美国停飞170余架波音737 Max 9型飞机

（德国之声中文网）美国联邦航空管理局（FAA）周六（1月6日）下令暂时停飞由美国航空公司运营或在美国境内运营的波音737 MAX 9型客机，以对该机型进行安全检查。这项紧急适航指令将影响约171架飞机。根据该指令，运营商须在恢复飞行前按规定对飞机进行检查，每架飞机的检查过程需要4到8个小时。

此前一天，美国阿拉斯加航空公司的一架波音737 MAX 9型客机起飞不久后在空中发生事故，一扇舱门突然脱落，飞机随即紧急返航。据美联社周六报道，机上171名乘客和6名机组人员全部安全着陆，有几名乘客受伤。这架原计划从俄勒冈州波特兰飞往加利福尼亚州安大略的客机仅服役了八周。社交媒体上有照片显示，氧气面罩已经弹出，飞机侧壁的一部分缺失。美国国家运输安全委员会（NTSB）周六已派人前往波特兰对这起事故展开调查。

路透社认为，虽然远不及波音737 MAX在两次坠机事件后受到的全球停飞禁令，美国联邦航空管理局的最新指令对波音来说是仍是一个打击。该公司一直在应对制造缺陷和疫情加重的债务危机问题。法新社的消息显示，波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客机。

波音737 MAX在两次坠机事件后曾一度受到全球停飞禁令。

影响范围广

周六晚些时候，阿拉斯加航空公司和美国联合航空公司均表示，暂时停飞其所有波音737 MAX 9型。他们正在与美国联邦航空管理局就进一步检查和恢复服务的程序进行协商。随后，土耳其航空公司、墨西哥航空公司和巴拿马航空公司也宣布停飞这一机型。

路透社周日报道称，欧盟航空安全局（EASA）已采纳美国联邦航空管理局关于波音737 MAX 9型客机的指令。该安全局同时指出，目前没有欧盟成员国的航空公司"运营受影响配置的飞机"。

英国《金融时报》援引英国民航局指出，没有在英国注册的 737 Max 9 飞机，"对英国运营的飞机和消费者的影响微乎其微"。英国民航局同时表示已经致函所有非英国和外国许可运营商，要求在进入英国领空之前确认已进行检查。

中方反应

一位知情人士向路透社表示，包括中国在内的一些外国监管机构正在寻求有关这一事件的细节。彭博社周日透露，中国民用航空局周六晚间就阿拉斯加州航空事件召开了紧急会议，考虑如何应对紧急事件。

2018年10月和2019年3月，在印尼和埃塞俄比亚相继发生造成总计346人罹难的坠机事故后，世界多国决定停止运营与两次空难同机型的波音737 MAX。《纽约时报》当时指出，中国先于世界各国政府禁飞波音737 Max 系列客机，表明了在航空安全领域坚持自己主张的意愿。

值得注意的是，波音中国总裁柳青上周才在微信公众号上介绍，今年主要进展包括中国民航所有737 MAX系列都恢复运营，由近百架飞机组成的中国MAX机队开始执飞多条区域国际航线。路透社指出，在对飞机进行改装和飞行员培训后，737 MAX于2020年底开始在全球范围内恢复服务，但中国航空公司直到2023年1月才恢复商业载客飞行。彭博社在周日的报道中指出，目前没有一家中国航空公司运营737 Max 9型飞机。

737 - 半个世纪的传奇 瞅准商机 60年代中期，欧美的中短途民航市场迅猛增长，DC-9等飞机获得了巨大成功。当时市场上，还有德国汉莎以及美联航两家主流航企尚未购买双引擎中短途客机。波音获得了他们的订单，开始研制737客机。图为1967年，西雅图波音工厂内正在组装的一架波音737，客户为汉莎航空。

737 - 半个世纪的传奇 青云直上 1967年4月9日，波音737首次试飞。同年底，第一架量产型737交付予启动客户——德国汉莎航空。后者主要将其投入到欧洲内部的中短途航线上。早期的波音737，在载客约100人的情况下航程约为3400公里。

737 - 半个世纪的传奇 德国之秋 波音737也见证了许多重要的历史事件。1977年“德国之秋”期间，一架汉莎航空的波音737被巴勒斯坦恐怖分子劫持，机长被杀害。随后，西德派遣了特种部队，成功解救了剩余的机组人员以及全部乘客。而这架名为Landshut的737客机，继续飞行到2008年才最终退役。

737 - 半个世纪的传奇 与时俱进 80年代，汉莎航空的第一批女飞行员还要面对波音737早期型号里大量的机械仪表。但是，波音公司也在不断地对737进行更新换代。

737 - 半个世纪的传奇 玻璃座舱 新世代的737驾驶舱，则变成了这般模样。在所谓的“玻璃驾驶舱”里，智能化的显示屏取代了机械指针，减轻了飞行员的负担，让他们能够更好的集中精力于飞行本身。

737 - 半个世纪的传奇 乘客体验 波音737的不断进化也让乘客有所体验。更柔和的客舱灯光、更舒适的空调系统、更宽敞的行李架……不过，与70年代相比，如今的航空公司明显缩小了座椅间距，因此很难说经济舱乘客的飞行体验究竟是变好还是变坏。

737 - 半个世纪的传奇 成长的烦恼 如今的航空公司不仅仅希望装载更多乘客，也希望能够同时降低油耗。新一代的涡扇引擎更加省油，但是个头也见长。然而，早期的737是按照小尺寸引擎设计的，对于新的大引擎而言显然太低了。波音的工程师们于是将引擎进气口的下部略微削平，防止其在起降时太靠近地面而吸入异物。

737 - 半个世纪的传奇 廉航最爱 截至2017年2月，波音公司总计已经卖出了13824架737。这是民航史上销量最高的客机。廉价航空公司尤其青睐波音737，它们通常以单一机型组成庞大的机队，专门运营中短途航线。挪威航空、瑞安航空、西南航空近年来都有过一次性购买上百架737的大手笔。

737 - 半个世纪的传奇 强劲对手 在波音737(上图中间)的五十年历程中，遇到过不少强劲对手。比如麦道公司的DC-9，福克公司的福克100(上图前方)。而最强劲的对手则是空客A320(上图后方)，它1988年面世后，只花了不到30年时间，就实现了接近波音737的销量。截至2017年2月，空客A320已经卖出了13061架。

737 - 半个世纪的传奇 宝刀未老 为了应对A320的挑战，波音公司对半个世纪前面世的737再次进行升级。全新的737MAX系列，将能够装载更多乘客、消耗更少燃油、飞行更远距离。今年5月，首架737MAX就将正式交付予美国西南航空。 作者: 崔牧



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