否可以获得美国敏感技术，那么该企业将被列入“未经核实”名单，并且将在60天之内启动一项程序，将其正式列入被制裁的“实体清单”。

北京回应：恶意封锁打压中企

中国外交部发言人毛宁在周六的例行记者会上回应华盛顿新出台的芯片出口管制措施时表示：“美国出于维护科技霸权的需要，滥用出口管制措施，对中国企业进行恶意的封锁和打压，这种做法背离公平竞争原则，违反国际经贸规则，不仅损害中国企业的正当权益，也将影响美国企业的权益。”

这位发言人还强调，“美方将科技和经贸问题政治化、工具化、武器化阻挡不了中国发展，只会封锁自己，反噬自身。”

台湾经济部：将会遵守新规

与此同时，台北方面周六则回应称，台湾半导体公司“非常重视”遵守法律，表示他们将会对美国旨在遏制中国芯片产业发展的新举措加以配合。

台湾经济部的一份声明中写道：“台湾的半导体产业长期服务于全球客户，并非常重视遵守法律。”

“除了遵守国内法律法规之外，（台湾半导体产业）还将配合国际客户的订单需求以及客户所在国家的规范”，这份声明还强调了台湾半导体产业在技术方面的领先地位，并且将“继续在获取国际订单的竞争中保持优势”。

（路透社、美联社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。