美国停飞170余架波音737 Max 9型飞机

继阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机发生事故后，美国监管机构下令暂时停飞171架该型号客机。多国航空公司随后采纳了这一指令，中国民用航空局据悉也有反应。
（德国之声中文网）美国联邦航空管理局（FAA）周六（1月6日）下令暂时停飞由美国航空公司运营或在美国境内运营的波音737 MAX 9型客机，以对该机型进行安全检查。这项紧急适航指令将影响约171架飞机。根据该指令，运营商须在恢复飞行前按规定对飞机进行检查，每架飞机的检查过程需要4到8个小时。
此前一天，美国阿拉斯加航空公司的一架波音737 MAX 9型客机起飞不久后在空中发生事故，一扇舱门突然脱落，飞机随即紧急返航。据美联社周六报道，机上171名乘客和6名机组人员全部安全着陆，有几名乘客受伤。这架原计划从俄勒冈州波特兰飞往加利福尼亚州安大略的客机仅服役了八周。社交媒体上有照片显示，氧气面罩已经弹出，飞机侧壁的一部分缺失。美国国家运输安全委员会（NTSB）周六已派人前往波特兰对这起事故展开调查。
路透社认为，虽然远不及波音737 MAX在两次坠机事件后受到的全球停飞禁令，美国联邦航空管理局的最新指令对波音来说是仍是一个打击。该公司一直在应对制造缺陷和疫情加重的债务危机问题。法新社的消息显示，波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客机。
周六晚些时候，阿拉斯加航空公司和美国联合航空公司均表示，暂时停飞其所有波音737 MAX 9型。他们正在与美国联邦航空管理局就进一步检查和恢复服务的程序进行协商。随后，土耳其航空公司、墨西哥航空公司和巴拿马航空公司也宣布停飞这一机型。
路透社周日报道称，欧盟航空安全局（EASA）已采纳美国联邦航空管理局关于波音737 MAX 9型客机的指令。该安全局同时指出，目前没有欧盟成员国的航空公司"运营受影响配置的飞机"。
英国《金融时报》援引英国民航局指出，没有在英国注册的 737 Max 9 飞机，"对英国运营的飞机和消费者的影响微乎其微"。英国民航局同时表示已经致函所有非英国和外国许可运营商，要求在进入英国领空之前确认已进行检查。
一位知情人士向路透社表示，包括中国在内的一些外国监管机构正在寻求有关这一事件的细节。彭博社周日透露，中国民用航空局周六晚间就阿拉斯加州航空事件召开了紧急会议，考虑如何应对紧急事件。
2018年10月和2019年3月，在印尼和埃塞俄比亚相继发生造成总计346人罹难的坠机事故后，世界多国决定停止运营与两次空难同机型的波音737 MAX。《纽约时报》当时指出，中国先于世界各国政府禁飞波音737 Max 系列客机，表明了在航空安全领域坚持自己主张的意愿。
值得注意的是，波音中国总裁柳青上周才在微信公众号上介绍，今年主要进展包括中国民航所有737 MAX系列都恢复运营，由近百架飞机组成的中国MAX机队开始执飞多条区域国际航线。路透社指出，在对飞机进行改装和飞行员培训后，737 MAX于2020年底开始在全球范围内恢复服务，但中国航空公司直到2023年1月才恢复商业载客飞行。彭博社在周日的报道中指出，目前没有一家中国航空公司运营737 Max 9型飞机。
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